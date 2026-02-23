Thứ Hai, 23/02/2026

Trang chủ Tài chính

Giá vàng miếng SJC tăng tới gần 6 triệu đồng mỗi lượng ngay sau nghỉ Tết

Mai Nhi

23/02/2026, 14:44

Trong phiên sáng 23/2, giá bán vàng miếng đồng loạt niêm yết ở mức 184,6 triệu đồng/lượng. So với trước kỳ nghỉ lễ, giá vàng miếng tăng từ 3,6 triệu tới 5,6 triệu đồng/lượng…

VnEconomy

Trong tuần cuối giáp tết Bính Ngọ (9–14/2), giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp dù liên tục tăng, giảm nhưng nhìn chung vẫn giữ xu hướng đi ngang. Ngay phiên mở cửa sau tết (23/2), các doanh nghiệp đồng loạt nâng giá mua, bán vàng miếng SJC. 

Công ty SJC niêm yết giá mua vàng miếng SJC ở mức 181,6 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 184,6 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên trước tết (14/2), giá vàng miếng SJC doanh nghiệp này tăng 3,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mức tăng 3,6 triệu đồng/lượng hiện là nhịp điều chỉnh mạnh nhất kể từ đầu tháng 2/2026. So với vùng đáy 166 triệu đồng/lượng được thiết lập trong phiên 2/2 sau 3 phiên sập mạnh, giá bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp đã tăng 11,2% chỉ trong 3 tuần.

Mức giá giao dịch 178 triệu – 181 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý. So với giá chốt phiên 14/2, giá vàng miếng SJC các doanh nghiệp này cũng tăng 3,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Riêng tại DOJI và Phú Quý, giá giao dịch vàng miếng SJC tăng tới 5,6 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán trong phiên sáng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, mở cửa phiên sáng, giá giao dịch vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng 3,8 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 3,6 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Thương hiệu này duy trì ổn định giá mua, bán vàng miếng ở mức 182,1 triệu – 184,6 triệu đồng/lượng.

Ngọc Thẩm là đơn vị ghi nhận giá bán ra thấp nhất trên thị trường. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng chốt phiên sáng ở mức 181 triệu – 184 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC doanh nghiệp này tăng 4,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá giao dịch vàng miếng tại công ty SJC kể từ tháng 1/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá doanh nghiệp
Giá giao dịch vàng miếng tại công ty SJC kể từ tháng 1/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá doanh nghiệp

Cùng chung xu hướng đi lên, sau khi tăng phổ biến 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sát Tết (14/2), giá vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh trong phiên sáng nay cũng đồng loạt tăng thêm từ 2,5 triệu đồng/lượng tới 5,8 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Trong phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý tăng mạnh 5,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên.

Thương hiệu này giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 181,5 triệu – 184,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong suốt phiên giao dịch. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp ghi nhận mức điều chỉnh tăng cao nhất trên thị trường.

Công ty SJC duy trì ổn định giá mua vàng nhẫn ở mức 181,1 triệu đồng/lượng và giá bán ở mức 184,1 triệu đồng/lượng từ lúc mở cửa. So với giá chốt phiên 14/2, giá giao dịch vàng nhẫn tại doanh nghiệp này tăng 3,6 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Giá giao dịch vàng nhẫn tại các doanh nghiệp còn lại cũng nương theo giá giao dịch tại Công ty SJC.

Sau khi tăng 3,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI và giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ mở cửa phiên cùng niêm yết ở mức 181,2 triệu – 184,2 triệu đồng/lượng (mua – bán). Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch tại hai doanh nghiệp trên vẫn không đổi.

Mức điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 23/2 so với phiên 14/2. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Mức điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 23/2 so với phiên 14/2. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Giá bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trong phiên sáng nay thuộc về Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải.

Hai doanh nghiệp này cùng đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 181,6 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 184,6 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định. So với giá chốt phiên 14/2, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại cả hai thương hiệu này cũng tăng 3,6 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là doanh nghiệp niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Ngọc Thẩm niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 173 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 177 triệu đồng/lượng, tăng 4 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 14/2.

Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên.  So với các doanh nghiệp phía Bắc, giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm thấp hơn từ 7 triệu – 8 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường NewYork, cập nhật lúc 13 giờ ngày 23/2, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng 2,26% so với giá chốt phiên 14/2, tiến lên mức 5.158 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới ở mức xấp xỉ 20 triệu đồng/lượng. Ghi nhận trên thị trường, có thời điểm chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới lên tới mức cao nhất là 25,59 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này dao động từ 12,41 – 20 triệu đồng/lượng.

1

Khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ phiên khai xuân

Chứng khoán

2

Thủ tướng làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về triển khai các nghị quyết chiến lược

Tiêu điểm

3

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính kịp thời từ đầu năm

Tiêu điểm

4

Chủ động ứng phó ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán

Chuyển động xanh

5

Blog chứng khoán: Khởi đầu tốt, vạn sự thông?

Chứng khoán

