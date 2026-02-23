Khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ phiên khai xuân

Thanh khoản toàn thị trường hôm nay đạt 25.500 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền cải thiện so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, khối ngoại quay lại bán ròng 1212.9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 923.6 tỷ đồng.

Phiên giao dịch đầu xuân ghi nhận trạng thái hưng phấn lan tỏa trên diện rộng, mở ra kỳ vọng về một chu kỳ tăng trưởng tích cực của thị trường chứng khoán trong năm mới. VN-Index đóng cửa tăng 36 điểm, tương đương 1,98%, tiến sát vùng 1.860 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên mua với 280 mã tăng so với 73 mã giảm, cho thấy dòng tiền nhập cuộc đồng thuận thay vì chỉ tập trung ở một vài trụ cột. Nhóm dầu khí và năng lượng nổi bật với loạt cổ phiếu tăng hết biên độ như GAS, BSR, PLX, PVD, phản ánh kỳ vọng cải thiện triển vọng ngành.

Ở nhóm doanh nghiệp có vốn nhà nước, GVR cũng tăng kịch trần, góp phần củng cố động lực đi lên của chỉ số. Xét theo quy mô vốn hóa, nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt khi các đầu tàu như VCB, BID tăng mạnh, trong khi khối ngân hàng tư nhân cũng bứt tốc đáng kể với TCB, VPB, LPB.

Đà tăng được hỗ trợ bởi nhóm chứng khoán với diễn biến tích cực ở TCX, VCK, VPX, VCI, cho thấy kỳ vọng thanh khoản và hoạt động giao dịch sôi động trở lại. Bất động sản cũng đóng góp đáng kể, đặc biệt là nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup gồm VIC, VHM, VRE.

Ở nhóm phi tài chính, dòng tiền lan tỏa khá rộng, đa số cổ phiếu ghi nhận mức tăng tốt, ngoại trừ một vài trường hợp riêng lẻ như VPL, MWG, FPT. Đáng chú ý, một số mã ghi nhận mức tăng vượt trội như VGI tăng gần 13%, bên cạnh ACV, HVN, VJC… tạo hiệu ứng tích cực về mặt tâm lý.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, VHM, VIX, TCX, SHB, VIC, BSR, MSN, VCK, GMD.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, VCB, MWG, DGW, VNM, STB, PNJ, ACB, GEX.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 125.9 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 17.4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua rồng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Công nghệ Thông tin. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, VCB, TPB, VJC, STB, DGW, SSI, VNM, DCM, ACB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Xây dựng và Vật liệu. Top bán ròng có: HPG, SHB, GEL, MBB, VHM, VIC, VPB, GEX, VIX.

Tự doanh mua ròng 116.7 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 154.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VPB, MWG, STB, HPG, MSN, ACB, VIC, GEX, DGC, VNM. Top bán ròng là nhóm Dịch vụ tài chính. Top cổ phiếu được bán ròng gồm FPT, FUEVFVND, VIX, VCB, BID, VTP, PVT, VSC, PET, VRE.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 874.1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 786.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản Top bán ròng có HPG, TPB, TCX, VJC, VHM, GEE, HDB, VIX, DCM, VRE. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin. Top mua ròng có FPT, SHB, VCB, MBB, GEL, GEX, CTG, MWG, VSC, VHC.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 872,3 tỷ đồng, giảm -32,9% so với phiên liền trước và đóng góp 3,4% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay ghi nhận giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VPB, với 6 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 181,2 tỷ đồng được Tổ chức nước ngoài bán thỏa thuận cho nhà đầu tư cá nhân và Tổ chức trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Xây dựng, Thép, Hóa chất, Thiết bị điện, Dầu khí, Vật liệu xây dựng & nội thất, Sản xuất & phân phối điện, trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Khai khoáng, Quỹ đầu tư. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.