GRDP của Hà Nội tăng 7,87% trong quý 1/2026

Phương Nhi

07/04/2026, 13:16

Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong quý 1/2026 với GRDP tăng 7,87%, qua đó cho thấy sự chủ động, kịp thời và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế của thành phố...

GRDP trong quý 1 của Hà Nội tăng 7,87% được xem là mức tăng cao trong nhiều năm gần đây.
GRDP trong quý 1 của Hà Nội tăng 7,87% được xem là mức tăng cao trong nhiều năm gần đây.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Thành phố Hà Nội, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất trong nước, Thành phố Hà Nội vẫn đạt được kết quả tăng trưởng tích cực trong quý 1/2026, cho thấy tính kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy phát triển trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 1/2026 của Thành phố Hà Nội tăng 7,87% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao trong nhiều năm gần đây. 

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tính tăng 3,73% trong quý 1/2026 (đóng góp 0,09 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP chung của Thành phố); khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 7,55% (đóng góp 1,33 điểm phần trăm), giá trị tăng thêm ngành xây dựng tăng 7,62% so với cùng kỳ (đóng góp 0,36 điểm phần trăm); khu vực dịch vụ tăng 8,21% (đóng góp 5,74 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP); thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,12% (đóng góp 0,71 điểm phần trăm).

Tổng thu ngân sách nhà nước quý 1/2026 của thành phố ước đạt 255 nghìn tỷ đồng, đạt 39,2% dự toán và tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) do địa phương quản lý trong tháng 3/2026 ước tính đạt 7.796 tỷ đồng, tăng 37,0% so với thực hiện tháng trước và tăng 51,6% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung trong quý 1/2026, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN do địa phương quản lý đạt 20,9 nghìn tỷ đồng, đạt 16,6% kế hoạch năm và tăng 47,4% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 3/2026 của Hà Nội ước tăng 18% so với tháng trước và tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước; tính chung quý 1/2026 chỉ số IIP của Hà Nội tăng 8,5%.

Chỉ số IIP của Thành phố Hà Nội quý 1 (giai đoạn 2021-2026). Nguồn: Cục Thống kê Thành phố Hà Nội
Chỉ số IIP của Thành phố Hà Nội quý 1 (giai đoạn 2021-2026). Nguồn: Cục Thống kê Thành phố Hà Nội

Về tình hình thương mại, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa quý 1/2026 ước đạt 16.522 triệu USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 4.185 tỷ USD, giảm 8,6%; nhập khẩu đạt 12.337 triệu USD, tăng 18,8%. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3 ước tính đạt 82,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 52,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7%;  doanh thu lưu trú và ăn uống đạt 11,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11,3%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 2.730 tỷ đồng, tăng 3,8%; doanh thu dịch vụ khác đạt 15,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10,0%. 

Tính chung quý 1/ 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 252,0 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2026 tăng 0,74% so với tháng trước, tăng 2,09% so với tháng 12/2025 và tăng 5,04% so với cùng kỳ. CPI bình quân quý 1/2026 tăng 4,29% so với bình quân cùng kỳ năm 2025.

Về tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn, trong tháng 3/2026, thành phố Hà Nội thu hút 146,9 triệu USD vốn FDI.

Trong đó, có 44 dự án đăng ký mới với tổng vốn đầu tư đạt 12,8 triệu USD; 9 dự án được điều chỉnh giảm vốn đầu tư với với số vốn đăng ký tăng 9,7 triệu USD; 30 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với số vốn đạt 124,4 triệu USD. 

Như vậy, Thành phố đã thu hút 478,9 triệu USD vốn FDI trong quý 1/2026. Trong đó, có tổng cộng 145 dự án đăng ký cấp mới với số vốn đạt 68,8 triệu USD; 34 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 257,2 triệu USD; 97 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt 152,9 triệu USD.

Thời gian qua, Hà Nội đã đẩy mạnh chuyển đổi số một cách toàn diện, đặc biệt là triển khai số hóa 100% quy trình cấp phép đầu tư, từ khâu tiếp nhận hồ sơ, thẩm định đến phê duyệt và theo dõi tiến độ.

Đồng thời, Thành phố cũng chủ động rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách và hạ tầng, qua đó tạo môi trường đầu tư thuận lợi, ổn định và có tính cạnh tranh cao.

Nhờ những nỗ lực này, Hà Nội đang từng bước nâng cao sức hấp dẫn đối với dòng vốn FDI, đặc biệt là các dự án quy mô lớn, sử dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường và có khả năng lan tỏa, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững.

Hà Nội bố trí hơn 800.000 tỷ đồng cho đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

Hà Nội bố trí hơn 800.000 tỷ đồng cho đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

Hàn Quốc đồng hành cùng Hà Nội chuyển đổi xanh

Hàn Quốc đồng hành cùng Hà Nội chuyển đổi xanh

Hà Nội lên lộ trình đổi mới công nghệ các ngành mũi nhọn đến năm 2035

Hà Nội lên lộ trình đổi mới công nghệ các ngành mũi nhọn đến năm 2035

Chính phủ ban hành Nghị quyết về Đề án thành lập TP. Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Chính phủ ban hành Nghị quyết về Đề án thành lập TP. Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 95/NQ-CP ngày 6/4/2026 về hồ sơ Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập TP. Đồng Nai trực thuộc Trung ương…

Bộ Xây dựng yêu cầu huy động thêm tàu cỡ lớn vận chuyển dầu từ Trung Đông về Việt Nam

Bộ Xây dựng yêu cầu huy động thêm tàu cỡ lớn vận chuyển dầu từ Trung Đông về Việt Nam

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam theo dõi sát hoạt động của đội tàu biển Việt Nam tại khu vực Trung Đông và huy động thêm tàu cỡ lớn chở dầu, khí hóa lỏng LPG, LNG từ Vịnh Ba Tư...

Xu hướng logistics tích hợp trong bối cảnh mới của thương mại toàn cầu

Xu hướng logistics tích hợp trong bối cảnh mới của thương mại toàn cầu

Logistics tích hợp trở thành xu hướng mới với mục tiêu tích hợp đồng bộ trong một hệ sinh thái chung, nhằm tăng cường khả năng chống chịu trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang trải qua nhiều biến động…

Định hình mục tiêu phát triển cho 6 Vùng kinh tế trọng điểm

Định hình mục tiêu phát triển cho 6 Vùng kinh tế trọng điểm

Các Quyết định điều chỉnh quy hoạch 6 vùng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế cụ thể cho từng vùng kinh tế trọng điểm trên khắp cả nước...

GRDP quý 1/2026 của TP. Hồ Chí Minh tăng 8,27%, cao nhất 5 năm trở lại đây

GRDP quý 1/2026 của TP. Hồ Chí Minh tăng 8,27%, cao nhất 5 năm trở lại đây

TP. Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc trong quý 1/2026, tạo nền tảng tích cực cho đà phục hồi và tăng trưởng. Trên cơ sở đó, Thành phố đặt mục tiêu tăng tốc trong quý 2, hướng tới tăng trưởng hai con số và củng cố các động lực phát triển mới...

