Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Tăng trưởng GDP quý 1/2026 đạt 7,83% giữa “vòng xoáy” xung đột Trung Đông

Đặng Hương

04/04/2026, 09:06

Vượt qua những tác động ban đầu từ xung đột Trung Đông, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2026 của Cục Thống kê cho thấy, GDP quý 1/2026 vẫn tăng khá với mức 7,83%. Tuy vậy, nền kinh tế sẽ tiếp tục đối mặt với những áp lực tăng trưởng trong quý 2/2026…

Tăng trưởng GDP quý 1/2026 đạt 7,83%.

Phát biểu tại Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý 1/2026 sáng ngày 4/4, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, cho biết GDP quý 1/2026 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm 2025 (7,07%). Kết quả này tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển cả năm 2026 khi bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động đan xen, đặc biệt là căng thẳng xung đột tại Trung Đông.

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2026, động lực tăng trưởng quý 1/2026 diễn ra đồng đều trên cả ba khu vực kinh tế. Trong đó, khu vực dịch vụ vươn lên đóng góp lớn nhất (50,32%) với mức tăng 8,18%. Sự bứt phá này đến từ nhu cầu tiêu dùng bùng nổ dịp Tết Nguyên đán và làn sóng khách quốc tế trở lại mạnh mẽ, kéo theo sự khởi sắc của hàng loạt ngành trọng điểm như bán buôn, bán lẻ (tăng 9,62%), vận tải kho bãi (tăng 8,95%) và các dịch vụ tài chính, ngân hàng, thông tin truyền thông.

Đóng vai trò “trụ cột” vững chắc thứ hai là khu vực công nghiệp và xây dựng với mức tăng 8,92%, đóng góp 44,08% vào mức tăng chung. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì vai trò đầu tàu với tốc độ tăng trưởng ấn tượng 9,73%.

Nguồn Cục Thống kê.

Song song đó, ngành xây dựng cũng ghi nhận mức tăng 8,36% nhờ những nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Dẫu vậy, mức tăng trưởng này vẫn chưa đạt được kỳ vọng khi ngành xây dựng được xem là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Cùng nhịp độ phát triển với khu vực dịch vụ và công nghiệp chế biến – chế tạo, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn duy trì được sự ổn định cốt lõi, tăng 3,58%, nổi bật với sự gia tăng mạnh mẽ của sản lượng thủy sản nhờ ứng dụng thành công khoa học công nghệ vào nuôi trồng.

Sự khởi sắc của kinh tế quý 1/2026 cũng phản ánh rõ qua bức tranh cơ cấu và sử dụng nền kinh tế.

Theo Cục Thống kê, khu vực dịch vụ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 43,45%, theo sau là công nghiệp và xây dựng (37,15%), nông lâm thủy sản (10,89%).

Toàn cảnh họp báo.

Đặc biệt, sức cầu của nền kinh tế đang có sự phục hồi và bứt phá ngoạn mục. Tiêu dùng cuối cùng tăng 8,45%, tích lũy tài sản tăng 7,18%.

Đáng chú ý, hoạt động thương mại quốc tế diễn ra vô cùng sôi động khi xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng tới 19,85%, trong khi nhập khẩu tăng 24,27%, báo hiệu nhu cầu nguyên vật liệu đang tăng cao để phục vụ cho chu kỳ sản xuất mới.

“Những số liệu tích cực này không chỉ là thành quả của sự điều hành sát sao, kịp thời mà còn cho thấy sức chống chịu và khả năng thích ứng của nền kinh tế và doanh nghiệp”, bà Hương nhận định.

Tuy vậy, theo Cục Thống kê, trong quý 2/2026, khi những tác động từ xung đột Trung Đông tới giá xăng dầu, nguyên nhiên liệu đầu vào và sự đứt gãy chuỗi cung ứng… trở nên rõ nét, áp lực tăng trưởng sẽ rất lớn. Điều này đòi hỏi Chính phủ và doanh nghiệp phải có những giải pháp kịp thời và hiệu quả để ứng phó với những thách thức toàn cầu.

GRDP của tỉnh Đồng Nai ước tăng 9,76% trong quý 1/2026

16:32, 03/04/2026

GRDP của tỉnh Đồng Nai ước tăng 9,76% trong quý 1/2026

Thành phố Huế: GRDP tăng gần 10% trong quý 1/2026

10:16, 03/04/2026

Thành phố Huế: GRDP tăng gần 10% trong quý 1/2026

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý 1/2026: Bước đệm phục hồi giữa những phép thử vĩ mô

07:50, 03/04/2026

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý 1/2026: Bước đệm phục hồi giữa những phép thử vĩ mô

Từ khóa:

Cục Thống kê Việt Nam GDP kinh tế việt nam quý 1/2026 tăng trưởng GDP quý 1/2026

Chủ đề:

Kinh tế Việt Nam tháng 3-2026 và 3 tháng 2026

Đọc thêm

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy quy mô gần 24.000 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn then chốt. Công tác giải phóng mặt bằng được tăng tốc nhằm kịp khởi công trước ngày 19/5/2026...

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Liên danh REE, HFIC và VinaCapital vừa đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây dựng tòa tháp tài chính 99 tầng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam…

Cục Hàng không yêu cầu chủ động phương án khai thác, ứng phó điều chỉnh lịch bay

Cục Hàng không yêu cầu chủ động phương án khai thác, ứng phó điều chỉnh lịch bay

Trước việc nhiều hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch khai thác, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị bảo đảm an toàn, điều phối hợp lý hạ tầng và hỗ trợ hành khách tại các cảng hàng không...

Siết chặt quản lý đấu thầu, kiên quyết dẹp bỏ cơ chế

Siết chặt quản lý đấu thầu, kiên quyết dẹp bỏ cơ chế "xin - cho" và lợi ích nhóm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Nền kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong quý 1/2026 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn và thách thức. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà phục hồi và khả năng chống chịu của nền kinh tế đang được củng cố...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Thị trường

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Doanh nghiệp

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

eMagazine

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Đầu tư

2

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

3

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Chứng khoán

4

Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây

Du lịch

5

Một nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ bị đình trệ

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy