Bốn bộ, ngành bàn cách đưa Việt Nam ra khỏi "danh sách Xám" của FATF
Lan Nhi
24/09/2025, 18:29
Bộ Tài chính và các bộ, ngành cùng nhấn mạnh đến mục tiêu tăng cường tuân thủ pháp luật, bảo vệ an ninh tài chính – tiền tệ khi khung pháp lý về phòng, chống rửa tiền tiếp tục được siết chặt nhằm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách Xám của FATF…
Sáng ngày 24/9, Bộ Tài chính phối hợp cùng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Nâng cao nhận thức tuân thủ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt” nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Chính phủ về việc tăng cường tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực này.
Hội thảo cũng hướng tới việc đáp ứng khuyến nghị của quốc tế và triển khai các hành động trong Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền do Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) đặt ra.
Theo đó, hội thảo tập trung vào việc phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến 3 nội dung: (i) phòng, chống rửa tiền (ii) tài trợ khủng bố và (iii) tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, casino, trò chơi điện tử có thưởng và đặt cược.
Tại hội thảo, các đại biểu cũng được cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia giai đoạn 2018 – 2022, cùng những số liệu mới nhất năm 2023, 2024 đối với lĩnh vực casino và trò chơi điện tử có thưởng.
Theo ông Vũ Ngọc Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính), khung khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đã được thể chế hóa và hoàn thiện thông qua hệ thống văn bản pháp luật gồm: (i) Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022; (ii) Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013; (iii) Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023; (iv) Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 nay là thông tư số 27/2025/TT-NHNN; (v) Nghị định số 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống phổ biến vũ khí hàng loạt và (vi) Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 27/4/2023 của TTgCP quy định mức giao dịch lớn phải báo cáo.
"Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đã đặt mục tiêu xây dựng cơ chế phòng ngừa hiệu quả, khẳng định trách nhiệm của Việt Nam trong phòng, chống rửa tiền, đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia, phòng chống tội phạm, tham nhũng, bảo đảm an ninh – trật tự xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hướng tới việc đưa Việt Nam ra khỏi danh sách Xám của FATF".
"Đây đều là những cơ sở pháp lý quan trọng để Chính phủ, các bộ, ngành và cơ quan liên quan triển khai công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền", ông Hưng nói.
Trong giai đoạn 2021 – 2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều kế hoạch quan trọng, trong đó có Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 về Kế hoạch hành động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Để triển khai các cam kết và chương trình hành động, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2210/QĐ-BTC ngày 04/11/2022 và Quyết định số 933/QĐ-BTC ngày 23/4/2024. Cùng với đó, công tác hoàn thiện khung pháp lý và tuyên truyền phổ biến pháp luật trong những lĩnh vực nhạy cảm như xổ số, trò chơi điện tử có thưởng, casino và đặt cược cũng được đặc biệt chú trọng.
Ông Vũ Ngọc Hưng cho biết thêm rằng những nỗ lực này cho thấy quyết tâm của Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế nguy cơ bị lợi dụng rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Cũng trong khuôn khổ buổi hội thảo, các chuyên gia đến từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính, tiếp tục đưa ra nhiều vấn đề liên quan đến nội dung trên nhằm nâng cao nhận thức và việc chấp hành nghiêm các quy định pháp luật đối với doanh nghiệp về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Ngoài ra, hội thảo cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền... tại các doanh nghiệp. Qua đó giúp các doanh nghiệp thực hiện tốt quy định của pháp luật trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh.
