Chính phủ ban hành Nghị quyết về Đề án thành lập TP. Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Minh Hà

07/04/2026, 11:18

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 95/NQ-CP ngày 6/4/2026 về hồ sơ Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập TP. Đồng Nai trực thuộc Trung ương…

Chính phủ thông qua hồ sơ Đề án thành lập TP. Đồng Nai trực thuộc Trung ương.
Chính phủ thông qua hồ sơ Đề án thành lập TP. Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Nghị quyết không chỉ phản ánh sự phát triển vượt bậc của Đồng Nai mà còn mở ra nhiều cơ hội và thách thức mới cho khu vực này. Đồng Nai, với vị trí chiến lược là cửa ngõ của Vùng Kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, đã từ lâu được xem là một trong những trung tâm công nghiệp và đô thị hiện đại của cả nước.

Việc thành lập TP. Đồng Nai trực thuộc Trung ương không chỉ là sự công nhận những thành tựu đã đạt được mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững trong tương lai. Theo Nghị quyết số 95/NQ-CP, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thiện các thủ tục cần thiết, đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ và đúng quy định.

Trước đó ngày 28/3, tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các nghị quyết quan trọng đã được thông qua, bao gồm việc công nhận Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I và tán thành chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là những tiền đề quan trọng để hiện thực hóa Đề án này. Đồng Nai hiện đã đạt các tiêu chí cốt lõi của một đô thị trực thuộc Trung ương, với những tiêu chuẩn kỹ thuật đang được hoàn thiện trong lộ trình phát triển đô thị loại I.

Theo các quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng, TP. Đồng Nai sau khi được thành lập sẽ phát triển theo mô hình "thủ phủ công nghiệp, đô thị hiện đại, trung tâm logistics và nông nghiệp công nghệ cao". Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt, với vị trí địa lý đặc biệt, Đồng Nai có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, việc thành lập TP. Đồng Nai trực thuộc Trung ương cũng đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt là trong việc quản lý và phát triển hạ tầng đô thị. Chính quyền địa phương cần tập trung nguồn lực để nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số và hạ tầng xã hội, đồng thời tổ chức lại hệ thống đơn vị hành chính đô thị theo một lộ trình chặt chẽ và khả thi. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền và sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, Đồng Nai cần tận dụng tối đa các lợi thế sẵn có để phát triển bền vững và toàn diện. Việc trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ là cơ hội để Đồng Nai khẳng định vị thế của mình mà còn là trách nhiệm lớn lao trong việc đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước. Với những tiềm năng và lợi thế hiện có, Đồng Nai hoàn toàn có thể trở thành một trong những đô thị phát triển hàng đầu của Việt Nam trong tương lai gần.

Quyết định thành lập TP. Đồng Nai trực thuộc Trung ương không chỉ là sự công nhận những nỗ lực và thành tựu của tỉnh này mà còn là một bước đi chiến lược trong việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao, Đồng Nai chắc chắn sẽ vượt qua mọi thách thức để trở thành một đô thị hiện đại, phát triển bền vững và đáng sống.

đô thị loại I Đồng Nai Nghị quyết 95/NQ-CP thành phố Đồng Nai thành phố trực thuộc Trung ương vùng kinh tế trọng điểm

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam theo dõi sát hoạt động của đội tàu biển Việt Nam tại khu vực Trung Đông và huy động thêm tàu cỡ lớn chở dầu, khí hóa lỏng LPG, LNG từ Vịnh Ba Tư...

Logistics tích hợp trở thành xu hướng mới với mục tiêu tích hợp đồng bộ trong một hệ sinh thái chung, nhằm tăng cường khả năng chống chịu trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang trải qua nhiều biến động…

Các Quyết định điều chỉnh quy hoạch 6 vùng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế cụ thể cho từng vùng kinh tế trọng điểm trên khắp cả nước...

TP. Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc trong quý 1/2026, tạo nền tảng tích cực cho đà phục hồi và tăng trưởng. Trên cơ sở đó, Thành phố đặt mục tiêu tăng tốc trong quý 2, hướng tới tăng trưởng hai con số và củng cố các động lực phát triển mới...

Ngành đường sắt điều chỉnh tăng giá vé hành khách và cước vận tải hàng hóa trước biến động chi phí, đồng thời bổ sung nhiều chuyến tàu khu đoạn phía Nam phục vụ nhu cầu đi lại dịp lễ...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất
CEO JPMorgan Chase cảnh báo về lạm phát và lãi suất cao hơn

Ấn Độ quay trở lại mua dầu thô và khí đốt Iran sau 7 năm

Nửa cuối tháng 3, cán cân thương mại thâm hụt 56,48 triệu USD

Kích hoạt kết nối 12 cơ sở dữ liệu nông nghiệp, môi trường với hệ thống quốc gia

Đặt trách nhiệm bảo vệ dữ liệu vào khuôn khổ doanh thu

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy