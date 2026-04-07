Bộ Xây dựng yêu cầu huy động thêm tàu cỡ lớn vận chuyển dầu từ Trung Đông về Việt Nam

Gia Huy

07/04/2026, 11:15

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam theo dõi sát hoạt động của đội tàu biển Việt Nam tại khu vực Trung Đông và huy động thêm tàu cỡ lớn chở dầu, khí hóa lỏng LPG, LNG từ Vịnh Ba Tư...

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam xây dựng phương án huy động các tàu vận tải cỡ lớn (VLCG) chuyên chở dầu thô, LPG, LNG… tham gia vận chuyển năng lượng từ khu vực Vịnh Ba Tư về Việt Nam, nhằm chủ động nguồn cung dầu, khí trong nước.

Theo chỉ đạo, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cần tiếp tục theo dõi sát hoạt động của đội tàu biển Việt Nam tại khu vực Trung Đông, duy trì liên lạc thường xuyên với các chủ tàu và kịp thời cung cấp thông tin cho Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan liên quan khi phát sinh tình huống cần hỗ trợ.

Đồng thời, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị của Bộ Công Thương và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam làm việc với các chủ tàu để xây dựng phương án huy động các tàu vận tải cỡ lớn (VLCG) chở dầu, khí hóa lỏng LPG, LNG,... tham gia vận chuyển dầu thô, xăng dầu, khí từ khu vực Vịnh Ba Tư về Việt Nam để chủ động nguồn cung dầu thô cho sản xuất của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và nguồn cung dầu, khí trong nước.

Bên cạnh đó, Cục phối hợp với Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng và các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu xử lý các kiến nghị của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam liên quan đến vận tải, khẩn trương thẩm định, phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải đối với các cảng tiếp nhận tàu chở dầu trọng tải lớn lớn hơn thiết kế của cảng nhưng đã giảm tải phù hợp (đặc biệt tại Quảng Ninh và TP. Hồ Chí Minh), tạo điều kiện tiếp nhận nhanh hàng nhập khẩu.

Yêu cầu mới này nhằm tiếp tục triển khai các giải pháp góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định hoạt động vận tải và xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.

Đồng thời, thực hiện các giải pháp phù hợp, thiết thực, hiệu quả để khuyến khích người dân và doanh nghiệp tiết kiệm trong tiêu dùng, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện, các loại nhiên liệu sinh học, góp phần chuyển đổi xanh, bảo đảm ổn định nguồn cung, giảm thiểu biến động tăng giá nguyên liệu, nhiên liệu.

