Giá vàng miếng SJC tăng tới gần 6 triệu đồng mỗi lượng ngay sau nghỉ Tết
Mai Nhi
23/02/2026, 14:44
Trong phiên sáng 23/2, giá bán vàng miếng đồng loạt niêm yết ở mức 184,6 triệu đồng/lượng. So với trước kỳ nghỉ lễ, giá vàng miếng tăng từ 3,6 triệu tới 5,6 triệu đồng/lượng…
Trong tuần cuối giáp tết Bính Ngọ
(9–14/2), giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp dù liên tục tăng, giảm nhưng nhìn
chung vẫn giữ xu hướng đi ngang. Ngay phiên mở cửa sau tết (23/2), các doanh nghiệp đồng loạt nâng
giá mua, bán vàng miếng SJC.
Công
ty SJC niêm yết giá
mua vàng miếng SJC ở mức 181,6 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 184,6 triệu
đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên trước tết (14/2), giá vàng miếng
SJC doanh nghiệp này tăng 3,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Mức tăng 3,6 triệu đồng/lượng hiện là nhịp điều chỉnh mạnh nhất kể từ đầu tháng 2/2026. So với vùng đáy 166 triệu đồng/lượng được thiết lập trong phiên 2/2 sau 3 phiên sập mạnh, giá bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp đã tăng 11,2% chỉ trong 3 tuần.
Mức giá giao
dịch 178 triệu – 181 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại PNJ, DOJI, Bảo Tín
Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý. So với giá chốt phiên 14/2, giá vàng
miếng SJC các doanh nghiệp này cũng tăng 3,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Riêng tại DOJI
và Phú Quý, giá giao dịch vàng miếng SJC tăng tới 5,6 triệu đồng/lượng đối với cả
hai chiều mua và bán trong phiên sáng.
Tại TP.Hồ Chí Minh,
mở cửa phiên sáng, giá giao dịch vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng 3,8 triệu đồng/lượng
đối với chiều mua và 3,6 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Thương hiệu này duy
trì ổn định giá mua, bán vàng miếng ở mức 182,1 triệu – 184,6 triệu đồng/lượng.
Ngọc Thẩm là đơn
vị ghi nhận giá bán ra thấp nhất trên thị trường. Thương hiệu này đặt giá giao dịch
vàng miếng chốt phiên sáng ở mức 181 triệu – 184 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC doanh nghiệp này tăng 4,5 triệu đồng/lượng
mỗi chiều.
Cùng chung xu hướng đi lên, sau khi
tăng phổ biến 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sát Tết (14/2), giá vàng
nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh trong phiên sáng nay cũng đồng loạt tăng
thêm từ 2,5 triệu đồng/lượng tới 5,8 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và
bán.
Trong phiên sáng, giá mua, bán vàng
nhẫn tròn
9999 tại Phú Quý tăng mạnh 5,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên.
Thương hiệu này giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 181,5 triệu – 184,5
triệu đồng/lượng (mua – bán) trong suốt phiên giao dịch. Đồng thời, đây cũng là
doanh nghiệp ghi nhận mức điều chỉnh tăng cao nhất trên thị trường.
Công ty SJC duy trì ổn định giá mua vàng nhẫn ở mức 181,1
triệu đồng/lượng và giá bán ở mức 184,1 triệu đồng/lượng từ lúc mở cửa. So với giá chốt phiên 14/2, giá giao
dịch vàng nhẫn tại doanh nghiệp này tăng 3,6 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều
mua và bán.
Giá giao dịch vàng nhẫn tại các doanh
nghiệp còn lại cũng nương theo giá giao dịch tại Công ty SJC.
Sau khi tăng 3,7 triệu
đồng/lượng mỗi chiều, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI và giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ mở cửa
phiên cùng niêm yết ở mức 181,2 triệu – 184,2 triệu đồng/lượng (mua –
bán). Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch tại hai doanh nghiệp trên vẫn không
đổi.
Giá bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trong
phiên sáng nay thuộc về Bảo Tín Minh Châu và
Bảo Tín Mạnh Hải.
Hai doanh nghiệp này cùng đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 181,6 triệu đồng/lượng và giá bán vàng
nhẫn là 184,6 triệu đồng/lượng.
Đóng cửa phiên sáng,
mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định. So với giá chốt phiên 14/2, giá
giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại cả hai thương hiệu này cũng tăng 3,6 triệu đồng/lượng
đối với cả hai chiều mua và bán.
Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là doanh nghiệp
niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung.
Ngọc Thẩm niêm yết giá
mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 173 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra
là 177 triệu đồng/lượng, tăng 4 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 14/2.
Đóng
cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên. So với các doanh nghiệp phía Bắc, giá vàng nhẫn
tại Ngọc Thẩm thấp hơn từ 7 triệu – 8 triệu đồng/lượng.
Tại thị
trường NewYork, cập nhật lúc 13 giờ ngày 23/2, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng
2,26% so với giá chốt phiên 14/2, tiến lên mức 5.158 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới ở mức xấp xỉ 20 triệu đồng/lượng. Ghi nhận trên thị trường, có thời
điểm chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới lên tới mức cao nhất là
25,59 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, tùy từng
thương hiệu, khoảng cách này dao động từ 12,41 – 20 triệu đồng/lượng.
