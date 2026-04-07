Dòng tiền nội ngoại “đóng băng”, thị trường từ từ trượt dốc
Kim Phong
07/04/2026, 12:03
Càng gần đến thời hạn chót mà Tổng thống Trump đưa ra, thị trường càng thận trọng, chỉ có giá dầu thế giới lại tăng vọt. VN-Index sáng ny biến động rất nhẹ trên nền thanh khoản thấp kỷ lục.
Các thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đang đỏ nhưng mức
giảm không đáng kể. Thị trường tương lai chứng khoán Mỹ, châu Âu cũng rất bình
lặng. Duy có giá dầu đang tăng mạnh: dầu WTI tăng 3,1% lên gần 116 USD/thùng, dầu
Brent tăng 1,6% lên 111,5 USD/thùng.
VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,12% tương đương -2,06 điểm.
Biên độ dao động tối đa của chỉ số trong phiên chỉ khoảng 1,24% tương đương gần
24 điểm. Thị trường có nhịp tăng nửa đầu phiên, VN-Index đạt đỉnh lúc 10h10, tăng
0,91%, độ rộng 178 mã tăng/86 mã giảm. Đến cuối phiên chỉ còn 123 mã tăng/150 mã
giảm. Như vậy diễn biến giá cổ phiếu cũng tương đồng với diễn biến của VN-Index
là trượt giảm dần ở nửa sau của phiên.
Dù vậy biến động ở cổ phiếu cũng rất nhẹ. Toàn sàn HoSE mới
có 52 mã giảm quá 1%, thanh khoản chiếm 17,9% sàn. Phía tăng giá có 47 mã tăng
hơn 1%, chiếm 16,1% tổng thanh khoản. Như vậy đại đa số cổ phiếu, tập trung phần
lớn thanh khoản sáng nay biến động rất hẹp.
Không chỉ vậy, thanh khoản khớp lệnh hai sàn chỉ đạt 6.278 tỷ
đồng (chưa tính thỏa thuận), tiếp tục lập kỷ lục thấp mới trong vòng 12 tháng. Thậm
chí nhà đầu tư nước ngoài cũng giải ngân kém chưa từng thấy trong vòng 13 tháng,
khi chỉ mua 520,2 tỷ đồng trên sàn HoSE. Như vậy không chỉ nhà đầu tư trong nước
mà cả khối ngoại cũng tạm thời “đóng băng” giao dịch.
Trong bối cảnh thanh khoản quá thấp như vậy, biến động giá cổ
phiếu trở nên kém chắc chắn. VIC tăng 1,55% là mạnh nhất trong nhóm trụ, đủ sức
cân bằng gần hết cân bằng lại 6 mã khác trong Top 10 vốn hóa. Rổ VN30 đang có 9
mã tăng/18 mã giảm nhưng đại đa số cũng chỉ là dao động hẹp. Phía tăng ngoài
VIC chỉ thêm LPB tăng 4,77%, DGC tăng 1,13% là đáng kể. Phía giảm có VPL giảm
3,15%, GVR giảm 2,07%, HDB giảm 1,76%, TCB giảm 1,03%. VN30-Index chốt phiên sáng
tăng nhẹ 0,09% chủ yếu nhờ VIC.
Mở rộng ra toàn sàn HoSE, dòng tiền thực sự thấp nên cũng có
rất ít cổ phiếu giao dịch sôi động theo cả hai chiều. Nhóm tăng giá tuy đang có
47 mã tăng trên 1% nhưng giao dịch chỉ dồn vào chừng 10 mã có thanh khoản vượt
10 tỷ đồng. Ngoài VIC, có thể kể tới VIX tăng 1,26% với 160,5 tỷ; VSC tăng
2,34% với 107,3 tỷ; DCM tăng 1,4% với 66,6 tỷ; DPM tăng 1,09% với 64,1 tỷ; VCG
tăng 1,67% với 63,1 tỷ; VTP tăng 4,62% với 52,2 tỷ.
Ở nhóm giảm giá, các cổ phiếu vừa và nhỏ khá yếu nhưng phần
lớn cũng ít thanh khoản. 19 cổ phiếu đang ghi nhận mức giao dịch từ 10 tỷ đồng
trở lên và giá giảm quá 1%. Ngoài TCB, HDB, GVR, VPL thuộc rổ VN30, đáng kể là
NVL giảm 2,06% với 102,1 tỷ; VCK giảm 1,09% với 87,1 tỷ; GEE giảm 6,31% với
81,6 tỷ; TCX giảm 2,45% với 65,7 tỷ; GEL giảm 1,29% với 60,2 tỷ.
Với sức mua quá kém, thị trường tạo nên hiện tượng cổ phiếu
trượt dốc là phổ biến. Dĩ nhiên thanh khoản nhỏ cũng hàm ý áp lực bán không quá
mạnh (chỉ vài chục mã giảm sâu). Thống kê tới 50% số cổ phiếu trong VN-Index có
giao dịch sáng nay đã trượt giảm từ 1% trở lên so với giá cao nhất. Hầu hết mức
tăng ở nửa đầu phiên sáng đã bị quét sạch ở nửa sau của phiên.
Nhà đầu tư nước ngoài mua rất nhỏ nên dù tổng quy mô bán còn
chưa tới ngưỡng ngàn tỷ, nhưng vị thế ròng vẫn đạt -463,3 tỷ đồng trên sàn HoSE.
Các mã bị bán khá nhiều là HDB -82,2 tỷ đồng ròng, TCB -80,2 tỷ, BID -58,3 tỷ,
MBB -53,6 tỷ, ACB -52,6 tỷ. Phía mua ròng có VIC +53,1 tỷ là đáng kể duy nhất.
Các ETF tiếp tục rút 1,2 nghìn tỷ trong tuần qua, chủ yếu là quỹ nội thu tiền về
Diễn biến rút ròng diễn ra ở 14/25 quỹ, tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ETF nội.
Thị trường vẫn đang bị chi phối chủ yếu bởi các vấn đề địa chính trị ở bên ngoài, thay vì tập trung nhìn nhận vào lợi nhuận quý I/2026 của các doanh nghiệp niêm yết. Dù lo ngại này là có cơ sở, tuy nhiên, không nên quá bi quan và bỏ lỡ các cơ hội đầu tư hấp dẫn...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: