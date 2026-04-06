GRDP quý 1/2026 của TP. Hồ Chí Minh tăng 8,27%, cao nhất 5 năm trở lại đây

TP. Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc trong quý 1/2026, tạo nền tảng tích cực cho đà phục hồi và tăng trưởng. Trên cơ sở đó, Thành phố đặt mục tiêu tăng tốc trong quý 2, hướng tới tăng trưởng hai con số và củng cố các động lực phát triển mới...

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của quý đầu tiên năm 2026, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho quý 2 và thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh, cho biết: “Trong quý 1/ 2026, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai kịp thời, hiệu quả, đồng bộ Nghị quyết Đại hội XIV, 09 Nghị quyết chiến lược, nghị quyết khung của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội về mạng lưới đường sắt đô thị, Trung tâm Tài chính quốc tế và đặc biệt là Nghị quyết số 260/2025/QH15; từng bước mở ra không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mới của Thành phố”.

Thành phố đã chủ động ban hành nhiều kế hoạch, chương trình, tạo khuôn khổ điều hành thống nhất ngay từ đầu năm, nhất là đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số, cải thiện môi trường kinh doanh, đột phá hạ tầng và nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân. Song song đó, triển khai xây dựng, đánh giá kết quả Kế hoạch tăng trưởng đến từng cơ quan, từng đơn vị và cụ thể đến từng tháng.

Trong quý 1, nhiều chỉ số kinh tế Thành phố đạt kết quả khởi sắc. Theo đó, GRDP tăng 8,27%, đây mức tăng cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2020 đến nay.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,7%; thu hút 3,9 triệu lượt khách quốc tế và 15,4 triệu lượt khách nội địa; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11%; tổng thu ngân sách quý 1 đạt 242.799 tỷ đồng, tăng 17,5% và bằng 30,2% dự toán Trung ương giao; thu hút FDI đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng 219% so với cùng kỳ. Trên địa bàn Thành phố có 12.545 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 47% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng đã chủ động rà soát, lựa chọn, công khai thông tin và thúc đẩy thủ tục đối với nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, công nghệ cao, đô thị và cảng biển với tổng vốn đầu tư hơn 20 tỷ USD.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV; đặc biệt các nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại buổi thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố. Tập trung công tác tổng kết Nghị quyết số 31-NQ/TW, Nghị quyết số 87/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu kỹ, đánh giá toàn diện, chủ động tham mưu, đề xuất Trung ương ban hành các cơ chế, chính sách mạnh hơn, đột phá hơn, tạo điều kiện để Thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Thứ hai, Thành phố ưu tiên triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng đi đôi với kiểm tra, giám sát, đánh giá dựa trên tiêu chí kết quả thực hiện. Phấn đấu tăng trưởng GRDP trong quý 2 đạt trên 11%, hướng đến mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 10%.

Thành phố vận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 260 của Quốc hội để triển khai các dự án đầu tư, phát huy nguồn lực đất đai và nguồn lực xã hội; thúc đẩy hợp tác công - tư, gia tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tập trung phát triển các động lực tăng trưởng mới như Trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống cảng biển, khu thương mại tự do, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính, làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa quy trình, quyết tâm thực hiện mục tiêu cắt giảm tối thiểu 30% thời gian và chi phí thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thứ tư, tập trung triển khai xây dựng Quy hoạch tổng thể TP.Hồ Chí Minh theo chủ trương của Chính phủ, đảm bảo đúng tiến độ; tập trung tăng tốc đầu tư kết cấu hạ tầng chiến lược, hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị; phát triển nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị, cải tạo chung cư cũ và nhà ở ven kênh rạch.

Trong quý 2/2026, Thành phố sẽ khởi công đồng loạt các công trình giao thông kết nối, đặc biệt là các dự án kết nối tới sân bay Long Thành, sân bay Tân Sơn Nhất và kết nối các vùng trong TP. Hồ Chí Minh.

Thứ năm, sử dụng hiệu quả tài nguyên. Thành phố sẽ phối hợp với các Bộ ngành Trung ương, đặc biệt Bộ Công Thương trong nghiên cứu, triển khai xây dựng các kho dự trữ xăng dầu, dầu thô khu vực Long Sơn theo quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia.

Thứ sáu, khai thác, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao; nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao; gắn phát triển văn hóa với công nghiệp văn hóa, du lịch và xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại.

Đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất hồ sơ, thủ tục pháp lý để khởi công giai đoạn 1 dự án Công viên Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội gắn với mở rộng Khu Bảo tàng Hồ Chí Minh, không gian văn hóa Hồ Chí Minh trước ngày 30/4 và hoàn thành trước ngày 02/9/2026.

Thứ bảy, tập trung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW; thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao và các ngành, lĩnh vực mới nổi.