Đẩy nhanh lộ trình xăng E10: Doanh nghiệp sẵn sàng, người dân kỳ vọng
Nguyễn Thuấn
07/04/2026, 13:19
Thực hiện lộ trình chuyển đổi năng lượng theo chỉ đạo của Chính phủ, nhiều địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh và thành phố Huế đang đồng loạt triển khai xăng sinh học E10. Các doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị hạ tầng, nguồn cung, trong khi công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm tạo sự đồng thuận từ người dân...
Triển khai Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương và
Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh lộ trình
sử dụng xăng sinh học E10, các địa phương đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng nhiều
giải pháp đồng bộ.
Tại Nghệ An, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành
văn bản chỉ đạo, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nghiêm
túc thực hiện lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học. Công tác kiểm tra, giám
sát và tuyên truyền cũng được triển khai song song nhằm đảm bảo tiến độ.
Lãnh đạo Sở Công Thương Nghệ An cho
biết việc triển khai được thực hiện theo từng bước để tạo điều kiện cho doanh
nghiệp chuẩn bị về cơ sở vật chất, nguồn nguyên liệu và tổ chức sản xuất kinh
doanh. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị được yêu cầu báo cáo kịp thời những
khó khăn, vướng mắc để cơ quan quản lý tham mưu xử lý.
Toàn tỉnh Nghệ An hiện có hơn 600 cửa hàng xăng dầu. Trong
đó, Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An giữ vai trò chủ lực với 86 cửa hàng trực
thuộc và cung cấp nguồn hàng cho hơn 100 cửa hàng nhượng quyền.
Đại diện Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An cho biết đơn vị
đã chủ động chuẩn bị toàn diện cho việc triển khai xăng E10. Đến thời điểm
này, doanh nghiệp đã hoàn tất các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, kho bể, hệ thống
pha chế, đồng thời đảm bảo đầy đủ nguồn xăng nền và ethanol. Công ty cũng xây dựng
lộ trình chuyển đổi cụ thể cho từng cửa hàng, gắn với đào tạo nhân sự và truyền
thông đến khách hàng.
Theo kế hoạch, từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2026, các cửa
hàng của Petrolimex Nghệ An sẽ bắt đầu chuyển đổi, và đến ngày 01/6/2026, toàn
bộ hệ thống sẽ hoàn tất việc kinh doanh xăng E10.
Tại Hà Tĩnh, công tác chuẩn bị cho lộ trình xăng E10 cũng đang được đẩy nhanh. Hiện toàn tỉnh có 242 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cùng hệ thống kho với tổng dung tích hơn 129.000 m3, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai trên diện rộng.
Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh với 82 cửa hàng trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch chuyển đổi từ sớm. Ông Trần Quốc Hùng, Trưởng phòng Quản lý Kỹ thuật của công ty, cho biết đơn vị đang tiến hành súc rửa, vệ sinh toàn bộ hệ thống bể chứa, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi đưa xăng E10 vào kinh doanh từ giữa tháng 4/2026.
Không chỉ các doanh nghiệp lớn, nhiều đơn vị phân phối và bán lẻ trên địa bàn Hà Tĩnh cũng đã sẵn sàng về hạ tầng và nguồn cung. Theo đánh giá của ngành Công Thương, việc từng bước triển khai theo lộ trình giúp các doanh nghiệp chủ động thích ứng, hạn chế xáo trộn thị trường.
Tại thành phố Huế, với 50 doanh nghiệp và 127 cửa hàng xăng
dầu, việc triển khai cũng diễn ra tích cực. Nhiều đơn vị đã sớm đưa xăng E10
vào kinh doanh thử nghiệm từ giữa tháng 3/2026.
Theo bà Đinh Nhật Lệ, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV
Petrolimex Huế, quy trình phối trộn xăng E10 được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo
chất lượng và an toàn. Đây là yếu tố then chốt để tạo niềm tin cho người tiêu
dùng khi chuyển sang sử dụng nhiên liệu mới.
Cùng với sự chuẩn bị của doanh nghiệp, nhận thức của người
dân về xăng sinh học cũng đang từng bước được cải thiện.
Tại Nghệ An, anh Nguyễn Văn Hùng (phường Thành Vinh) cho biết:
“Ban đầu tôi còn băn khoăn về chất lượng, nhưng khi được giải thích đây là
nhiên liệu thân thiện môi trường, không ảnh hưởng đến động cơ thì tôi sẵn sàng
sử dụng. Nếu giá hợp lý, tôi nghĩ nhiều người sẽ chuyển sang E10”.
Ở Hà Tĩnh, chị Trần Thị Mai (phường Bắc Hà) chia sẻ: “Gia
đình tôi đã dùng xăng E5 nên việc chuyển sang E10 không có gì khó. Điều quan trọng
là các cửa hàng cần đảm bảo chất lượng và thông tin rõ ràng để người dân yên
tâm”.
Trong vòng chưa đầy một tháng kể từ khi xung đột Trung Đông leo thang làm giá dầu thô vượt 100 USD/thùng, Việt Nam đã kích hoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu tới 9 lần, tạm ứng ngân sách nhà nước 8.000 tỷ đồng, đồng thời áp dụng đồng loạt các công cụ thuế với quy mô chưa có tiền lệ...
