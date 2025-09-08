Thứ Hai, 08/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Thủ tục hành chính mới về hưởng trợ cấp ốm đau khi tham gia bảo hiểm xã hội

Nhật Dương

08/09/2025, 15:35

Bộ Nội vụ hướng dẫn chi tiết các trường hợp người lao động được giải quyết chế độ ốm đau. Người lao động lưu ý để đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm xã hội của bản thân...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 863/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Trong đó, về thủ tục hưởng trợ cấp ốm đau ban hành kèm theo quyết định này được Bộ vụ hướng dẫn thực hiện qua 3 bước.

Cụ thể, bước 1, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định cho người sử dụng lao động. Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

Bước 2, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau kèm theo hồ sơ nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Bước 3, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thủ tục thực hiện có thể trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Về thành phần, số lượng hồ sơ, đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú, cần bản chính hoặc bản sao của một trong các giấy tờ sau đây: Giấy ra viện; bản tóm tắt hồ sơ bệnh án; giấy tờ khác chứng minh quá trình điều trị nội trú; danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau do người sử dụng lao động lập.

Đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú, cần một trong các giấy tờ: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội; bản chính hoặc bản sao giấy ra viện có ghi chỉ định thời gian cần điều trị ngoại trú sau thời gian điều trị nội trú; bản chính hoặc bản sao bản tóm tắt hồ sơ bệnh án có ghi chỉ định thời gian cần điều trị ngoại trú sau thời gian điều trị nội trú; danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau do người sử dụng lao động lập.

Đối với người lao động hoặc con của người lao động khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài là các giấy tờ khám bệnh, chữa bệnh thể hiện tên bệnh, thời gian điều trị bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp.

Đồng thời, cần đáp ứng các yêu cầu sau: Có bản dịch tiếng Việt được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực; được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Hạn giải quyết là trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, người lao động được giải quyết chế độ ốm đau khi nghỉ việc thuộc một trong các trường hợp sau: Điều trị khi mắc bệnh mà không phải bệnh nghề nghiệp; điều trị khi bị tai nạn mà không phải là tai nạn lao động; điều trị khi bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc, hoặc từ nơi làm việc về nơi ở theo tuyến đường và thời gian hợp lý theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Các trường hợp khác là điều trị, phục hồi chức năng lao động khi thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc do bị tai nạn; hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật; chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau.

Người lao động không được hưởng chế độ ốm đau trong các trường hợp tự gây thương tích hoặc tự gây tổn hại cho sức khỏe của mình.

Bên cạnh đó là trường hợp sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định, trừ trường hợp sử dụng thuốc tiền chất hoặc thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất theo chỉ định của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trong thời gian lần đầu phải nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ngoài ra, trong thời gian nghỉ việc theo quy định trùng với thời gian nghỉ theo quy định của pháp luật về lao động, hoặc đang nghỉ việc hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật chuyên ngành khác, hoặc đang nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, người lao động cũng không được hưởng chế độ ốm đau.

Liên thông điện tử dữ liệu khám chữa bệnh để giải quyết chế độ ốm đau, thai sản

18:21, 12/01/2025

Liên thông điện tử dữ liệu khám chữa bệnh để giải quyết chế độ ốm đau, thai sản

Người lao động bị tạm dừng đóng bảo hiểm vẫn được hưởng chế độ ốm đau

10:31, 13/12/2024

Người lao động bị tạm dừng đóng bảo hiểm vẫn được hưởng chế độ ốm đau

Số định danh cá nhân, căn cước công dân chính thức được sử dụng thay cho mã số bảo hiểm xã hội

17:31, 05/08/2025

Số định danh cá nhân, căn cước công dân chính thức được sử dụng thay cho mã số bảo hiểm xã hội

Từ khóa:

bảo hiểm xã hội chế độ ốm đau dân sinh lao động nghỉ việc Vneconomy

Đọc thêm

Hà Nội phát sinh 9 ổ dịch sốt xuất huyết

Hà Nội phát sinh 9 ổ dịch sốt xuất huyết

Trong tuần qua, Hà Nôi ghi nhận 9 ổ dịch sốt xuất huyết tại: Tam Hưng, Tây Mỗ, Xuân Phương, Ba Đình, Nghĩa Đô, Chuyên Mỹ, Tây Hồ… hiện Thành phố còn 16 ổ dịch đang hoạt động...

Lifebuoy tiếp sức trẻ em Điện Biên: sạch khỏe, an toàn và tự tin trở lại trường học

Lifebuoy tiếp sức trẻ em Điện Biên: sạch khỏe, an toàn và tự tin trở lại trường học

Mưa lũ nghiêm trọng vừa qua tại Điện Biên đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân, đặc biệt là các em học sinh khi năm học mới đã đến. Với hành động kịp thời và thiết thực, Lifebuoy đã mang đến sự hỗ trợ cần thiết, giúp các em sạch khỏe, an toàn và tự tin trở lại trường học.

Thanh Hóa chi 354 tỷ đồng bảo tồn Di sản thế giới Thành nhà Hồ

Thanh Hóa chi 354 tỷ đồng bảo tồn Di sản thế giới Thành nhà Hồ

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt Dự án bảo tồn, tu bổ và phục hồi một số hạng mục quan trọng thuộc Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, với tổng mức đầu tư 354 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa được giao làm chủ đầu tư dự án...

Chi tiết các vị trí việc làm tại cấp xã

Chi tiết các vị trí việc làm tại cấp xã

Theo danh mục vị trí việc làm ban hành kèm theo công văn số 7415 về phương án đảm bảo nhân sự tại cấp xã mới đây, Bộ Nội vụ đã định hướng 36 vị trí việc làm với nhiệm vụ và khung năng lực cụ thể...

Hơn 4.700 ca tử vong vì dịch tả trên toàn cầu, Bộ Y tế ra công văn cảnh báo

Hơn 4.700 ca tử vong vì dịch tả trên toàn cầu, Bộ Y tế ra công văn cảnh báo

Bộ Y tế cảnh báo không loại trừ nguy cơ bệnh tả xâm nhập Việt Nam do sự giao lưu thương mại, du lịch rộng mở của nước ta với các nước khác trên thế giới và có thể lây lan ra cộng đồng...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thị trường bánh Trung thu trầm lắng, sản phẩm “healthy” được săn đón

Thị trường

2

Thâm hụt thương mại Canada giảm, dấu hiệu “hoàn hồn” sau cú sốc thuế quan?

Thế giới

3

Lãi suất cho vay thế chấp nhà ở Mỹ giảm sốc sau báo cáo việc làm

Thế giới

4

Cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ của Nhật Bản liệu có dễ thực hiện?

Thế giới

5

Dự kiến 2.300 tỷ đồng xây dựng Trung tâm đào tạo và phát triển nhân lực năng lượng xanh

Kinh tế xanh

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: