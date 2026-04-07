Thứ Ba, 07/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Đẩy nhanh lộ trình xăng E10: Doanh nghiệp sẵn sàng, người dân kỳ vọng

Nguyễn Thuấn

07/04/2026, 13:19

Thực hiện lộ trình chuyển đổi năng lượng theo chỉ đạo của Chính phủ, nhiều địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh và thành phố Huế đang đồng loạt triển khai xăng sinh học E10. Các doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị hạ tầng, nguồn cung, trong khi công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm tạo sự đồng thuận từ người dân...

Xăng E10 được triển khai đồng loạt tại nhiều địa phương.

Triển khai Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương và Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh lộ trình sử dụng xăng sinh học E10, các địa phương đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp đồng bộ.

Tại Nghệ An, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nghiêm túc thực hiện lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học. Công tác kiểm tra, giám sát và tuyên truyền cũng được triển khai song song nhằm đảm bảo tiến độ.

Lãnh đạo Sở Công Thương Nghệ An cho biết việc triển khai được thực hiện theo từng bước để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chuẩn bị về cơ sở vật chất, nguồn nguyên liệu và tổ chức sản xuất kinh doanh. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị được yêu cầu báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc để cơ quan quản lý tham mưu xử lý.

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có hơn 600 cửa hàng xăng dầu. Trong đó, Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An giữ vai trò chủ lực với 86 cửa hàng trực thuộc và cung cấp nguồn hàng cho hơn 100 cửa hàng nhượng quyền.

Đại diện Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An cho biết đơn vị đã chủ động chuẩn bị toàn diện cho việc triển khai xăng E10. Đến thời điểm này, doanh nghiệp đã hoàn tất các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, kho bể, hệ thống pha chế, đồng thời đảm bảo đầy đủ nguồn xăng nền và ethanol. Công ty cũng xây dựng lộ trình chuyển đổi cụ thể cho từng cửa hàng, gắn với đào tạo nhân sự và truyền thông đến khách hàng.

Theo kế hoạch, từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2026, các cửa hàng của Petrolimex Nghệ An sẽ bắt đầu chuyển đổi, và đến ngày 01/6/2026, toàn bộ hệ thống sẽ hoàn tất việc kinh doanh xăng E10.

Tại Hà Tĩnh, công tác chuẩn bị cho lộ trình xăng E10 cũng đang được đẩy nhanh. Hiện toàn tỉnh có 242 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cùng hệ thống kho với tổng dung tích hơn 129.000 m3, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai trên diện rộng.

Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh với 82 cửa hàng trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch chuyển đổi từ sớm. Ông Trần Quốc Hùng, Trưởng phòng Quản lý Kỹ thuật của công ty, cho biết đơn vị đang tiến hành súc rửa, vệ sinh toàn bộ hệ thống bể chứa, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi đưa xăng E10 vào kinh doanh từ giữa tháng 4/2026. 

Người dân tiếp cận và dần làm quen với xăng sinh học E10 tại các cửa hàng.

Không chỉ các doanh nghiệp lớn, nhiều đơn vị phân phối và bán lẻ trên địa bàn Hà Tĩnh cũng đã sẵn sàng về hạ tầng và nguồn cung. Theo đánh giá của ngành Công Thương, việc từng bước triển khai theo lộ trình giúp các doanh nghiệp chủ động thích ứng, hạn chế xáo trộn thị trường.

Tại thành phố Huế, với 50 doanh nghiệp và 127 cửa hàng xăng dầu, việc triển khai cũng diễn ra tích cực. Nhiều đơn vị đã sớm đưa xăng E10 vào kinh doanh thử nghiệm từ giữa tháng 3/2026.

Theo bà Đinh Nhật Lệ, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Huế, quy trình phối trộn xăng E10 được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn. Đây là yếu tố then chốt để tạo niềm tin cho người tiêu dùng khi chuyển sang sử dụng nhiên liệu mới.

Cùng với sự chuẩn bị của doanh nghiệp, nhận thức của người dân về xăng sinh học cũng đang từng bước được cải thiện.

Tại Nghệ An, anh Nguyễn Văn Hùng (phường Thành Vinh) cho biết: “Ban đầu tôi còn băn khoăn về chất lượng, nhưng khi được giải thích đây là nhiên liệu thân thiện môi trường, không ảnh hưởng đến động cơ thì tôi sẵn sàng sử dụng. Nếu giá hợp lý, tôi nghĩ nhiều người sẽ chuyển sang E10”.

Ở Hà Tĩnh, chị Trần Thị Mai (phường Bắc Hà) chia sẻ: “Gia đình tôi đã dùng xăng E5 nên việc chuyển sang E10 không có gì khó. Điều quan trọng là các cửa hàng cần đảm bảo chất lượng và thông tin rõ ràng để người dân yên tâm”.

Từ khóa:

Chuyển đổi nhiên liệu giá xăng dầu Giảm phát thải khí nhà kính Hà Tĩnh hệ thống xăng dầu huế nghệ an xăng sinh học E10

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Dòng tiền nội ngoại “đóng băng”, thị trường từ từ trượt dốc

Chứng khoán

2

Trung Quốc kêu gọi xây dựng hệ thống năng lượng mới giữa xung đột Trung Đông

Kinh tế xanh

3

Thi tuyển kiến trúc cầu vượt nút giao Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành với đường Vành đai 3

Hạ tầng

4

Tính đến hết năm 2025, cả nước có hơn 36 nghìn hợp tác xã, đóng góp khoảng 4,8% GDP

Thị trường

5

Chính phủ ban hành Nghị quyết về Đề án thành lập TP. Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy