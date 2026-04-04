Tăng trưởng GDP quý 1/2026 đạt 7,83% giữa “vòng xoáy” xung đột Trung Đông

Vượt qua những tác động ban đầu từ xung đột Trung Đông, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2026 của Cục Thống kê cho thấy, GDP quý 1/2026 vẫn tăng khá với mức 7,83%. Tuy vậy, nền kinh tế sẽ tiếp tục đối mặt với những áp lực tăng trưởng trong quý 2/2026…

Phát biểu tại Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý 1/2026 sáng ngày 4/4, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, cho biết GDP quý 1/2026 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm 2025 (7,07%). Kết quả này tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển cả năm 2026 khi bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động đan xen, đặc biệt là căng thẳng xung đột tại Trung Đông.

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2026, động lực tăng trưởng quý 1/2026 diễn ra đồng đều trên cả ba khu vực kinh tế. Trong đó, khu vực dịch vụ vươn lên đóng góp lớn nhất (50,32%) với mức tăng 8,18%. Sự bứt phá này đến từ nhu cầu tiêu dùng bùng nổ dịp Tết Nguyên đán và làn sóng khách quốc tế trở lại mạnh mẽ, kéo theo sự khởi sắc của hàng loạt ngành trọng điểm như bán buôn, bán lẻ (tăng 9,62%), vận tải kho bãi (tăng 8,95%) và các dịch vụ tài chính, ngân hàng, thông tin truyền thông.

Đóng vai trò “trụ cột” vững chắc thứ hai là khu vực công nghiệp và xây dựng với mức tăng 8,92%, đóng góp 44,08% vào mức tăng chung. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì vai trò đầu tàu với tốc độ tăng trưởng ấn tượng 9,73%.

Song song đó, ngành xây dựng cũng ghi nhận mức tăng 8,36% nhờ những nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Dẫu vậy, mức tăng trưởng này vẫn chưa đạt được kỳ vọng khi ngành xây dựng được xem là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Cùng nhịp độ phát triển với khu vực dịch vụ và công nghiệp chế biến – chế tạo, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn duy trì được sự ổn định cốt lõi, tăng 3,58%, nổi bật với sự gia tăng mạnh mẽ của sản lượng thủy sản nhờ ứng dụng thành công khoa học công nghệ vào nuôi trồng.

Sự khởi sắc của kinh tế quý 1/2026 cũng phản ánh rõ qua bức tranh cơ cấu và sử dụng nền kinh tế.

Theo Cục Thống kê, khu vực dịch vụ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 43,45%, theo sau là công nghiệp và xây dựng (37,15%), nông lâm thủy sản (10,89%).

Đặc biệt, sức cầu của nền kinh tế đang có sự phục hồi và bứt phá ngoạn mục. Tiêu dùng cuối cùng tăng 8,45%, tích lũy tài sản tăng 7,18%.

Đáng chú ý, hoạt động thương mại quốc tế diễn ra vô cùng sôi động khi xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng tới 19,85%, trong khi nhập khẩu tăng 24,27%, báo hiệu nhu cầu nguyên vật liệu đang tăng cao để phục vụ cho chu kỳ sản xuất mới.

“Những số liệu tích cực này không chỉ là thành quả của sự điều hành sát sao, kịp thời mà còn cho thấy sức chống chịu và khả năng thích ứng của nền kinh tế và doanh nghiệp”, bà Hương nhận định.

Tuy vậy, theo Cục Thống kê, trong quý 2/2026, khi những tác động từ xung đột Trung Đông tới giá xăng dầu, nguyên nhiên liệu đầu vào và sự đứt gãy chuỗi cung ứng… trở nên rõ nét, áp lực tăng trưởng sẽ rất lớn. Điều này đòi hỏi Chính phủ và doanh nghiệp phải có những giải pháp kịp thời và hiệu quả để ứng phó với những thách thức toàn cầu.