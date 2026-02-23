Tháo gỡ vướng mắc pháp lý trong phát triển nhà ở xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.15/2026/NQ-CP về một số cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh từ quy định pháp luật trong phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, nhiều nội dung liên quan đến quy hoạch, loại hình nhà ở và đối tượng thụ hưởng đã được quy định cụ thể, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình triển khai thực hiện…
Đối với công tác quy hoạch
các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, Nghị
quyết nêu rõ quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về việc lập mới, điều chỉnh và
phê duyệt quy hoạch phân khu đối với khu vực hình thành đô thị khi thực hiện sắp
xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp thực hiện
theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn.
Quy hoạch chi tiết được lập mới,
điều chỉnh đồng thời với quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu hoặc quy
hoạch chung trong trường hợp không yêu cầu lập quy hoạch phân khu và được phê
duyệt sau khi quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được phê duyệt;
Ngoài ra, việc chấp thuận chủ
trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư đối với trường hợp vị trí khu đất chưa
có hoặc chưa phù hợp với quy hoạch đô thị và nông thôn được thực hiện theo quy
định của pháp luật về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển
nhà ở xã hội.
Liên quan đến loại hình nhà ở xã
hội, tại các thành phố trực thuộc trung ương và các khu vực thuộc địa giới hành
chính phường của tỉnh, nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân phải
được xây dựng dưới hình thức nhà chung cư. Đối với những khu vực còn lại, HĐND cấp
tỉnh có trách nhiệm quyết định loại hình nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ
trang nhân dân phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tế của địa
phương.
Nghị quyết cũng quy định, hộ gia
đình, cá nhân bị Nhà nước thu hồi đất, nhà ở vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc
để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của
pháp luật mà chưa được bồi thường bằng nhà ở, đất ở thì được mua, thuê mua nhà ở
xã hội không phải bốc thăm và không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, thu nhập
theo quy định.
Bên cạnh đó, đối tượng lao động hợp
đồng không xác định thời hạn hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc tại các
đơn vị công an được mua, thuê mua, thuê nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân.
Điều kiện về nhà ở và điều kiện về thu nhập để được hưởng chính sách hỗ trợ về
nhà ở của đối tượng này được áp dụng như đối với đối tượng quy định tại khoản 5
Điều 76 của Luật Nhà ở.
Nghị quyết này có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 13/2/2026 và được thực hiện đến hết ngày 28/2/2027. Trường hợp
luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới có hiệu lực thi hành sau ngày Nghị
quyết này được thông qua và trước ngày 28/2/2027 thì các quy định tương ứng được
ban hành trong Nghị quyết này chấm dứt hiệu lực.