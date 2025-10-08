Bosch BGSW Việt Nam: 15 năm tiên phong đổi mới sáng tạo

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Ngày 6/10, Công ty TNHH Bosch Global Software Technologies Việt Nam (BGSW Việt Nam) chính thức kỷ niệm 15 năm thành lập, đánh dấu chặng đường phát triển bền vững và khẳng định vị thế là trung tâm nghiên cứu và phát triển phần mềm chiến lược của Tập đoàn Bosch.
Bosch Global Software Technologies là công ty con 100% vốn trực thuộc Robert Bosch GmbH, có trụ sở chính đặt tại Bengaluru Ấn Độ. Tại Việt Nam, BGSW quy tụ đội ngũ chuyên môn vững mạnh trong nhiều lĩnh vực mũi nhọn như giải pháp di chuyển (Mobility Solutions), trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), tự động hóa (Automation), chip bán dẫn, công nghệ phần mềm, chuyển đổi số và dịch vụ doanh nghiệp.
Với chủ đề “Flow of Imagineering – Dòng chảy kiến tạo”, sự kiện tôn vinh hành trình nơi tầm nhìn sáng tạo kết hợp cùng năng lực kỹ thuật, biến ý tưởng thành giải pháp ứng dụng toàn cầu, đồng thời khẳng định dấu ấn đóng góp của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.
Từ nền tảng khiêm tốn ban đầu, BGSW Việt Nam đã vươn mình ghi dấu những thành tựu nổi bật. Để đáp ứng nhu cầu mở rộng nhanh chóng, công ty đã đầu tư xây dựng ba văn phòng hiện đại gồm Etown Campus và OfficeHaus tại TP. Hồ Chí Minh, cùng Capital Place tại Hà Nội. Các văn phòng được thiết kế theo mô hình không gian mở, khu làm việc chung linh hoạt và tích hợp nhiều tiện ích hiện đại, tạo nên môi trường làm việc sáng tạo, kết nối và năng động cho hơn 4.000 nhân viên.
Thành quả này được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín như “Great Place to Work” ba năm liên tiếp, “Vietnam Best Place to Work” mười năm liền, và vị trí số một trong khảo sát “Nơi làm việc được sinh viên Việt Nam lựa chọn” của Universum năm 2024, minh chứng cho sự phát triển bền vững của BGSW Việt Nam cả trong ngành lẫn trên thị trường lao động.
Trong hành trình 15 năm, BGSW Việt Nam đã chuyển mình từ một trung tâm cung cấp dịch vụ phần mềm thành cầu nối chiến lược về công nghệ và đổi mới sáng tạo của Tập đoàn Bosch. Mỗi sản phẩm, mỗi giải pháp không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại của khách hàng mà còn mở ra cơ hội để các kỹ sư Việt Nam tham gia trực tiếp vào những công nghệ định hình tương lai.
Định hướng này được thể hiện rõ nét qua chiến lược đầu tư mạnh mẽ cho đổi mới. Chỉ trong ba năm, ngân sách dành cho hoạt động này tăng hơn 8 lần, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như AI, tự động hóa, ảo hóa (Virtualization), an ninh mạng và SDV (Software-Defined Vehicle – xe định nghĩa bởi phần mềm).
Tính đến năm 2025, BGSW Việt Nam đã sở hữu 81 bằng sáng chế, trong đó nổi bật là các phát minh về hệ thống lái và hỗ trợ lái tiên tiến, hệ thống lái xe tự động và AI. Không chỉ tạo ra giá trị công nghệ, BGSW Việt Nam còn góp phần thúc đẩy hệ sinh thái sở hữu trí tuệ trong nước, là một trong những doanh nghiệp tiên phong tham gia mạng lưới Các trung tâm hỗ trợ công nghệ và đổi mới sáng tạo (TISC) của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).
BGSW Việt Nam xem con người là trung tâm trong mọi chiến lược phát triển. Hiện 81% vị trí lãnh đạo do người Việt đảm nhiệm, hướng đến mục tiêu hơn 85% vào năm 2026. Thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu, công ty giúp nhân sự tiềm năng không ngừng phát triển chuyên môn, tư duy chiến lược và tầm nhìn toàn cầu, sẵn sàng dẫn dắt xu hướng công nghệ tương lai.
Song song đó, BGSW Việt Nam nâng cao năng lực đội ngũ bằng việc ứng dụng AI và tự động hóa để tăng hiệu suất, kết hợp lộ trình phát triển sự nghiệp hài hòa giữa mục tiêu doanh nghiệp và định hướng cá nhân. Công ty cũng triển khai nhiều sáng kiến về sức khỏe, tinh thần và cam kết đa dạng, công bằng và hòa nhập, tạo nên môi trường nơi mỗi cá nhân được phát huy tối đa năng lực.
BGSW Việt Nam luôn đặt trách nhiệm xã hội song hành cùng phát triển bền vững, với trọng tâm là nuôi dưỡng giáo dục cho thế hệ tương lai. Công ty đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như xây dựng trường học, trang bị STEM Lab, trao tặng laptop và thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên. Nổi bật, BGSW Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Primavera, quỹ xã hội do nhân viên Bosch toàn cầu đóng góp, để thực hiện các dự án cộng đồng, vừa lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, vừa khơi dậy niềm tự hào và gắn kết trong đội ngũ Boschlers.
“Thành công trong 15 năm qua là kết quả của sự cống hiến bền bỉ của toàn thể nhân viên cùng niềm tin từ khách hàng trên toàn cầu. Bước vào chặng đường mới, tôi kêu gọi mỗi thành viên khai phóng tiềm năng, sẵn sàng đón nhận thử thách và không ngừng hoàn thiện bản thân để dẫn dắt công nghệ tương lai. Mỗi người trong các bạn chính là thuyền trưởng của chuyến tàu Sáng tạo vì cuộc sống. Hãy cùng nhau ra khơi trên hành trình này, tiên phong đổi mới và kiến tạo tương lai.” - Ông Gaur Dattatreya, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành, BGSW Việt Nam chia sẻ.
Với vị thế là trung tâm R&D chiến lược của Tập đoàn Bosch, BGSW Việt Nam tự tin tiếp tục phát triển đội ngũ nhân sự linh hoạt, đa dạng và hội nhập, đồng thời tiên phong cùng Bosch kiến tạo các giải pháp công nghệ thông minh, an toàn và bền vững, góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trên thị trường công nghệ toàn cầu.
