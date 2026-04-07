Chính phủ ban hành Nghị quyết về Đề án thành lập TP. Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Nghị quyết không chỉ phản ánh sự phát triển vượt bậc của Đồng Nai mà còn mở ra nhiều cơ hội và thách thức mới cho khu vực này. Đồng Nai, với vị trí chiến lược là cửa ngõ của Vùng Kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, đã từ lâu được xem là một trong những trung tâm công nghiệp và đô thị hiện đại của cả nước.

Việc thành lập TP. Đồng Nai trực thuộc Trung ương không chỉ là sự công nhận những thành tựu đã đạt được mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững trong tương lai. Theo Nghị quyết số 95/NQ-CP, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thiện các thủ tục cần thiết, đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ và đúng quy định.

Trước đó ngày 28/3, tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các nghị quyết quan trọng đã được thông qua, bao gồm việc công nhận Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I và tán thành chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là những tiền đề quan trọng để hiện thực hóa Đề án này. Đồng Nai hiện đã đạt các tiêu chí cốt lõi của một đô thị trực thuộc Trung ương, với những tiêu chuẩn kỹ thuật đang được hoàn thiện trong lộ trình phát triển đô thị loại I.

Theo các quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng, TP. Đồng Nai sau khi được thành lập sẽ phát triển theo mô hình "thủ phủ công nghiệp, đô thị hiện đại, trung tâm logistics và nông nghiệp công nghệ cao". Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt, với vị trí địa lý đặc biệt, Đồng Nai có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, việc thành lập TP. Đồng Nai trực thuộc Trung ương cũng đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt là trong việc quản lý và phát triển hạ tầng đô thị. Chính quyền địa phương cần tập trung nguồn lực để nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số và hạ tầng xã hội, đồng thời tổ chức lại hệ thống đơn vị hành chính đô thị theo một lộ trình chặt chẽ và khả thi. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền và sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, Đồng Nai cần tận dụng tối đa các lợi thế sẵn có để phát triển bền vững và toàn diện. Việc trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ là cơ hội để Đồng Nai khẳng định vị thế của mình mà còn là trách nhiệm lớn lao trong việc đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước. Với những tiềm năng và lợi thế hiện có, Đồng Nai hoàn toàn có thể trở thành một trong những đô thị phát triển hàng đầu của Việt Nam trong tương lai gần.

Quyết định thành lập TP. Đồng Nai trực thuộc Trung ương không chỉ là sự công nhận những nỗ lực và thành tựu của tỉnh này mà còn là một bước đi chiến lược trong việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao, Đồng Nai chắc chắn sẽ vượt qua mọi thách thức để trở thành một đô thị hiện đại, phát triển bền vững và đáng sống.