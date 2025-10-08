FE CREDIT hợp tác VinFast mang đến “combo” ưu đãi mua xe máy điện hấp dẫn, trả trước chỉ từ “0 đồng”

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 08/10/2025
Khánh Huyền
08/10/2025, 08:37
Trả trước chỉ từ 0 đồng, ưu đãi giảm giá trực tiếp 10% giá xe với kỳ hạn trả góp kéo dài từ 6 đến 36 tháng… là combo ưu đãi “trong mơ” mà FE CREDIT cùng VinFast dành cho người tiêu dùng. Cơ hội sở hữu chiếc xe máy điện VinFast ưng ý trở nên dễ dàng với bài toán tài chính trong tầm tay.
Mặc dù ghi nhận nhu cầu thực tế tăng cao, tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu được xem là rào cản rất lớn khiến nhiều người, đặc biệt là nhóm thu nhập trung bình thấp, còn e ngại trong việc chuyển đổi sang xe máy điện. Trước thực tế đó, FE CREDIT và VinFast đã hợp tác triển khai chương trình vay trả góp “đo ni đóng giày” với nhiều ưu đãi vượt trội, giúp việc sở hữu phương tiện xanh trở nên “nhanh và dễ” hơn bao giờ hết.
Hiện người tiêu dùng trên toàn quốc có thể mua trả góp tất cả các dòng xe máy điện VinFast với ưu đãi giảm trực tiếp 10% giá xe, khoản trả trước chỉ từ 0 đồng, kỳ hạn vay linh hoạt lên đến 36 tháng cùng lãi suất cạnh tranh từ 0,46%/tháng. Chương trình áp dụng cho khách hàng từ 20-60 tuổi đến hết ngày 31/12/2025 tại hệ thống đại lý phân phối xe máy điện VinFast trên toàn quốc.
Nhóm khách hàng từ 18 đến dưới 20 tuổi cũng có thể dễ dàng sở hữu xe máy điện VinFast với lãi suất ưu đãi hấp dẫn, chỉ cần trả trước từ 20% giá xe, được hoàn trả cà vẹt gốc cùng thời gian vay linh hoạt kéo dài từ 6-36 tháng.
Không chỉ dừng ở giải pháp tài chính hấp dẫn, thủ tục đăng ký đơn giản, phê duyệt nhanh chóng ngay tại các đại lý phân phối xe máy điện VinFast cũng là điểm cộng đáng giá, mở rộng cửa để người dùng tiếp cận khoản vay.
Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới trung hòa carbon vào năm 2050, việc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện đang trở thành xu thế tất yếu. Theo Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/7/2026, xe mô tô và xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sẽ không còn được lưu thông trong Vành đai 1 Hà Nội. Từ 01/01/2028, lộ trình mở rộng sang Vành đai 2, kèm theo việc hạn chế xe ôtô cá nhân chạy xăng. Đến năm 2030, phạm vi cấm sẽ mở rộng thêm trong Vành đai 3.
Khu vực TP.HCM cũng đang xây dựng kế hoạch hạn chế xe xăng, trước mắt tập trung vào nhóm tài xế công nghệ và giao hàng. Dự kiến từ năm 2026 sẽ ngừng đăng ký xe xăng mới cho tài xế, và đến cuối năm 2028 tiến tới cấm hoàn toàn xe xăng trong dịch vụ vận tải công nghệ.
Bên cạnh nỗ lực của Chính phủ, sức hút của phương tiện xanh tại Việt Nam trong vài năm qua cho thấy sự gia tăng ấn tượng nhờ lợi ích lâu dài dành cho môi trường và chi phí vận hành tối ưu vượt trội so với phương tiện dùng xăng.
Theo dữ liệu từ Motorcycles Data, thị trường xe máy Việt Nam năm 2025 tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt ở phân khúc xe điện. Nhóm xe điện hạng nhẹ L1 (dưới 50 cc) tăng gần 89%, trong khi nhóm L3 (trên 50 cc) tăng tới 197% so với cùng kỳ. Việt Nam cũng đã vươn lên vị trí thứ ba thế giới về tiêu thụ xe máy điện trong nửa đầu năm, với hơn 209.000 chiếc bán ra, chỉ đứng sau Trung Quốc và Ấn Độ.
Đáng chú ý, VinFast ghi nhận mức tăng trưởng gần 450% ở mảng xe máy điện trong 8 tháng đầu năm 2025. Kết quả này đưa VinFast lên vị trí thứ ba toàn thị trường, chỉ sau Honda và Yamaha, đồng thời giữ vai trò dẫn dắt phân khúc xe điện hai bánh tại Việt Nam.
Nhờ sự cộng hưởng của loạt yếu tố tích cực, Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng, đón đầu xu thế chuyển đổi xanh trong khu vực. Song song với định hướng chính sách, nhiều doanh nghiệp cũng đã nhanh chóng vào cuộc với các giải pháp đồng bộ từ phát triển sản phẩm, chính sách giá ưu đãi cho đến các gói hỗ trợ tài chính, góp phần thúc đẩy người dân chuyển đổi sang phương tiện xanh.
Với vị thế tiên phong trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, sự kiện hợp tác giữa FE CREDIT và VinFast không chỉ đồng hành cùng đối tác và cộng đồng trong quá trình chuyển đổi xanh. Đây còn là động thái thiết thực, góp phần khẳng định cam kết lâu dài với chiến lược tài chính xanh của FE CREDIT, hướng đến cộng đồng và tương lai bền vững cho Việt Nam.
Trên hành trình Đất nước Đổi mới – Hội nhập - Vươn tầm, mỗi doanh nhân đều chọn cho mình sứ mệnh gắn với cơ hội có tính thời đại, gắn với định hướng của Đảng và Nhà nước. Có những doanh nhân chọn lẽ sống của cuộc đời mình với cây mía, với lúa gạo, với hoa màu nông nghiệp; có những doanh nhân kiên định, bền bỉ từng bước đổi mới sáng tạo để nâng tầm giá trị của ngành công nghiệp chủ lực; có những doanh nhân thực hiện nhiều sáng kiến đột phá phát triển thương mại dịch vụ kết nối thị trường Việt
Quyết định số 2216/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục áp dụng tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước đến hết năm 2025. Quyết định nhằm bảo đảm sự thống nhất và liên tục trong công tác sắp xếp, thoái vốn...
Đây không chỉ là một sự kiện trọng đại, mà còn là niềm tự hào to lớn của tập thể PVCFC. Lần đầu tiên trong hành trình gần 15 năm, những nỗ lực bền bỉ, tinh thần tiên phong và cống hiến thầm lặng nơi đất Mũi đã được khắc ghi thành một ngày đặc biệt để tri ân, để tự hào và để tiếp lửa cho chặng đường mới.
Nhà máy thức ăn thủy hải sản của GREENFEED chính thức được công nhận đạt chuẩn quốc tế ASC, khẳng định chiến lược phát triển chuỗi giá trị thủy hải sản bền vững.
Tập đoàn Sailun vừa khởi động dự án nhà máy sản xuất lốp xe tại Ai Cập với tổng vốn hơn 290 triệu USD. Dự án được xem là bước đi chiến lược trong kế hoạch toàn cầu hóa, giúp tập đoàn mở rộng năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao sức cạnh tranh quốc tế.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: