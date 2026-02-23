Crystal Bay Airlines: Đổi mới du lịch Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Trong nhiều năm, mỗi khi bàn về phát triển du lịch, các địa phương thường đặt trọng tâm vào số lượng chuyến bay và số lượt khách. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, “nhiều chuyến bay hơn” không đồng nghĩa với “giá trị cao hơn”. Điều các điểm đến như Phú Quốc, Nha Trang hay Đà Nẵng đang cần không chỉ là thêm khách, mà là dòng khách ổn định, lưu trú dài ngày và chi tiêu cao.

Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: Xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

VẤN ĐỀ KHÔNG NẰM Ở THIẾU KHÁCH, MÀ Ở “CHẤT LƯỢNG” DÒNG KHÁCH

Tại nhiều điểm đến biển của Việt Nam, bài toán phổ biến trong nhiều năm qua là tính mùa vụ cao và sự lệ thuộc lớn vào khách lưu trú ngắn ngày. Khách đến đông vào một số tháng cao điểm, nhưng nhanh chóng sụt giảm khi mùa kết thúc. Hệ quả là:

Lao động thiếu ổn định, phải tuyển – nghỉ theo mùa.

Dịch vụ khó duy trì chất lượng cao quanh năm.

Doanh thu bình quân trên mỗi khách thấp, dù lượng khách không nhỏ.

Trong khi đó, các thị trường xa như Nga, Trung Á hay Mông Cổ lại có đặc điểm ngược lại: Khách thường đi theo tour trọn gói, thời gian lưu trú dài từ 7 đến 14 đêm, sẵn sàng chi tiêu nhiều cho nghỉ dưỡng biển, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và các trải nghiệm đi kèm. Điều kiện tiên quyết để thu hút phân khúc này là năng lực vận chuyển ổn định và có thể hoạch định trước, thay vì phụ thuộc vào các chuyến bay ngắn hạn, rời rạc.

Cầu Vàng - Một tuyệt tác kiến trúc hiện đại tại Đà Nẵng.

KHI HÀNG KHÔNG GẮN TRỰC TIẾP VỚI CÔNG SUẤT ĐIỂM ĐẾN

Điểm khác biệt căn bản của mô hình Leisure Airline nằm ở việc lịch bay không được thiết kế độc lập, mà được đồng bộ với năng lực tiếp nhận của điểm đến. Với CBAir, việc tổ chức chuyến bay không chỉ nhằm lấp đầy ghế, mà nhằm lấp đầy hệ sinh thái dịch vụ tại chỗ: Phòng khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi, spa – wellness và các sản phẩm trải nghiệm dài ngày.

Đối với các điểm đến như Phú Quốc, Nha Trang hay Đà Nẵng, điều này mang lại một số tác động quan trọng. Thứ nhất, dòng khách được phân bổ đều hơn theo mùa, giúp giảm tình trạng quá tải cục bộ vào cao điểm và “đóng băng” vào thấp điểm. Thứ hai, thời gian lưu trú dài hơn cho phép doanh nghiệp địa phương khai thác sâu hơn giá trị trên mỗi khách, thay vì chạy theo số lượng.

GIA TĂNG CHI TIÊU TẠI CHỖ, THAY VÌ CHỈ TĂNG LƯỢT ĐẾN

Trong các gói du lịch All-Inclusive gắn với Leisure Airline, vé máy bay chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng giá trị gói. Phần lớn doanh thu đến từ lưu trú, ẩm thực, giải trí và chăm sóc sức khỏe – những dịch vụ diễn ra trực tiếp tại điểm đến. Điều này tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh hơn cho kinh tế địa phương so với mô hình khách đến nhanh, ở ngắn ngày rồi rời đi.

Khi thời gian lưu trú kéo dài lên 10–14 đêm, tổng chi tiêu bình quân trên mỗi khách có thể tăng thêm 30–50% so với tour truyền thống. Đây là mức tăng có ý nghĩa không chỉ với doanh nghiệp du lịch, mà còn với chuỗi cung ứng địa phương, từ nông sản, thực phẩm, logistics đến lao động dịch vụ.

Không chỉ là lấp đầy ghế mà còn đồng bộ với điểm đến cho du khách.

GIẢM MÙA VỤ, TĂNG TÍNH BỀN VỮNG CHO LAO ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG

Một lợi ích quan trọng khác nhưng thường ít được nhắc tới là tác động đến thị trường lao động. Dòng khách ổn định hơn giúp các cơ sở lưu trú và dịch vụ duy trì hoạt động quanh năm, giảm tình trạng tuyển dụng thời vụ rồi cắt giảm nhân sự sau mùa cao điểm. Điều này không chỉ cải thiện thu nhập, mà còn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch tại địa phương.

Về dài hạn, khi điểm đến có thể dự báo tốt hơn dòng khách và doanh thu, các quyết định đầu tư vào hạ tầng, dịch vụ và sản phẩm mới cũng trở nên chắc chắn hơn, thay vì mang tính “đánh cược” theo mùa.

KHÔNG CHỈ LÀ CÂU CHUYỆN CỦA HÀNG KHÔNG

Nhìn rộng hơn, CBAir không đơn thuần mang thêm chuyến bay đến Phú Quốc, Nha Trang hay Đà Nẵng. Điều quan trọng hơn là hãng này mang theo một cách tổ chức dòng khách khác, trong đó hàng không, tour operator và điểm đến được đặt trong cùng một cấu trúc hoạch định.

Khi hàng không trở thành một phần của chiến lược phát triển điểm đến, thay vì một yếu tố bên ngoài, các địa phương có thêm công cụ để chủ động nâng cấp chất lượng du lịch, kéo dài mùa và giữ lại giá trị kinh tế nhiều hơn tại chỗ. Từ góc nhìn đó, đóng góp lớn nhất của CBAir đối với các điểm đến biển không nằm ở số lượng chuyến bay, mà ở cách thức những chuyến bay đó được sử dụng để tái cấu trúc du lịch địa phương theo hướng bền vững hơn.

* Thông tin chi tiết: Crystal Bay - https://crystalbay.com/