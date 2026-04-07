Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới sụt hơn 38% kể từ mốc đỉnh 20/3
Mai Nhi
07/04/2026, 13:12
Trong phiên sáng 7/4, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới sụt hơn 8 triệu đồng/lượng so với mốc đỉnh 32,1 triệu đồng/lượng được ghi nhận ngày 20/3, tương đương mức giảm 38,12%...
Sáng nay (7/4), giá mua, bán vàng
miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tiếp tục điều chỉnh giảm nhưng mức giảm
chỉ bằng một nửa so với phiên hôm qua (6/4).
Sau khi giữ nguyên mức giao dịch mua/bán lần lượt ở 170,1 triệu
– 173,1 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa, giá mua, bán vàng
miếng tại Công ty SJC giảm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên
6/4. Tính đến 10 giờ 30 phút, Công ty SJC vẫn niêm yết ổn định giá mua vàng
miếng ở mức 169,5 triệu và giá bán là 172,5 triệu đồng/lượng.
Công ty DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm cũng niêm yết
giá giao dịch vàng miếng ở mức 169,5 triệu – 172,5 triệu đồng/lượng. So với giá
chốt phiên 6/4, giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu này giảm 600 nghìn
đồng/lượng mỗi chiều.
Trong phiên sáng 7/4, giá vàng miếng và vàng nhẫn tại các doanh nghiệp giảm từ 600 nghìn – 1 triệu đồng/lượng, kéo chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới giảmhơn 8 triệu đồng kể từ mốc đỉnh 20/3, tương đương mức giảm 38,12%.
Với hai nhịp giảm và một nhịp tăng chỉ trong
3 tiếng đầu mở cửa, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng cũng giảm 600 nghìn đồng/lượng
đối với cả hai chiều mua và bán. Tính đến 10 giờ, thương hiệu này đặt giá giao
dịch vàng miếng ở mức 170,5 triệu – 172,5 triệu đồng (mua – bán).
Tại Phú Quý, thương hiệu này cũng niêm yết giá
bán vàng miếng ở mức 172,5 triệu đồng/lượng nhưng giá mua là 169,2 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên 6/4, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này giảm lần
lượt 900 nghìn đồng/lượng và 600 nghìn đồng/lượng.
Riêng tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, giá giao dịch vàng miếng SJC vẫn giữ nguyên
ở mức 170,1 triệu – 173,1 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng nay. Cả hai thương
hiệu này đều không đổi mức giá niêm yết so với giá chốt phiên 6/4.
Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, phần lớn các đơn vị kinh
doanh cũng điều chỉnh giảm giá giao dịch trong phiên sáng nay với mức giảm dao động
từ 600 nghìn đến 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tuy nhiên, vẫn có 3 doanh nghiệp
không thay đổi giá giao dịch so với giá chốt phiên 6/4.
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC vẫn giữ nguyên giá giao dịch ở
mức 169,6 triệu – 172,6 triệu đồng/lượng (mua – bán). Chỉ sau hơn 1 tiếng mở cửa,
thương hiệu này giảm 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Công ty SJC niêm yết giá mua,
bán vàng nhẫn 4 số 9” ở mức 169 triệu
đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 172 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không
đổi.
Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh
sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án và 4 bị can với lý do vi phạm quy
định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Bảo tín Minh
Châu. Nhà chức trách xác định doanh thu thực tế tạiBảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 khoảng 13.700 tỷ đồng nhưng chênh lệch so với báo cáo thuế của công
ty là khoảng 9.700 tỷ đồng, dẫn đến ngân sách Nhà nước thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng.
Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 7/4,
Công ty DOJI
đặt giá giao
dịch vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 169,5 triệu – 172,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 6/4, giá mua vàng
nhẫn tại thương hiệu này cũng giảm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều
Đồng
thời, DOJI vẫn là thương hiệu duy nhất niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” tương
đương với mức giá giao dịch vàng miếng SJC, đi kèm với đó là ghi nhận giá bán cao
nhất thị trường trong phiên sáng nay.
Phú Quý ghi nhận hai nhịp điều chỉnh giảm liên
tiếp trong phiên sáng nay.
Giá mua, bán vàng nhẫn miếng tròn 9999 tại thương
hiệu này giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng. Phú Quý
đặt giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 169,6 triệu – 172,6 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Chỉ trong vòng 2 tiếng đầu mở cửa, thương hiệu
này tiếp tục giảm thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá vàng nhẫn tại
169 triệu – 172 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên
vẫn duy trì ổn định. So với giá
chốt phiên ngày 6/4, giá vàng nhẫn tại đơn vị này giảm tổng cộng 900 nghìn đồng/lượng
đối với cả hai chiều mua và bán.
Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh giảm mạnh nhất trong phiên
sáng nay.
Tính đến 10 giờ 30 phút, Ngọc Thẩm đặt giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 157
triệu – 161 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 6/4, giá vàng nhẫn
tại thương hiệu này giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Ngược
lại, giá mua vàng
nhẫn trơn 9999 tại PNJ vẫn giữ nguyên ở mức 169 triệu
đồng/lượng và giá bán là 172 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng nay. So với giá chốt phiên 6/4, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này không thay đổi.
Giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải mở cửa phiên sáng niêm yết ở
mức 168,1 triệu – 171,1 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ ngày 7/4, cả hai thương hiệu
này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên ngày 6/4, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín
Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên.
Trên thị
trường thế giới, hợp đồng giá vàng giao ngay gần như không đổi so với phiên hôm
qua (6/4). Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 7/4, biến động giằng co quanh mốc
4.648,5 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 23,24 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá
vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 11,74 – 23,24 triệu đồng/lượng,
tùy thương hiệu.
