Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị triển khai ngay phương án ứng phó cơn bão số 12

Bộ Xây dựng vừa có Công điện khẩn gửi các Cục, Tổng công ty, Sở Xây dựng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, yêu cầu triển khai ngay các biện pháp chủ động ứng phó với bão số 12, mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét...

Theo Công điện, các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương rà soát, cập nhật phương án ứng phó, sẵn sàng triển khai các biện pháp ở mức cao nhất, lường trước các kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Đối với lĩnh vực giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam được giao chỉ đạo các khu quản lý đường bộ phối hợp với Sở Xây dựng và lực lượng chức năng địa phương rà soát, hoàn thiện kịch bản, bố trí lực lượng ứng trực, cắm phao tiêu, rào chắn, phân luồng, kiểm soát và điều tiết giao thông, kiên quyết cấm đường tại những vị trí nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Các đơn vị quản lý đường bộ phải chuẩn bị vật tư, thiết bị, nhân lực tại những điểm xung yếu để chủ động khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến quốc lộ trọng điểm.

Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức tuần tra, chốt gác tại các khu vực trọng điểm như cầu, đường yếu, các đoạn đèo dốc, khu vực hay xảy ra lũ quét, đá rơi, đất sụt; chủ động dừng, giãn, tăng bo tàu khi xảy ra sự cố, đồng thời huy động phương tiện, vật tư khắc phục hậu quả để sớm khôi phục hoạt động đường sắt.

Cục Hàng hải và Cục Đường thủy Việt Nam phải nắm chắc số lượng tàu thuyền đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão, tổ chức hướng dẫn tàu vào nơi trú ẩn an toàn, phối hợp với các địa phương kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi, đồng thời bố trí lực lượng và phương tiện tìm kiếm cứu nạn tại các khu vực trọng điểm.

Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không và đơn vị bay dịch vụ theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời điều chỉnh lịch bay để bảo đảm an toàn tuyệt đối; tăng cường kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin, điều hành bay nhằm chủ động ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Bên cạnh đó, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng được yêu cầu chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư và nhà thầu thi công sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, chuẩn bị phương tiện, vật tư để khắc phục sự cố công trình, phối hợp bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến vừa thi công vừa khai thác.

Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam phải tăng thời lượng phát sóng cảnh báo, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi trú ẩn an toàn.

Sở Xây dựng các địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi được giao chủ động phối hợp với lực lượng chức năng rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún, ngập úng; bố trí phương tiện, thiết bị, nhân lực để hỗ trợ người dân di chuyển an toàn, khơi thông thoát nước nhanh, chống ngập úng tại đô thị và kiểm tra, tỉa cắt cây xanh có nguy cơ gãy đổ nhằm bảo đảm an toàn giao thông, công trình.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban 24/24 và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng.