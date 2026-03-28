Thứ Bảy, 28/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Đề xuất 7 nhóm giải pháp “hóa giải” thách thức từ xung đột tại Trung Đông

Anh Nhi

28/03/2026, 19:46

Theo Ban IV, những đứt gãy về chuỗi cung ứng, áp lực lạm phát chi phí đẩy và sự sụt giảm đơn hàng… từ ảnh hưởng “vòng xoáy” xung đột tại Trung Đông đang tạo áp lực khắc nghiệp lên sức chống chịu của cộng đồng doanh nghiệp, buộc phải kích hoạt các rào chắn bảo vệ và tìm kiếm cơ hội từ trong khủng hoảng…

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp khó khăn vì xung đột tại Trung Đông.
Doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp khó khăn vì xung đột tại Trung Đông.

Báo cáo được Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) phối hợp cùng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) trình Thủ tướng Chính phủ mới đây nhận định những rủi ro tiềm ẩn từ xung đột tại Trung Đông đã chuyển hóa thành áp lực bào mòn “sức khỏe” doanh nghiệp, đòi hỏi những quyết sách can thiệp mang tính chiến lược và tức thời.

TỪ “BÃO GIÁ” CHI PHÍ ĐẾN ĐỨT GÃY ĐẦU RA

Kết quả từ cuộc khảo sát nhanh thực hiện từ ngày 16/3 đến ngày 22/3/2026 trên 228 doanh nghiệp đại diện trong nhiều ngành hàng trọng điểm cho thấy cú sốc bên ngoài đã “dội” vào nền kinh tế trong nước khá nhanh.

Có tới 62,7% số doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá xung đột tại Trung Đông đang gây ảnh hưởng ở mức “lớn” hoặc “rất lớn” đến hoạt động kinh doanh hiện tại. Đáng chú ý, 55,3% doanh nghiệp xác nhận những tác động tiêu cực này không còn là nguy cơ trên giấy mà đã xảy ra trên thực tế.

Sự chao đảo này được ghi nhận với cường độ mạnh nhất tại các mắt xích gắn liền với kinh tế toàn cầu như nhiên liệu, vận tải logistics, xuất nhập khẩu, sản xuất công nghiệp và nông nghiệp. Sự truyền dẫn nhanh chóng này được thể hiện rõ nét nhất qua bài toán chi phí đầu vào. Khảo sát ghi nhận một tỷ lệ lớn với 87,7% doanh nghiệp đang phải “gồng mình” với chi phí đầu vào gia tăng, trong đó hơn một nửa (50,4%) khẳng định mức tăng là “rất mạnh”.

Cụ thể hơn, phần lớn các doanh nghiệp phải chấp nhận “đội” chi phí từ 5 - 10%, đặc biệt có 18,4% doanh nghiệp rơi vào tình cảnh lao đao khi chi phí vọt lên trên 20%. Trong đó, các nhóm ngành như logistics - vận tải, thương mại - xuất nhập khẩu, sản xuất công nghiệp và xây dựng đang là nhóm chịu áp lực lớn nhất.

“Kết quả này cho thấy nếu không có giải pháp ứng phò phù hợp, áp lực chi phí có thể tiếp tục lan sang giá thành, lợi nhuận, dòng tiền, khả năng duy trì đơn hàng và sức chống chịu của doanh nghiệp nói chung”, báo cáo nhấn mạnh.

Kết quả từ Báo cáo được Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) phối hợp cùng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) trình Thủ tướng Chính phủ.
Kết quả từ Báo cáo được Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) phối hợp cùng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) trình Thủ tướng Chính phủ.

Không chỉ tắc ở đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp cũng đang đối diện với nhiều thách thức. Sự gián đoạn của các tuyến hàng hải và hàng không quốc tế khiến 52,2% doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp. Biểu hiện dễ thấy nhất là giá cước vận tải neo ở mức cao kỷ lục, thời gian giao hàng kéo dài và hàng loạt phụ phí phát sinh. Ghi nhận từ thị trường cho thấy, chi phí logistics đã bị đẩy tăng thêm từ 5 - 15% đối với phần lớn doanh nghiệp, thậm chí 8,1% doanh nghiệp phải chịu mức tăng sốc trên 30%.

Hệ lụy tất yếu là sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên trường quốc tế bị đe dọa. 53,5% doanh nghiệp bị giảm đơn hàng tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm, đặc biệt là khu vực châu Á và Trung Đông.

Sự bất định của thị trường đã buộc 64,5% doanh nghiệp phải kích hoạt chế độ phòng thủ, hoãn hoặc điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư khi ác áp lực tài chính ngày một dày đặc, từ chi phí lãi vay cao, khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn mới, biến động tỷ giá hối đoái cho đến áp lực thanh toán quốc tế. Hệ quả là, có tới 23,7% doanh nghiệp cho biết khả năng chống chịu của doanh nghiệp hiện đã rơi xuống mức “thấp”, trong khi 59,3% nhận định ở mức “trung bình”.

Theo Ban IV, những số liệu này cho thấy khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) đang có dư địa ứng phó tương đối hạn chế trước các cú sốc đồng thời về chi phí, logistics, đơn hàng và vốn.

7 NHÓM GIẢI PHÁP HÓA GIẢI THÁCH THỨC, TÌM CƠ HỘI TRONG KHỦNG HOẢNG

Trước bối cảnh hiện nay, các chuyên gia cho rằng xung đột địa chính trị hiện nay không mang tính “ngắn hạn”, mà là chỉ báo của một “trật tự thế giới mới” đầy biến động. Vì vậy, Ban IV kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ 7 nhóm giải pháp chiến lược nhằm củng cố năng lực cho doanh nghiệp ứng phó với những tác động từ “vòng xoáy” xung đột Trung Đông.

Thứ nhất, ưu tiên bình ổn giá năng lượng, giảm áp lực chi phí đầu vào và hỗ trợ ổn định nguồn cung. Đây là kiến nghị nổi bật nhất, được 61,9% doanh nghiệp lựa chọn. Doanh nghiệp kỳ vọng Chính phủ tiếp tục phát huy sự chủ động, bám sát diễn biến giá dầu mỏ thế giới để có các công cụ điều tiết thuế, phí linh hoạt, ngăn chặn cú sốc giá năng lượng trong nước.

Thứ hai, khơi thông dòng vốn tín dụng. Các chính sách hỗ trợ tài chính cần được triển khai sớm với việc duy trì thanh khoản, bổ sung vốn lưu động cho các nhóm ngành chịu ảnh hưởng nặng nề (sản xuất, xuất khẩu, nông nghiệp, SMEs). Gói giải pháp bao gồm: hỗ trợ lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giãn nợ, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng và đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế để giải phóng dòng tiền cho doanh nghiệp duy trì hoạt động.

Kết quả từ Báo cáo được Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) phối hợp cùng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) trình Thủ tướng Chính phủ.
Kết quả từ Báo cáo được Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) phối hợp cùng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) trình Thủ tướng Chính phủ.

Thứ ba, tăng cường các khâu trao đổi thông tin, chia sẻ dự báo, cảnh báo sớm nhằm nâng cao khả năng thích ứng với tình hình thế giới nhiều biến động từ cả hai phía công - tư. Theo đó, thiết lập kênh chia sẻ dữ liệu liên tục về thị trường năng lượng, tuyến hàng hải và rủi ro địa chính trị. Sự bắt tay giữa Nhà nước và tư nhân sẽ giúp đa dạng hóa nguồn cung, tìm kiếm các hải trình thay thế và giảm thiểu sự phụ thuộc độc tôn vào một số thị trường có rủi ro chiến tranh cao.

Thứ tư, đẩy mạnh thực chất việc cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ. Trong bối cảnh nguồn lực doanh nghiệp đang cạn kiệt vì ngoại cảnh, việc giảm bớt gánh nặng từ các thủ tục hành chính trong nước có ý nghĩa rất quan trọng. Việc thực thi pháp luật cần đảm bảo tính nhất quán, đặc biệt trong khâu nhập khẩu, hoàn thuế và tín dụng. Mọi vướng mắc pháp lý cần được tháo gỡ ngay tại cơ sở trong bối cảnh phân cấp, phân quyền mạnh mẽ.

Thứ năm, cần quan tâm thực sự việc thực thi Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Hơn lúc nào hết, bối cảnh khó khăn hiện tại chính là chất xúc tác và cũng là yêu cầu cấp thiết để thúc đẩy tăng trưởng dựa trên năng lực nội sinh.

Thứ sáu, theo Ban IV, “trong nguy có cơ”, nhiều chuyên gia đánh giá việc khủng hoảng chuỗi cung ứng lương thực thế giới đang có nguy cơ lớn xảy ra do các xung đột quân sự đặc biệt là Mỹ với Iran.

“Vì thế, đây là cơ hội để Việt Nam thực sự phát huy vai trò mạnh mẽ và gia tăng vị thế trong chuỗi cung lương thực toàn cầu. Rất cần sự lãnh đạo của Chính phủ để bàn sâu và triển khai quyết liệt chuyên đề đặc biệt này”, Ban IV nêu kiến nghị.

Thứ bảy, Ban IV cho rằng song song với các vấn đề nêu trên, bối cảnh chia rẽ, chiến tranh và nhiều yếu tố bất định của thế giới cũng dẫn tới các nguy cơ hiện hữu khác trong đó có câu chuyện “an ninh mạng”.

Doanh nghiệp của một số lĩnh vực cũng đã đối diện với các cuộc tấn công mạng đồng loạt hoặc riêng lẻ, gây tổn thất rất lớn khó khắc phục. Chủ đề này cũng mong sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ hữu quan để có sự chỉ đạo, các kịch bản giải pháp bao gồm tăng cường năng lực cho cộng đồng doanh nghiệp.

Xung đột Trung Đông: Áp lực lạm phát và giải pháp để tăng trưởng hai con số

21:06, 08/03/2026

Xung đột Trung Đông: Áp lực lạm phát và giải pháp để tăng trưởng hai con số

Siêu Hub Trung Đông và bài toán “sinh tồn” trước biến số địa chính trị 2026

09:53, 07/03/2026

Siêu Hub Trung Đông và bài toán "sinh tồn" trước biến số địa chính trị 2026

Một số chuyến bay từ Hà Nội đi Trung Đông bị hủy do ảnh hưởng chiến sự tại Iran

15:51, 04/03/2026

Một số chuyến bay từ Hà Nội đi Trung Đông bị hủy do ảnh hưởng chiến sự tại Iran

Từ khóa:

áp lực chi phí đầu vào ban IV Báo cáo Ban IV doanh nghiệp doanh nghiệp Việt Nam giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khủng hoảng chuỗi cung ứng xung đột Trung Đông

Đọc thêm

Mở bến cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn), tiếp nhận tàu thuyền trong và ngoài nước

Mở bến cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn), tiếp nhận tàu thuyền trong và ngoài nước

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vừa ban hành quyết định Số 578/QĐ-CHHĐTVN, ngày 26 tháng 3 năm 2026, công bố mở Bến cảng Bến Đình thuộc cảng biển Quảng Ngãi để tiếp nhận tàu thuyền trong nước và ngoài nước ra vào hoạt động bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác có liên quan...

Thủ tướng đề nghị IMF tiếp tục tư vấn chính sách kinh tế vĩ mô

Thủ tướng đề nghị IMF tiếp tục tư vấn chính sách kinh tế vĩ mô

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn IMF tiếp tục đồng hành, chia sẻ kịp thời các đánh giá, dự báo kinh tế toàn cầu và khu vực; đồng thời tư vấn cho Việt Nam các khuôn khổ chính sách tiền tệ, an toàn vĩ mô, củng cố an toàn hệ thống tài chính ngân hàng…

Lựa chọn mô hình phát triển cho kinh tế thể thao Việt Nam

Lựa chọn mô hình phát triển cho kinh tế thể thao Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới, kinh tế thể thao đang dần được nhìn nhận là một ngành, lĩnh vực mới có thể đóng góp trực tiếp vào GDP quốc gia. Tuy nhiên, để nền kinh tế này "cất cánh", việc giải quyết các điểm nghẽn, lựa chọn mô hình phát triển phù hợp là những vấn đề không mới, nhưng cũng không dễ...

Cảnh báo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Tikop, Buff, Topi

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng, tìm hiểu kĩ về pháp lý khi thực hiện giao dịch hợp tác đầu tư qua các ứng dụng, website trên môi trường mạng...

Chi phí nhiên liệu tăng, các hãng hàng không điều chỉnh hoạt động khai thác

Chi phí nhiên liệu tăng, các hãng hàng không điều chỉnh hoạt động khai thác

Giá nhiên liệu bay tăng mạnh và nguồn cung Jet A-1 có dấu hiệu thắt chặt đang buộc các hãng hàng không trong nước điều chỉnh kế hoạch khai thác, cắt giảm một số đường bay và tập trung nguồn lực vào các tuyến trọng điểm...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dân sinh

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Tiêu & Dùng

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tiến độ xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia còn chậm

Kinh tế số

2

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn "4 số 9" giảm lần lượt 9,48% - 10,38% sau gần 1 tháng

Tài chính

3

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 22-28/3/2026: Giá vàng hồi nhẹ, xung đột Iran xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt

Thế giới

4

Đột phá khoa học công nghệ tạo nền tảng phát triển ngành chăn nuôi Việt Nam

Thị trường

5

Tiền điện tử bị tịch thu được Brazil đưa vào phục vụ an ninh công cộng

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy