GRDP quý 1/2026 của TP. Hồ Chí Minh tăng 8,27%, cao nhất 5 năm trở lại đây

Tại
phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với
địa phương để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của quý đầu tiên
năm 2026, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho quý 2 và thời gian tới,
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh, cho biết: “Trong
quý 1/ 2026, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai kịp thời, hiệu quả, đồng bộ Nghị quyết
Đại hội XIV, 09 Nghị quyết chiến lược, nghị quyết khung của Bộ Chính trị, các
Nghị quyết của Quốc hội về mạng lưới đường sắt đô thị, Trung tâm Tài chính quốc
tế và đặc biệt là Nghị quyết số 260/2025/QH15; từng bước mở ra không gian phát
triển mới, động lực tăng trưởng mới của Thành phố”.
Thành phố đã chủ động ban
hành nhiều kế hoạch, chương trình, tạo khuôn khổ điều hành thống nhất ngay từ đầu
năm, nhất là đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số, cải thiện môi trường kinh
doanh, đột phá hạ tầng và nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân. Song song đó, triển
khai xây dựng, đánh giá kết quả Kế hoạch tăng trưởng đến từng cơ quan, từng đơn
vị và cụ thể đến từng tháng.
Trong quý 1, nhiều chỉ số
kinh tế Thành phố đạt kết quả khởi sắc. Theo đó, GRDP tăng 8,27%, đây mức tăng
cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2020 đến nay.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa
và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,7%; thu hút 3,9 triệu lượt khách quốc tế
và 15,4 triệu lượt khách nội địa; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11%; tổng
thu ngân sách quý 1 đạt 242.799 tỷ đồng, tăng 17,5% và bằng 30,2% dự toán Trung
ương giao; thu hút FDI đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng 219% so với cùng kỳ. Trên địa
bàn Thành phố có 12.545 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 47% so với cùng kỳ.
Bên cạnh đó, Thành phố
cũng đã chủ động rà soát, lựa chọn, công khai thông tin và thúc đẩy thủ tục đối
với nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, công nghệ
cao, đô thị và cảng biển với tổng vốn đầu tư hơn 20 tỷ USD.
Thứ
nhất,
tiếp tục quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của
Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 của
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV; đặc biệt các nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng
Bí thư tại buổi thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố. Tập
trung công tác tổng kết Nghị quyết số 31-NQ/TW, Nghị quyết số 87/NQ-CP của
Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW.
Trên cơ sở đó, nghiên cứu
kỹ, đánh giá toàn diện, chủ động tham mưu, đề xuất Trung ương ban hành các cơ
chế, chính sách mạnh hơn, đột phá hơn, tạo điều kiện để Thành phố phát triển
nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
Thứ
hai,
Thành phố ưu tiên triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng
trưởng đi đôi với kiểm tra, giám sát, đánh giá dựa trên tiêu chí kết quả thực
hiện. Phấn đấu tăng trưởng GRDP trong quý 2 đạt trên 11%, hướng đến mục
tiêu tăng trưởng cả năm trên 10%.
Thành phố vận dụng hiệu
quả các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 260 của Quốc hội để triển khai các dự
án đầu tư, phát huy nguồn lực đất đai và nguồn lực xã hội; thúc đẩy hợp tác
công - tư, gia tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tập trung
phát triển các động lực tăng trưởng mới như Trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống
cảng biển, khu thương mại tự do, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn,
trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.
Thứ
ba,
đẩy mạnh cải cách hành chính, làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa quy trình, quyết tâm
thực hiện mục tiêu cắt giảm tối thiểu 30% thời gian và chi phí thủ tục hành
chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Thứ
tư,
tập trung triển khai xây dựng Quy hoạch tổng thể TP.Hồ Chí Minh theo chủ trương
của Chính phủ, đảm bảo đúng tiến độ; tập trung tăng tốc đầu tư kết cấu hạ tầng
chiến lược, hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị; phát triển nhà ở xã hội, chỉnh
trang đô thị, cải tạo chung cư cũ và nhà ở ven kênh rạch.
Trong quý 2/2026, Thành
phố sẽ khởi công đồng loạt các công trình giao thông kết nối, đặc biệt là các dự
án kết nối tới sân bay Long Thành, sân bay Tân Sơn Nhất và kết nối các vùng
trong TP. Hồ Chí Minh.
Thứ
năm,
sử dụng hiệu quả tài nguyên. Thành phố sẽ phối hợp với các Bộ ngành Trung ương,
đặc biệt Bộ Công Thương trong nghiên cứu, triển khai xây dựng các kho dự trữ
xăng dầu, dầu thô khu vực Long Sơn theo quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia.
Thứ
sáu, khai
thác, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao; nâng cao chất lượng tổ
chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao; gắn phát triển văn hóa với
công nghiệp văn hóa, du lịch và xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại.
Đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất
hồ sơ, thủ tục pháp lý để khởi công giai đoạn 1 dự án Công viên Cảng Nhà Rồng -
Khánh Hội gắn với mở rộng Khu Bảo tàng Hồ Chí Minh, không gian văn hóa Hồ Chí
Minh trước ngày 30/4 và hoàn thành trước ngày 02/9/2026.
Thứ
bảy, tập
trung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện;
triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW; thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo,
phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao và các
ngành, lĩnh vực mới nổi.