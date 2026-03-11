Thứ Tư, 11/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chuyển động xanh

Ninh Bình: Đầu tư 464 tỷ đồng phát triển du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Xuân Thủy

Thiên Anh

11/03/2026, 11:08

Xây dựng Vườn quốc gia Xuân Thủy thành điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí trọng điểm của khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phát triển bền vững gắn với thương hiệu Ramsar quốc tế; định hướng đưa nơi đây trở thành điểm đến hàng đầu của Việt Nam và khu vực châu Á – Thái Bình Dương về quan sát chim di cư, tạo nguồn thu ngoài ngân sách qua cho thuê môi trường rừng, hợp tác liên kết và tổ chức dịch vụ du lịch sinh thái...

Hoàng hôn ở Vườn quốc gia Giao Thủy. Ảnh: Cổng thông tin VQG Giao Thủy
Hoàng hôn ở Vườn quốc gia Giao Thủy. Ảnh: Cổng thông tin VQG Giao Thủy

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 590/QĐ-UBND phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Xuân Thủy giai đoạn 2026–2030. Đề án được triển khai trên diện tích 7.110 ha thuộc Vườn quốc gia.

Tổng mức đầu tư thực hiện Đề án là 464 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước đầu tư hạ tầng, quản lý và bảo tồn rừng; huy động nguồn lực xã hội hóa qua hợp tác, liên kết và cho thuê môi trường rừng phát triển dịch vụ du lịch sinh thái.

Vườn quốc gia Xuân Thủy là khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á, khu dự trữ sinh quyển thế giới, Vườn di sản ASEAN, nơi hội tụ hệ sinh thái đất ngập nước đặc trưng vùng cửa sông ven biển và được coi là "ga chim quốc tế" lớn nhất khu vực phía Bắc.

PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN VỚI BẢO TỒN KHU RAMSAR QUỐC TẾ

Vườn quốc gia Xuân Thủy tọa lạc tại phía Nam cửa Sông Hồng thuộc xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình, là khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á được công nhận năm 1989. Nơi đây sở hữu khu hệ chim phong phú với nhiều loài quý hiếm bị đe dọa toàn cầu như Rẽ mỏ thìa, Cò thìa, Vịt đầu đen, Choắt lớn mỏ vàng, Mòng bể mỏ ngắn...

Thời gian qua, đơn vị quản lý vườn đã phối hợp với Viện Tài nguyên và Môi trường, Viện Điểu học Hoàng gia Nhật Bản nghiên cứu đặc điểm hình thái và đeo vòng cho các loài chim; phối hợp với Birdlife và Việt Nature theo dõi, kiểm đếm số lượng cá thể chim nguy cấp. Nhờ đó, Vườn duy trì được quần thể Cò thìa mặt đen – loài chim nguy cấp với số lượng 60–80 cá thể hàng năm cùng hàng chục ngàn cá thể chim di trú khác.

Vương quốc của các loài chim di cư (Ảnh Cổng thông tin VQG Giao Thủy)
Vương quốc của các loài chim di cư (Ảnh Cổng thông tin VQG Giao Thủy)

Bên cạnh đó, nguồn lợi thủy sản tại khu vực phong phú, gắn liền với đời sống cộng đồng địa phương. Nhiều loài có giá trị kinh tế cao như Móng tay, Cáy mật, Cua bùn, Cá Song, cá Hói được đơn vị phối hợp nghiên cứu và ương nuôi thành công, tạo sinh kế ổn định và góp phần quản lý, bảo vệ bền vững nguồn lợi thủy sản.

Với lợi thế đa dạng sinh thái trên, mục tiêu tổng thể của Đề án nhằm xây dựng Vườn quốc gia Xuân Thủy thành điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí trọng điểm của khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phát triển bền vững gắn với thương hiệu Ramsar quốc tế.

Đặc biệt, Đề án định hướng đưa Xuân Thủy trở thành điểm đến hàng đầu của Việt Nam và khu vực châu Á – Thái Bình Dương về quan sát chim di cư, tạo nguồn thu ngoài ngân sách qua cho thuê môi trường rừng, hợp tác liên kết và tổ chức dịch vụ du lịch sinh thái.

Cùng với đó, các hoạt động du lịch được triển khai hài hòa giữa bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn, bãi bồi, đa dạng sinh học với trải nghiệm văn hóa, sinh kế cộng đồng ven biển.

Di chuyển bằng thuyền giữa các ramsar (Ảnh Cổng thông tin VQG Giao Thủy)
Di chuyển bằng thuyền giữa các ramsar (Ảnh Cổng thông tin VQG Giao Thủy)

Đề án đặt chỉ tiêu đến năm 2027, Vườn phấn đấu đón 28.000 lượt khách mỗi năm, thu hút ít nhất 2 nhà đầu tư và đối tác khai thác dịch vụ du lịch sinh thái. Hệ thống hạ tầng du lịch thiết yếu được hoàn thiện, kết nối các điểm tham quan thành tuyến du lịch nội vùng. Hoạt động du lịch tạo việc làm cho 50 lao động địa phương.

Đến năm 2030, lượng khách dự kiến đạt 80.000 lượt mỗi năm, thu hút 3 nhà đầu tư chiến lược, tạo việc làm cho 200 lao động địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực ven biển.

HÌNH THÀNH 3 ĐIỂM VÀ 4 TUYẾN DU LỊCH SINH THÁI ĐẶC TRƯNG

Đề án triển khai trên diện tích 7.110 ha thuộc Vườn quốc gia Xuân Thủy, hình thành 3 điểm du lịch sinh thái gồm Trung tâm dịch vụ hành chính quy mô 10 ha, Điểm trải nghiệm sinh thái Cồn Ngạn và Điểm trải nghiệm Vườn thực vật.

Đồng thời, có bốn tuyến du lịch sinh thái đặc trưng được xây dựng gồm: Tuyến du thuyền cửa sông, Tuyến quan sát chim di cư, Tuyến điền trải nghiệm sinh thái và Tuyến trekking, du khảo đồng quê gắn với trải nghiệm văn hóa địa phương.

Nem nắm là món ăn đực sản bản địa (Ảnh cổng thông tin VQG Giao Thủy)
Nem nắm là món ăn đực sản bản địa (Ảnh cổng thông tin VQG Giao Thủy)

Hiện nay, Vườn quốc gia Xuân Thủy đã xây dựng và phát triển các tuyến du thuyền cửa sông, tuyến xem chim, tuyến điền dã, tuyến du khảo đồng quê phục vụ du khách. Mỗi tuyến có thời gian, lộ trình cụ thể cho từng đối tượng khách.

Theo đó, với tuyến xem chim cho phép du khách chiêm ngưỡng các loài chim di trú, đặc biệt là chim nước nguy cấp, quý hiếm. Tuyến du khảo đồng quê khám phá công trình kiến trúc và sinh hoạt văn hóa độc đáo của cư dân ven biển đồng bằng châu thổ Sông Hồng.

Mới đây, đơn vị cũng đưa vào khai thác tuyến trải nghiệm hoạt động sinh kế người dân địa phương và tuyến tham quan, tìm hiểu cây rừng ngập mặn. Lượng du khách đến Vườn tương đối ổn định, mùa du lịch đạt 1.500–2.000 lượt/tháng, dịp lễ 30/4 và 1/5 đón khoảng 4.500 lượt, trung bình năm đạt 20.000–25.000 lượt khách.

Cảnh hoàng hôn ở vườn (Ảnh Cổng thông tin VQG Giao Thủy)
Cảnh hoàng hôn ở vườn (Ảnh Cổng thông tin VQG Giao Thủy)

Các hoạt động du lịch được tổ chức theo hình thức tự tổ chức, hợp tác liên kết hoặc cho thuê môi trường rừng, tuân thủ quy định về bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển Vườn quốc gia Xuân Thủy đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong công tác quản lý, bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên, môi trường.

Việc phê duyệt Đề án nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái ven biển, bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc thù và giá trị đa dạng sinh học khu Ramsar Xuân Thủy, phát triển mô hình du lịch sinh thái chất lượng cao gắn kết bảo tồn thiên nhiên, phát triển kinh tế địa phương và nâng cao đời sống cộng đồng ven biển.

Quảng Trị phê duyệt 6 dự án du lịch sinh thái

06:00, 26/10/2025

Quảng Trị phê duyệt 6 dự án du lịch sinh thái

Khai phá du lịch sinh thái ở Khe Sanh

10:00, 14/10/2025

Khai phá du lịch sinh thái ở Khe Sanh

Vườn quốc gia Cát Tiên là đơn vị duy nhất Việt Nam được trao giải Du lịch sinh thái Châu Á

18:02, 13/10/2025

Vườn quốc gia Cát Tiên là đơn vị duy nhất Việt Nam được trao giải Du lịch sinh thái Châu Á

Từ khóa:

Bảo tồn thiên nhiên đầu tư du lịch Đề án phát triển du lịch du lịch sinh thái du lịch sinh thái Việt Nam du lịch xanh hệ sinh thái rừng ngập mặn khu Ramsar Xuân Thủy Kinh tế xanh ninh bình quan sát chim di cư tài nguyên thiên nhiên Vườn quốc gia Xuân Thủy

Đọc thêm

Hoàn thiện Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo dể phát triển bền vững kinh tế biển

Hoàn thiện Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo dể phát triển bền vững kinh tế biển

Trước yêu cầu mới trong phát triển, gia tăng nhu cầu sử dụng tài nguyên biển, đòi hỏi cần sửa đổi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập, hoàn thiện pháp lý cho quản lý, phát triển nhanh và bền vững kinh tế biển...

Lồng ghép hành động khí hậu vào chiến lược sản xuất, tiêu dùng bền vững và kinh tế tuần hoàn

Lồng ghép hành động khí hậu vào chiến lược sản xuất, tiêu dùng bền vững và kinh tế tuần hoàn

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, việc thúc đẩy các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững cùng kinh tế tuần hoàn được xem là giải pháp quan trọng giúp giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng hiệu quả tài nguyên, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế...

Đẩy mạnh phối trộn, sử dụng xăng sinh học trong chuyển dịch năng lượng

Đẩy mạnh phối trộn, sử dụng xăng sinh học trong chuyển dịch năng lượng

Việc đẩy mạnh sử dụng xăng E5, E10 là giải pháp then chốt giúp chuyển dịch năng lượng xanh, giảm phát thải và bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia trong thời kỳ mới…

Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao

Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao

Sau hơn hai năm triển khai Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, diện tích thực hiện vượt gần gấp đôi mục tiêu giai đoạn đầu. Cùng với giảm phát thải và bảo vệ môi trường, những thay đổi trong tổ chức sản xuất và hình thành chuỗi giá trị lúa gạo đang mở ra hướng đi bền vững cho ngành hàng quan trọng này.

Cuộc thi “Check-in Huế xanh” lan tỏa du lịch có trách nhiệm

Cuộc thi “Check-in Huế xanh” lan tỏa du lịch có trách nhiệm

Cuộc thi “Check-in Huế xanh” với thông điệp khuyến khích du khách và cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa trong các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại Huế...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Thế giới

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trải nghiệm giá trị văn hóa bản địa tại “Ngôi làng chung” của người dân tộc thiểu số Việt Nam

Thị trường

2

Huế đẩy nhanh tiến độ các dự án trường phổ thông nội trú tại vùng biên giới

Địa phương

3

Việt Nam tận dụng cơ hội khi du lịch y tế bùng nổ tại châu Á

Du lịch

4

Hải Phòng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác bầu cử

Dân sinh

5

Ajinomoto Việt Nam: Dinh dưỡng hợp lí tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy