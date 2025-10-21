Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị triển khai ngay phương án ứng phó cơn bão số 12

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Tuấn Khang
21/10/2025, 15:07
Bộ Xây dựng vừa có Công điện khẩn gửi các Cục, Tổng công ty, Sở Xây dựng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, yêu cầu triển khai ngay các biện pháp chủ động ứng phó với bão số 12, mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét...
Theo Công điện, các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương rà soát, cập nhật phương án ứng phó, sẵn sàng triển khai các biện pháp ở mức cao nhất, lường trước các kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.
Đối với lĩnh vực giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam được giao chỉ đạo các khu quản lý đường bộ phối hợp với Sở Xây dựng và lực lượng chức năng địa phương rà soát, hoàn thiện kịch bản, bố trí lực lượng ứng trực, cắm phao tiêu, rào chắn, phân luồng, kiểm soát và điều tiết giao thông, kiên quyết cấm đường tại những vị trí nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Các đơn vị quản lý đường bộ phải chuẩn bị vật tư, thiết bị, nhân lực tại những điểm xung yếu để chủ động khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến quốc lộ trọng điểm.
Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức tuần tra, chốt gác tại các khu vực trọng điểm như cầu, đường yếu, các đoạn đèo dốc, khu vực hay xảy ra lũ quét, đá rơi, đất sụt; chủ động dừng, giãn, tăng bo tàu khi xảy ra sự cố, đồng thời huy động phương tiện, vật tư khắc phục hậu quả để sớm khôi phục hoạt động đường sắt.
Cục Hàng hải và Cục Đường thủy Việt Nam phải nắm chắc số lượng tàu thuyền đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão, tổ chức hướng dẫn tàu vào nơi trú ẩn an toàn, phối hợp với các địa phương kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi, đồng thời bố trí lực lượng và phương tiện tìm kiếm cứu nạn tại các khu vực trọng điểm.
Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không và đơn vị bay dịch vụ theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời điều chỉnh lịch bay để bảo đảm an toàn tuyệt đối; tăng cường kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin, điều hành bay nhằm chủ động ứng phó khi có sự cố xảy ra.
Bên cạnh đó, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng được yêu cầu chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư và nhà thầu thi công sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, chuẩn bị phương tiện, vật tư để khắc phục sự cố công trình, phối hợp bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến vừa thi công vừa khai thác.
Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam phải tăng thời lượng phát sóng cảnh báo, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi trú ẩn an toàn.
Sở Xây dựng các địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi được giao chủ động phối hợp với lực lượng chức năng rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún, ngập úng; bố trí phương tiện, thiết bị, nhân lực để hỗ trợ người dân di chuyển an toàn, khơi thông thoát nước nhanh, chống ngập úng tại đô thị và kiểm tra, tỉa cắt cây xanh có nguy cơ gãy đổ nhằm bảo đảm an toàn giao thông, công trình.
Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban 24/24 và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13h ngày 20/10, tâm bão số 12 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 460 km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất 102 km/h (cấp 9-10), giật cấp 12 và đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 km/h.
Dự báo, do tương tác với không khí lạnh, bão sẽ di chuyển gần như theo hướng Tây, đến trưa 21/10 chỉ còn cách Hoàng Sa 170 km về phía Bắc, mạnh cấp 11, giật cấp 13, sau đó đổi hướng Tây Tây Nam và suy yếu dần.
Từ đêm 22/10 đến 26/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng. Riêng từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng lượng mưa phổ biến 500–700 mm, có nơi trên 900 mm; các tỉnh Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi từ 200–400 mm, có nơi trên 500 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 3.
Nhanh chóng tháo gỡ các nút thắt trong đầu tư, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời kết hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa nguồn lực công và tư nhân để thúc đẩy các động lực tăng trưởng…
Trưa 21/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản) đang thăm và làm việc tại Việt Nam...
Chiều 20/10, UBND tỉnh Quảng Trị có buổi làm việc với Tập đoàn T&T nhằm rà soát tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 87.000 tỉ đồng.
Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã trình UBND tỉnh phương án sắp xếp lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực xây dựng theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động và tập trung quản lý theo mô hình khu vực, chuyên ngành...
Không chỉ trong lĩnh vực công nghiệp, nhiều nhà đầu tư Singapore trong các lĩnh vực năng lượng, dược phẩm và logistics cũng liên tục mở rộng hoạt động tại Hưng Yên, coi đây là một trong những điểm đến đầu tư tiềm năng hàng đầu khu vực miền Bắc...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: