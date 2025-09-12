Thứ Sáu, 12/09/2025

Bộ Y tế phản hồi về những vướng mắc khi cấp giấy hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Thu Hằng

12/09/2025, 09:46

Doanh nghiệp phản ánh việc nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vẫn tiếp tục cấp giấy chứng nhận hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo mẫu cũ, khiến cơ quan Bảo hiểm xã hội từ chối tiếp nhận, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Bộ Y tế đã có phản hồi làm rõ vấn đề này...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trước đó, Bộ Y tế nhận được phản ánh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam về vướng mắc trong việc giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động khi triển khai thực hiện Thông tư số 25/2025/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế và một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Theo phản ánh của Công ty Canon Việt Nam, nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại các địa bàn tập trung đông người lao động như Hà Nội, Bắc Ninh…vẫn tiếp tục cấp giấy chứng nhận theo mẫu cũ ban hành tại Thông tư số 18/2022/TT-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Hậu quả, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã từ chối tiếp nhận, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Về vấn đề này, Bộ Y tế thông tin, tại khoản 4, Điều 28 của Thông tư số 25 đã quy định về trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã cấp giấy tờ quy định tại Thông tư này có trách nhiệm cấp lại trong các trường hợp gồm: Bị mất, hỏng; người ký các giấy chứng nhận không đúng thẩm quyền; việc đóng dấu trên các giấy chứng nhận không đúng quy định. Trường hợp cấp lại phải đóng dấu "Cấp lại".

Cơ sở nơi đã cấp giấy tờ cũng có trách nhiệm bổ sung, sửa đổi nội dung áp dụng đối với trường hợp có sai sót về thông tin. Sau khi bổ sung, sửa đổi nội dung phải đóng dấu treo của cơ sở.

Bên cạnh đó, tại khoản 1, Điều 30 của Thông tư 25 cũng quy định, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy ra viện, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực (Thông tư 25 có hiệu lực từ 1/7/2025), vẫn có giá trị sử dụng để làm cơ sở hưởng bảo hiểm xã hội.

Đối chiếu với quy định trên, Bộ Y tế khẳng định, các giấy tờ cấp trước ngày Thông tư số 25 có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng để làm cơ sở hưởng bảo hiểm xã hội. Các giấy tờ cấp sau ngày Thông tư này có hiệu lực phải thực hiện theo Thông tư số 25.

Bộ Y tế cũng nêu rõ điểm khác biệt giữa mẫu mới ban hành tại Thông tư 25 so với mẫu cũ tại Thông tư số 18.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), mẫu theo Thông tư 25 có bổ sung thông tin về số căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu/số định danh cá nhân của người lao động. Các nội dung khác được giữ nguyên như mẫu cũ.

Trong thời gian đầu thực hiện Thông tư 25, đối với những giấy tờ do các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã cấp còn sử dụng mẫu cũ, chưa kịp chuyển sang mẫu mới, để đảm bảo quyền lợi và tránh phiền hà cho người lao động, đề nghị Công ty Canon Việt Nam lập danh sách người lao động, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã cấp các giấy tờ chưa đúng quy định.

Đồng thời, có văn bản gửi Sở Y tế, hoặc y tế các Bộ, ngành có thẩm quyền quản lý các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, và đề nghị các cơ quan này chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (nơi đã cấp các giấy tờ không đúng quy định) để bổ sung thông tin vào giấy tờ đã cấp, và đóng dấu treo của cơ sở, gửi lại Công ty Canon Việt Nam. Từ đó, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định.

Ngoài nội dung trên, doanh nghiệp còn phản ánh về việc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội không có con dấu, do con dấu cũ thì không dùng nữa và chưa được đóng dấu mới theo địa chỉ mới sau sáp nhập và thực hiện chính quyền 2 cấp.

Kết quả là cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng không chấp nhận giải quyết, thanh quyết toán chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Nội dung này, Bộ Y tế cho biết ngày 1/7/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 188/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Trong đó, tại điểm d, khoản 8, Điều 69 quy định, mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, con dấu của cơ sở này, con dấu của cơ sở đứng tên ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trước ngày được sắp xếp, tổ chức lại, sáp nhập, thay đổi tên gọi, được tiếp tục sử dụng đến khi cơ sở mới được cấp mã mới, con dấu mới.

Trường hợp cơ sở bị thu hồi con dấu cũ, mà chưa được cấp con dấu mới thì được phép hoàn thiện thủ tục sau khi có con dấu mới.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, con dấu của cơ sở, con dấu của cơ sở đứng tên ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trước ngày được sắp xếp, tổ chức lại, sáp nhập, thay đổi tên gọi được tiếp tục sử dụng, đến khi cơ sở mới được cấp mã mới.

Thủ tục hành chính mới về hưởng trợ cấp ốm đau khi tham gia bảo hiểm xã hội

15:35, 08/09/2025

Thủ tục hành chính mới về hưởng trợ cấp ốm đau khi tham gia bảo hiểm xã hội

Từ 1/7/2025, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 25% trên tiền lương

11:46, 03/07/2025

Từ 1/7/2025, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 25% trên tiền lương

