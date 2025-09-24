Thứ Tư, 24/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Bốn bộ, ngành bàn cách đưa Việt Nam ra khỏi "danh sách Xám" của FATF

Lan Nhi

24/09/2025, 18:29

Bộ Tài chính và các bộ, ngành cùng nhấn mạnh đến mục tiêu tăng cường tuân thủ pháp luật, bảo vệ an ninh tài chính – tiền tệ khi khung pháp lý về phòng, chống rửa tiền tiếp tục được siết chặt nhằm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách Xám của FATF…

Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo

Sáng ngày 24/9, Bộ Tài chính phối hợp cùng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Nâng cao nhận thức tuân thủ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt” nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Chính phủ về việc tăng cường tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực này.

Hội thảo cũng hướng tới việc đáp ứng khuyến nghị của quốc tế và triển khai các hành động trong Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền do Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) đặt ra.

Theo đó, hội thảo tập trung vào việc phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến 3 nội dung: (i) phòng, chống rửa tiền (ii) tài trợ khủng bố và (iii) tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, casino, trò chơi điện tử có thưởng và đặt cược.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng được cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia giai đoạn 2018 – 2022, cùng những số liệu mới nhất năm 2023, 2024 đối với lĩnh vực casino và trò chơi điện tử có thưởng.

Theo ông Vũ Ngọc Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính), khung khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đã được thể chế hóa và hoàn thiện thông qua hệ thống văn bản pháp luật gồm: (i) Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022; (ii) Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013; (iii) Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023; (iv) Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 nay là thông tư số 27/2025/TT-NHNN; (v) Nghị định số 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống phổ biến vũ khí hàng loạt và (vi) Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 27/4/2023 của TTgCP quy định mức giao dịch lớn phải báo cáo.

Ông Vũ Ngọc Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính)
Ông Vũ Ngọc Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính)

"Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đã đặt mục tiêu xây dựng cơ chế phòng ngừa hiệu quả, khẳng định trách nhiệm của Việt Nam trong phòng, chống rửa tiền, đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia, phòng chống tội phạm, tham nhũng, bảo đảm an ninh – trật tự xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hướng tới việc đưa Việt Nam ra khỏi danh sách Xám của FATF".

"Đây đều là những cơ sở pháp lý quan trọng để Chính phủ, các bộ, ngành và cơ quan liên quan triển khai công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền", ông Hưng nói.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều kế hoạch quan trọng, trong đó có Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 về Kế hoạch hành động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Để triển khai các cam kết và chương trình hành động, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2210/QĐ-BTC ngày 04/11/2022 và Quyết định số 933/QĐ-BTC ngày 23/4/2024. Cùng với đó, công tác hoàn thiện khung pháp lý và tuyên truyền phổ biến pháp luật trong những lĩnh vực nhạy cảm như xổ số, trò chơi điện tử có thưởng, casino và đặt cược cũng được đặc biệt chú trọng.

Ông Vũ Ngọc Hưng cho biết thêm rằng những nỗ lực này cho thấy quyết tâm của Bộ Tài chính và các bộ, ngành  liên quan trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế nguy cơ bị lợi dụng rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Cũng trong khuôn khổ buổi hội thảo, các chuyên gia đến từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính, tiếp tục đưa ra nhiều vấn đề liên quan đến nội dung trên nhằm nâng cao nhận thức và việc chấp hành nghiêm các quy định pháp luật đối với doanh nghiệp về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Ngoài ra, hội thảo cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền... tại các doanh nghiệp. Qua đó giúp các doanh nghiệp thực hiện tốt quy định của pháp luật trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh. 

Ngân hàng Nhà nước đã thu thập hàng triệu báo cáo cho 3 kho dữ liệu chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

17:27, 29/05/2025

Ngân hàng Nhà nước đã thu thập hàng triệu báo cáo cho 3 kho dữ liệu chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam rất cao

23:17, 04/10/2024

Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam rất cao

Phó Thủ tướng yêu cầu đưa Việt Nam ra khỏi "danh sách xám" về phòng chống rửa tiền trong 2 năm

16:02, 18/10/2023

Phó Thủ tướng yêu cầu đưa Việt Nam ra khỏi

Từ khóa:

Bộ Công an Bộ Quốc phòng Bộ Tài Chính casino FATF ngân hàng nhà nước phòng chống rửa tiền tài chính tài trợ khủng bố trò chơi điện tử vũ khí hủy diệt hàng loạt xổ số

Đọc thêm

8 tháng đầu năm, thu bảo hiểm vượt 388 nghìn tỷ đồng, tăng gần 17%

8 tháng đầu năm, thu bảo hiểm vượt 388 nghìn tỷ đồng, tăng gần 17%

Trong 8 tháng năm 2025, tổng thu các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế đạt 388.420 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước. Song song với đó là áp lực chi trả ngày càng lớn khi số người thụ hưởng chế độ tăng mạnh…

Bộ Tài chính đề xuất miễn trừ thuế tối thiểu toàn cầu đối với 7 dự án BOT điện trước nguy cơ nộp thêm thuế

Bộ Tài chính đề xuất miễn trừ thuế tối thiểu toàn cầu đối với 7 dự án BOT điện trước nguy cơ nộp thêm thuế

Tại Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15, Bộ Tài chính đề xuất cơ chế miễn trừ thuế tối thiểu toàn cầu cho 7 dự án BOT điện nhằm giữ ổn định dòng vốn đầu tư...

Chặn biệt thự tiền tỷ “núp bóng” nhà ở duy nhất để né quy định thu giữ tài sản bảo đảm

Chặn biệt thự tiền tỷ “núp bóng” nhà ở duy nhất để né quy định thu giữ tài sản bảo đảm

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho rằng dự thảo Nghị định về điều kiện thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu chưa bao quát thực tế, khi “nhà ở duy nhất” có thể là biệt thự, nhà cao tầng trị giá hàng chục tỷ đồng gắn với quyền sử dụng đất. Nếu không siết chặt, quy định này có nguy cơ trở thành “lá chắn” hợp pháp để bên bảo đảm lợi dụng nhằm né tránh việc thu giữ tài sản…

Giá vàng miếng SJC giảm nhẹ, giá vàng nhẫn gần như bất động

Giá vàng miếng SJC giảm nhẹ, giá vàng nhẫn gần như bất động

Trong phiên sáng 24/9, hầu hết các đơn vị kinh doanh vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” so với phiên hôm qua (23/9). Với vàng miếng, đồng loạt giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều…

Trung Quốc muốn giữ hộ vàng dự trữ của các nước khác

Trung Quốc muốn giữ hộ vàng dự trữ của các nước khác

Việc Trung Quốc muốn trở thành nơi giữ hộ vàng cho các quốc gia khác không chỉ đơn thuần là một chiến lược kinh doanh...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đồng Nai sắp khởi công 8 dự án lớn chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

Địa phương

2

Thủ tướng chỉ thị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường ngoài nước

Tiêu điểm

3

Lan tỏa thông điệp phát triển đô thị xanh và kinh tế tuần hoàn

Chuyển động xanh

4

Hà Nội sắp xếp trường học, bệnh viện, doanh nghiệp nhà nước

Dân sinh

5

Blog chứng khoán: Hưng phấn quay lại

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy