Đề xuất 7 nhóm giải pháp “hóa giải” thách thức từ xung đột tại Trung Đông
Anh Nhi
28/03/2026, 19:46
Theo Ban IV, những đứt gãy về chuỗi cung ứng, áp lực lạm phát chi phí đẩy và sự sụt giảm đơn hàng… từ ảnh hưởng “vòng xoáy” xung đột tại Trung Đông đang tạo áp lực khắc nghiệp lên sức chống chịu của cộng đồng doanh nghiệp, buộc phải kích hoạt các rào chắn bảo vệ và tìm kiếm cơ hội từ trong khủng hoảng…
Báo cáo được Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban
IV) phối hợp cùng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ
Tài chính) trình Thủ tướng Chính phủ mới đây nhận định những rủi ro tiềm ẩn từ xung
đột tại Trung Đông đã chuyển hóa thành áp lực bào mòn “sức khỏe” doanh nghiệp, đòi
hỏi những quyết sách can thiệp mang tính chiến lược và tức thời.
TỪ “BÃO GIÁ” CHI PHÍ ĐẾN ĐỨT GÃY ĐẦU RA
Kết quả từ cuộc khảo sát nhanh thực hiện từ ngày 16/3 đến
ngày 22/3/2026 trên 228 doanh nghiệp đại diện trong nhiều ngành hàng trọng điểm
cho thấy cú sốc bên ngoài đã “dội” vào nền kinh tế trong nước khá nhanh.
Có tới 62,7% số doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá xung
đột tại Trung Đông đang gây ảnh hưởng ở mức “lớn” hoặc “rất lớn” đến hoạt động
kinh doanh hiện tại. Đáng chú ý, 55,3% doanh nghiệp xác nhận những tác động
tiêu cực này không còn là nguy cơ trên giấy mà đã xảy ra trên thực tế.
Sự chao đảo này được ghi nhận với cường độ mạnh nhất tại các
mắt xích gắn liền với kinh tế toàn cầu như nhiên liệu, vận tải logistics, xuất
nhập khẩu, sản xuất công nghiệp và nông nghiệp. Sự truyền dẫn nhanh chóng này
được thể hiện rõ nét nhất qua bài toán chi phí đầu vào. Khảo sát ghi nhận một tỷ
lệ lớn với 87,7% doanh nghiệp đang phải “gồng mình” với chi phí đầu vào gia
tăng, trong đó hơn một nửa (50,4%) khẳng định mức tăng là “rất mạnh”.
Cụ thể hơn, phần lớn các doanh nghiệp phải chấp nhận “đội” chi
phí từ 5 - 10%, đặc biệt có 18,4% doanh nghiệp rơi vào tình cảnh lao đao khi
chi phí vọt lên trên 20%. Trong đó, các nhóm ngành như logistics - vận tải,
thương mại - xuất nhập khẩu, sản xuất công nghiệp và xây dựng đang là nhóm chịu
áp lực lớn nhất.
“Kết quả này cho thấy nếu không có giải pháp ứng phò phù hợp,
áp lực chi phí có thể tiếp tục lan sang giá thành, lợi nhuận, dòng tiền, khả
năng duy trì đơn hàng và sức chống chịu của doanh nghiệp nói chung”, báo cáo nhấn
mạnh.
Không chỉ tắc ở đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp cũng đang đối
diện với nhiều thách thức. Sự gián đoạn của các tuyến hàng hải và hàng không quốc
tế khiến 52,2% doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp. Biểu hiện dễ thấy nhất là
giá cước vận tải neo ở mức cao kỷ lục, thời gian giao hàng kéo dài và hàng loạt
phụ phí phát sinh. Ghi nhận từ thị trường cho thấy, chi phí logistics đã bị đẩy
tăng thêm từ 5 - 15% đối với phần lớn doanh nghiệp, thậm chí 8,1% doanh nghiệp
phải chịu mức tăng sốc trên 30%.
Hệ lụy tất yếu là sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên
trường quốc tế bị đe dọa. 53,5% doanh nghiệp bị giảm đơn hàng tại các thị trường
xuất khẩu trọng điểm, đặc biệt là khu vực châu Á và Trung Đông.
Sự bất định của thị trường đã buộc 64,5% doanh nghiệp phải
kích hoạt chế độ phòng thủ, hoãn hoặc điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư khi ác áp
lực tài chính ngày một dày đặc, từ chi phí lãi vay cao, khó khăn trong tiếp cận
nguồn vốn mới, biến động tỷ giá hối đoái cho đến áp lực thanh toán quốc tế. Hệ
quả là, có tới 23,7% doanh nghiệp cho biết khả năng chống chịu của doanh nghiệp
hiện đã rơi xuống mức “thấp”, trong khi 59,3% nhận định ở mức “trung bình”.
Theo Ban IV, những số liệu này cho thấy khu vực doanh nghiệp
nhỏ và vừa (SMEs) đang có dư địa ứng phó tương đối hạn chế trước các cú sốc đồng
thời về chi phí, logistics, đơn hàng và vốn.
7 NHÓM GIẢI PHÁP HÓA GIẢI THÁCH THỨC, TÌM CƠ HỘI TRONG KHỦNG
HOẢNG
Trước bối cảnh hiện nay, các chuyên gia cho rằng xung đột địa
chính trị hiện nay không mang tính “ngắn hạn”, mà là chỉ báo của một “trật tự
thế giới mới” đầy biến động. Vì vậy, Ban IV kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ 7
nhóm giải pháp chiến lược nhằm củng cố năng lực cho doanh nghiệp ứng phó với những
tác động từ “vòng xoáy” xung đột Trung Đông.
Thứ nhất, ưu tiên bình ổn giá năng lượng, giảm áp lực
chi phí đầu vào và hỗ trợ ổn định nguồn cung. Đây là kiến nghị nổi bật nhất, được
61,9% doanh nghiệp lựa chọn. Doanh nghiệp kỳ vọng Chính phủ tiếp tục phát huy sự
chủ động, bám sát diễn biến giá dầu mỏ thế giới để có các công cụ điều tiết thuế,
phí linh hoạt, ngăn chặn cú sốc giá năng lượng trong nước.
Thứ hai, khơi thông dòng vốn tín dụng. Các chính sách
hỗ trợ tài chính cần được triển khai sớm với việc duy trì thanh khoản, bổ sung
vốn lưu động cho các nhóm ngành chịu ảnh hưởng nặng nề (sản xuất, xuất khẩu,
nông nghiệp, SMEs). Gói giải pháp bao gồm: hỗ trợ lãi suất, cơ cấu lại thời hạn
trả nợ, giãn nợ, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng và đặc biệt là đẩy nhanh tiến
độ hoàn thuế để giải phóng dòng tiền cho doanh nghiệp duy trì hoạt động.
Thứ ba, tăng cường các khâu trao đổi thông tin, chia
sẻ dự báo, cảnh báo sớm nhằm nâng cao khả năng thích ứng với tình hình thế giới
nhiều biến động từ cả hai phía công - tư. Theo đó, thiết lập kênh chia sẻ dữ liệu
liên tục về thị trường năng lượng, tuyến hàng hải và rủi ro địa chính trị. Sự bắt
tay giữa Nhà nước và tư nhân sẽ giúp đa dạng hóa nguồn cung, tìm kiếm các hải
trình thay thế và giảm thiểu sự phụ thuộc độc tôn vào một số thị trường có rủi
ro chiến tranh cao.
Thứ tư, đẩy mạnh thực chất việc cải cách thủ tục hành
chính, cắt giảm chi phí tuân thủ. Trong bối cảnh nguồn lực doanh nghiệp đang cạn
kiệt vì ngoại cảnh, việc giảm bớt gánh nặng từ các thủ tục hành chính trong nước
có ý nghĩa rất quan trọng. Việc thực thi pháp luật cần đảm bảo tính nhất quán,
đặc biệt trong khâu nhập khẩu, hoàn thuế và tín dụng. Mọi vướng mắc pháp lý cần
được tháo gỡ ngay tại cơ sở trong bối cảnh phân cấp, phân quyền mạnh mẽ.
Thứ năm, cần quan tâm thực sự việc thực thi Nghị quyết
số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới
sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Hơn lúc nào hết, bối cảnh khó khăn hiện tại
chính là chất xúc tác và cũng là yêu cầu cấp thiết để thúc đẩy tăng trưởng dựa
trên năng lực nội sinh.
Thứ sáu, theo Ban IV,“trong nguy có cơ”, nhiều
chuyên gia đánh giá việc khủng hoảng chuỗi cung ứng lương thực thế giới đang có
nguy cơ lớn xảy ra do các xung đột quân sự đặc biệt là Mỹ với Iran.
“Vì thế, đây là cơ hội để Việt Nam thực sự phát huy vai trò
mạnh mẽ và gia tăng vị thế trong chuỗi cung lương thực toàn cầu. Rất cần sự
lãnh đạo của Chính phủ để bàn sâu và triển khai quyết liệt chuyên đề đặc biệt
này”, Ban IV nêu kiến nghị.
Thứ bảy, Ban IV cho rằng song song với các vấn đề nêu
trên, bối cảnh chia rẽ, chiến tranh và nhiều yếu tố bất định của thế giới cũng
dẫn tới các nguy cơ hiện hữu khác trong đó có câu chuyện “an ninh mạng”.
Doanh nghiệp của một số lĩnh vực cũng đã đối diện với các cuộc
tấn công mạng đồng loạt hoặc riêng lẻ, gây tổn thất rất lớn khó khắc phục. Chủ
đề này cũng mong sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ hữu quan để có sự chỉ đạo,
các kịch bản giải pháp bao gồm tăng cường năng lực cho cộng đồng doanh nghiệp.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
