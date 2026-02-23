Dòng tiền vẫn cần tín hiệu đồng thuận rõ nét hơn để củng cố khả năng VN-Index quay lại kiểm định vùng đỉnh cũ 1.900 – 1.920 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 24/2/2026

Kết phiên ngày 23/2, VN-Index tăng 36,05 điểm, tương đương 1,98% lên mốc 1.860,14 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 4,77 điểm, tương đương 1,86% lên 261,83 điểm.

VN-Index có thể sẽ duy trì đà tăng và hướng đến thử thách vùng kháng cự quanh 1.900 điểm trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường tiếp tục tăng điểm tích cực với độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã tăng điểm. Đà tăng lan tỏa ở hầu hết các nhóm cổ phiếu nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu có yếu tố nhà nước. Các chỉ báo kỹ thuật cũng đang cho thấy chuyển biến tích cực của thị trường trong ngắn hạn. VN-Index có thể sẽ duy trì đà tăng và hướng đến thử thách vùng kháng cự quanh 1.900 điểm trong các phiên tới.

Nhà đầu tư có thể thực hiện các hoạt động mua trading tăng tỷ trọng vị thế ngắn hạn trong tuần này, tập trung các nhóm ngành liên quan câu chuyện nâng hạng thị trường, bán lẻ, xuất khẩu, điện, cảng biển và một số cổ phiếu giảm sâu thuộc các ngành bất động sản, ngân hàng, khu công nghiệp…”.

Đà tăng của thị trường về đỉnh cũ 1.902.93 đang khá dốc và thiếu sự đồng thuận của thị trường chung

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tăng hơn 36 điểm trong phiên giao dịch đầu tiên của năm Bính Ngọ. Kết phiên, chỉ số đóng cửa tại mốc 1.860,14 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 16/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dầu khí dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Bảo hiểm, Hóa chất,… Ở chiều ngược lại, ngành Công nghệ thông tin và Bán lẻ ghi nhận phiên giảm.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Đà tăng của thị trường về đỉnh cũ 1.902.93 đang khá dốc và thiếu sự đồng thuận của thị trường chung. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng”.

Áp lực cung giá cao sẽ gia tăng mạnh khi VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.900 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index sau khi vượt lên kênh giảm giá ngắn hạn và vùng giá cao nhất năm 2025, tiếp tục có diễn biến tích cực khi vượt vùng giá quanh 1.820 điểm, tương ứng giá trung bình 20 phiên hiện nay. Có thể VN-Index sẽ chịu áp lực rung lắc kiểm tra lại vùng giá 1.830-1.850 điểm trước khi tiếp tục hướng đến vùng kháng cự mạnh 1.900 điểm - 1.920 điểm. Cần lưu ý, áp lực cung giá cao sẽ gia tăng mạnh khi VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.900 điểm.

Thị trường đã khởi đầu tích cực sau kỳ nghỉ lễ với những kỳ vọng mới như chúng tôi đã nhận định trong các báo cáo trước. Tâm lý nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng lạc quan hơn sau những thông tin mới về thuế đối ứng. Bên cạnh Nghị định 57/2026/NĐ-CP Chính phủ đã ban hành ngày 12/02/2026 về cơ cấu lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có hiệu lực từ 13/2/2026. Điều này có thể gia tăng nguồn cung hàng hóa chất lượng, tạo kỳ vọng về các cơ hội đầu tư mới trên thị trường, thu hút dòng tiền đầu tư mới. Nhà đầu tư có thể tiếp tục xem xét, mở rộng các cơ hội đầu tư chất lượng trong những nhóm ngành đang duy trì triển vọng tích tích cực, có tính chất tự chủ chiến lược như năng lượng, viễn thông, logistics, bảo hiểm...

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh khi chỉ số VN-Index chạm mức kháng cự 1.915 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp nhưng có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh khi chỉ số VN-Index chạm mức kháng cự 1.915 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên các nhà đầu tư cần thận trọng trong việc mua đuổi khi chỉ số VN-Index tiệm cận vùng kháng cự 1.915 điểm. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tăng dần tỷ trọng cổ phiếu lên mức 30-45% danh mục”.

Khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục duy trì được đà tăng trong những phiên tới với vùng kháng cự tiếp theo ở quanh mốc 1.900 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến xanh và đóng cửa quanh mốc 1860 nhờ lực cầu mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cùng sắc xanh lan tỏa mạnh mẽ.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo kỹ thuật MACD đã tạo đáy và đường Signal đã cắt đường MACD từ dưới lên cho thấy lực cầu được duy trì mạnh mẽ trên thị trường. Chỉ số đã thành công vượt kháng cự tại đường MA20, tương đương vùng 1820 điểm, nên khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục duy trì được đà tăng trong những phiên tới với vùng kháng cự tiếp theo ở quanh mốc 1.900 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI tiếp tục hướng lên cùng với việc chỉ số chung vẫn duy trì trên đường MA20 nên có khả năng thị trường sẽ tiếp tục xu hướng đi lên trước khi cho thấy những tín hiệu mới. Đồng thời, các chỉ báo kỹ thuật MACD và CMF tiếp tục hướng lên phần nào củng cố thêm cho xu hướng tăng giá hiện tại.

Thị trường ghi nhận mức tăng mạnh ở phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Tết Âm lịch dài ngày nhờ sự nâng đỡ nhịp nhàng của cổ phiếu vốn hóa lớn và một số nhóm ngành riêng lẻ như dầu khí và bất động sản. Bên cạnh đó, dòng tiền vẫn thể hiện sự vận động sôi nổi khi không ngừng tìm kiếm cơ hội đầu tư và luân chuyển giữa các nhóm ngành, giúp sắc xanh lan tỏa trên bình diện toàn thị trường. Theo đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, đồng thời lựa chọn những mã giữ vững vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần, các nhóm ngành đáng chú ý hiện tại là ngân hàng, chứng khoán, dầu khí và vận tải biển”.

Khu vực dự báo sẽ chịu tác động từ lực bán là 1.870-1.905 (+/-5) điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Sau tín hiệu tạo đáy có được từ phiên 11/02, VN-Index đã tăng 3 phiên liên tiếp (+3.5%) và dần tiếp cận khu vực đỉnh cũ. Do đó, áp lực chốt lãi ngắn hạn sẽ xuất hiện với tần suất nhiều hơn kể từ phiên 24/02. Khu vực dự báo sẽ chịu tác động từ lực bán là 1.870-1.905 (+/-5) điểm. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng áp lực chốt lãi ngắn hạn sắp tới sẽ mang tính chất củng cố kỹ thuật cho một xu hướng tăng dài hơn. Các vị thế ngắn hạn có ngưỡng dừng lỗ/giảm tỷ trọng là 1.820 điểm”

Dòng tiền vẫn cần tín hiệu đồng thuận rõ nét hơn để củng cố khả năng chỉ số quay lại kiểm định vùng đỉnh cũ 1.900 – 1.920

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp nối quán tính hồi phục sang phiên giao dịch đầu năm với thanh khoản cải thiện phản ánh tâm lý lạc quan

hơn sau kỳ nghỉ. Dù vậy, dòng tiền vẫn cần tín hiệu đồng thuận rõ nét hơn để củng cố khả năng chỉ số quay lại kiểm định vùng đỉnh cũ 1.900 – 1.920. Chiều ngược lại, hỗ trợ gần của chỉ số cũng được nâng lên vùng 1.820 – 1.830”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.