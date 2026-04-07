Dòng tiền nội ngoại “đóng băng”, thị trường từ từ trượt dốc

Kim Phong

07/04/2026, 12:03

Càng gần đến thời hạn chót mà Tổng thống Trump đưa ra, thị trường càng thận trọng, chỉ có giá dầu thế giới lại tăng vọt. VN-Index sáng ny biến động rất nhẹ trên nền thanh khoản thấp kỷ lục.

Nhóm vốn hóa lớn không giữ nhịp được, nhưng biến động tổng thể cũng rất hẹp.

Các thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đang đỏ nhưng mức giảm không đáng kể. Thị trường tương lai chứng khoán Mỹ, châu Âu cũng rất bình lặng. Duy có giá dầu đang tăng mạnh: dầu WTI tăng 3,1% lên gần 116 USD/thùng, dầu Brent tăng 1,6% lên 111,5 USD/thùng.

VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,12% tương đương -2,06 điểm. Biên độ dao động tối đa của chỉ số trong phiên chỉ khoảng 1,24% tương đương gần 24 điểm. Thị trường có nhịp tăng nửa đầu phiên, VN-Index đạt đỉnh lúc 10h10, tăng 0,91%, độ rộng 178 mã tăng/86 mã giảm. Đến cuối phiên chỉ còn 123 mã tăng/150 mã giảm. Như vậy diễn biến giá cổ phiếu cũng tương đồng với diễn biến của VN-Index là trượt giảm dần ở nửa sau của phiên.

Dù vậy biến động ở cổ phiếu cũng rất nhẹ. Toàn sàn HoSE mới có 52 mã giảm quá 1%, thanh khoản chiếm 17,9% sàn. Phía tăng giá có 47 mã tăng hơn 1%, chiếm 16,1% tổng thanh khoản. Như vậy đại đa số cổ phiếu, tập trung phần lớn thanh khoản sáng nay biến động rất hẹp.

Không chỉ vậy, thanh khoản khớp lệnh hai sàn chỉ đạt 6.278 tỷ đồng (chưa tính thỏa thuận), tiếp tục lập kỷ lục thấp mới trong vòng 12 tháng. Thậm chí nhà đầu tư nước ngoài cũng giải ngân kém chưa từng thấy trong vòng 13 tháng, khi chỉ mua 520,2 tỷ đồng trên sàn HoSE. Như vậy không chỉ nhà đầu tư trong nước mà cả khối ngoại cũng tạm thời “đóng băng” giao dịch.

Trong bối cảnh thanh khoản quá thấp như vậy, biến động giá cổ phiếu trở nên kém chắc chắn. VIC tăng 1,55% là mạnh nhất trong nhóm trụ, đủ sức cân bằng gần hết cân bằng lại 6 mã khác trong Top 10 vốn hóa. Rổ VN30 đang có 9 mã tăng/18 mã giảm nhưng đại đa số cũng chỉ là dao động hẹp. Phía tăng ngoài VIC chỉ thêm LPB tăng 4,77%, DGC tăng 1,13% là đáng kể. Phía giảm có VPL giảm 3,15%, GVR giảm 2,07%, HDB giảm 1,76%, TCB giảm 1,03%. VN30-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,09% chủ yếu nhờ VIC.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, dòng tiền thực sự thấp nên cũng có rất ít cổ phiếu giao dịch sôi động theo cả hai chiều. Nhóm tăng giá tuy đang có 47 mã tăng trên 1% nhưng giao dịch chỉ dồn vào chừng 10 mã có thanh khoản vượt 10 tỷ đồng. Ngoài VIC, có thể kể tới VIX tăng 1,26% với 160,5 tỷ; VSC tăng 2,34% với 107,3 tỷ; DCM tăng 1,4% với 66,6 tỷ; DPM tăng 1,09% với 64,1 tỷ; VCG tăng 1,67% với 63,1 tỷ; VTP tăng 4,62% với 52,2 tỷ.

Ở nhóm giảm giá, các cổ phiếu vừa và nhỏ khá yếu nhưng phần lớn cũng ít thanh khoản. 19 cổ phiếu đang ghi nhận mức giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên và giá giảm quá 1%. Ngoài TCB, HDB, GVR, VPL thuộc rổ VN30, đáng kể là NVL giảm 2,06% với 102,1 tỷ; VCK giảm 1,09% với 87,1 tỷ; GEE giảm 6,31% với 81,6 tỷ; TCX giảm 2,45% với 65,7 tỷ; GEL giảm 1,29% với 60,2 tỷ.

Với sức mua quá kém, thị trường tạo nên hiện tượng cổ phiếu trượt dốc là phổ biến. Dĩ nhiên thanh khoản nhỏ cũng hàm ý áp lực bán không quá mạnh (chỉ vài chục mã giảm sâu). Thống kê tới 50% số cổ phiếu trong VN-Index có giao dịch sáng nay đã trượt giảm từ 1% trở lên so với giá cao nhất. Hầu hết mức tăng ở nửa đầu phiên sáng đã bị quét sạch ở nửa sau của phiên.

Nhà đầu tư nước ngoài mua rất nhỏ nên dù tổng quy mô bán còn chưa tới ngưỡng ngàn tỷ, nhưng vị thế ròng vẫn đạt -463,3 tỷ đồng trên sàn HoSE. Các mã bị bán khá nhiều là HDB -82,2 tỷ đồng ròng, TCB -80,2 tỷ, BID -58,3 tỷ, MBB -53,6 tỷ, ACB -52,6 tỷ. Phía mua ròng có VIC +53,1 tỷ là đáng kể duy nhất.

Diễn biến rút ròng diễn ra ở 14/25 quỹ, tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ETF nội.

Thị trường vẫn đang bị chi phối chủ yếu bởi các vấn đề địa chính trị ở bên ngoài, thay vì tập trung nhìn nhận vào lợi nhuận quý I/2026 của các doanh nghiệp niêm yết. Dù lo ngại này là có cơ sở, tuy nhiên, không nên quá bi quan và bỏ lỡ các cơ hội đầu tư hấp dẫn...

CEO của JPMorgan Chase, ông Jamie Dimon, cảnh báo về những rủi ro kinh tế tiềm ẩn do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, đặc biệt là về lạm phát và lãi suất...

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (6/4), với chỉ số S&P 500 tăng phiên thứ tư liên tiếp, khi nhà đầu tư hy vọng cuộc chiến tranh giữa Mỹ với Iran sẽ sớm kết thúc...

Trong quý 1 này Vietcap đã vươn lên vị trí thứ 4 với 7,35% thị phần, tăng gần 1% so với cuối năm 2025. Tiếp theo là Chứng khoán HSC với 7,3%,

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy