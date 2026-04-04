Tăng trưởng GDP quý 1/2026 đạt 7,83% giữa “vòng xoáy” xung đột Trung Đông
Đặng Hương
04/04/2026, 09:06
Vượt qua những tác động ban đầu từ xung đột Trung Đông, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2026 của Cục Thống kê cho thấy, GDP quý 1/2026 vẫn tăng khá với mức 7,83%. Tuy vậy, nền kinh tế sẽ tiếp tục đối mặt với những áp lực tăng trưởng trong quý 2/2026…
Phát biểu tại Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã
hội quý 1/2026 sáng ngày 4/4, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, cho
biết GDP quý 1/2026 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm 2025
(7,07%). Kết quả này tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển cả năm 2026
khi bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động đan xen, đặc biệt là căng thẳng xung đột
tại Trung Đông.
Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2026, động lực
tăng trưởng quý 1/2026 diễn ra đồng đều trên cả ba khu vực kinh tế. Trong đó,
khu vực dịch vụ vươn lên đóng góp lớn nhất (50,32%) với mức tăng 8,18%. Sự bứt
phá này đến từ nhu cầu tiêu dùng bùng nổ dịp Tết Nguyên đán và làn sóng khách
quốc tế trở lại mạnh mẽ, kéo theo sự khởi sắc của hàng loạt ngành trọng điểm
như bán buôn, bán lẻ (tăng 9,62%), vận tải kho bãi (tăng 8,95%) và các dịch vụ
tài chính, ngân hàng, thông tin truyền thông.
Đóng vai trò “trụ cột” vững chắc thứ hai là khu vực công
nghiệp và xây dựng với mức tăng 8,92%, đóng góp 44,08% vào mức tăng chung. Điểm
nhấn đáng chú ý nhất là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì
vai trò đầu tàu với tốc độ tăng trưởng ấn tượng 9,73%.
Song song đó, ngành xây dựng cũng ghi nhận mức tăng 8,36% nhờ
những nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Dẫu vậy,
mức tăng trưởng này vẫn chưa đạt được kỳ vọng khi ngành xây dựng được xem là một
trong những yếu tố quan trọng góp phần vào mục tiêu tăng trưởng năm 2026.
Cùng nhịp độ phát triển với khu vực dịch vụ và công nghiệp
chế biến – chế tạo, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn duy trì được sự ổn
định cốt lõi, tăng 3,58%, nổi bật với sự gia tăng mạnh mẽ của sản lượng thủy sản
nhờ ứng dụng thành công khoa học công nghệ vào nuôi trồng.
Sự khởi sắc của kinh tế quý 1/2026 cũng phản ánh rõ qua bức
tranh cơ cấu và sử dụng nền kinh tế.
Theo Cục Thống kê, khu vực dịch vụ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn
nhất với 43,45%, theo sau là công nghiệp và xây dựng (37,15%), nông lâm thủy sản
(10,89%).
Đặc biệt, sức cầu của nền kinh tế đang có sự phục hồi và bứt
phá ngoạn mục. Tiêu dùng cuối cùng tăng 8,45%, tích lũy tài sản tăng 7,18%.
Đáng chú ý, hoạt động thương mại quốc tế diễn ra vô cùng sôi
động khi xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng tới 19,85%, trong khi nhập khẩu
tăng 24,27%, báo hiệu nhu cầu nguyên vật liệu đang tăng cao để phục vụ cho chu
kỳ sản xuất mới.
“Những số liệu tích cực này không chỉ là thành quả của sự điều
hành sát sao, kịp thời mà còn cho thấy sức chống chịu và khả năng thích ứng của
nền kinh tế và doanh nghiệp”, bà Hương nhận định.
Tuy vậy, theo Cục Thống kê, trong quý 2/2026, khi những tác động
từ xung đột Trung Đông tới giá xăng dầu, nguyên nhiên liệu đầu vào và sự đứt gãy
chuỗi cung ứng… trở nên rõ nét, áp lực tăng trưởng sẽ rất lớn. Điều này đòi hỏi
Chính phủ và doanh nghiệp phải có những giải pháp kịp thời và hiệu quả để ứng
phó với những thách thức toàn cầu.
Nền kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong quý 1/2026 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn và thách thức. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà phục hồi và khả năng chống chịu của nền kinh tế đang được củng cố...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
