Thứ Tư, 08/10/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

FE CREDIT hợp tác VinFast mang đến “combo” ưu đãi mua xe máy điện hấp dẫn, trả trước chỉ từ “0 đồng”

Khánh Huyền

08/10/2025, 08:37

Trả trước chỉ từ 0 đồng, ưu đãi giảm giá trực tiếp 10% giá xe với kỳ hạn trả góp kéo dài từ 6 đến 36 tháng… là combo ưu đãi “trong mơ” mà FE CREDIT cùng VinFast dành cho người tiêu dùng. Cơ hội sở hữu chiếc xe máy điện VinFast ưng ý trở nên dễ dàng với bài toán tài chính trong tầm tay.

"COMBO" ƯU ĐÃI HẤP DẪN VÀ HIẾM CÓ

Mặc dù ghi nhận nhu cầu thực tế tăng cao, tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu được xem là rào cản rất lớn khiến nhiều người, đặc biệt là nhóm thu nhập trung bình thấp, còn e ngại trong việc chuyển đổi sang xe máy điện. Trước thực tế đó, FE CREDIT và VinFast đã hợp tác triển khai chương trình vay trả góp “đo ni đóng giày” với nhiều ưu đãi vượt trội, giúp việc sở hữu phương tiện xanh trở nên “nhanh và dễ” hơn bao giờ hết.

FE CREDIT bắt tay VinFast mang đến ưu đãi đặc biệt cho khách hàng mua xe máy điện trả góp.
FE CREDIT bắt tay VinFast mang đến ưu đãi đặc biệt cho khách hàng mua xe máy điện trả góp.

Hiện người tiêu dùng trên toàn quốc có thể mua trả góp tất cả các dòng xe máy điện VinFast với ưu đãi giảm trực tiếp 10% giá xe, khoản trả trước chỉ từ 0 đồng, kỳ hạn vay linh hoạt lên đến 36 tháng cùng lãi suất cạnh tranh từ 0,46%/tháng. Chương trình áp dụng cho khách hàng từ 20-60 tuổi đến hết ngày 31/12/2025 tại hệ thống đại lý phân phối xe máy điện VinFast trên toàn quốc.

Nhóm khách hàng từ 18 đến dưới 20 tuổi cũng có thể dễ dàng sở hữu xe máy điện VinFast với lãi suất ưu đãi hấp dẫn, chỉ cần trả trước từ 20% giá xe, được hoàn trả cà vẹt gốc cùng thời gian vay linh hoạt kéo dài từ 6-36 tháng.

Không chỉ dừng ở giải pháp tài chính hấp dẫn, thủ tục đăng ký đơn giản, phê duyệt nhanh chóng ngay tại các đại lý phân phối xe máy điện VinFast cũng là điểm cộng đáng giá, mở rộng cửa để người dùng tiếp cận khoản vay.

CƠ HỘI “VÀNG” ĐỂ CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG TIỆN XANH

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới trung hòa carbon vào năm 2050, việc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện đang trở thành xu thế tất yếu. Theo Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/7/2026, xe mô tô và xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sẽ không còn được lưu thông trong Vành đai 1 Hà Nội. Từ 01/01/2028, lộ trình mở rộng sang Vành đai 2, kèm theo việc hạn chế xe ôtô cá nhân chạy xăng. Đến năm 2030, phạm vi cấm sẽ mở rộng thêm trong Vành đai 3.

Khu vực TP.HCM cũng đang xây dựng kế hoạch hạn chế xe xăng, trước mắt tập trung vào nhóm tài xế công nghệ và giao hàng. Dự kiến từ năm 2026 sẽ ngừng đăng ký xe xăng mới cho tài xế, và đến cuối năm 2028 tiến tới cấm hoàn toàn xe xăng trong dịch vụ vận tải công nghệ.

Khách hàng từ 20-60 tuổi có thể sở hữu xe máy điện VinFast với gói ưu đãi trả trước chỉ từ “0 đồng” của FE CREDIT.
Khách hàng từ 20-60 tuổi có thể sở hữu xe máy điện VinFast với gói ưu đãi trả trước chỉ từ “0 đồng” của FE CREDIT.

Bên cạnh nỗ lực của Chính phủ, sức hút của phương tiện xanh tại Việt Nam trong vài năm qua cho thấy sự gia tăng ấn tượng nhờ lợi ích lâu dài dành cho môi trường và chi phí vận hành tối ưu vượt trội so với phương tiện dùng xăng.

Theo dữ liệu từ Motorcycles Data, thị trường xe máy Việt Nam năm 2025 tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt ở phân khúc xe điện. Nhóm xe điện hạng nhẹ L1 (dưới 50 cc) tăng gần 89%, trong khi nhóm L3 (trên 50 cc) tăng tới 197% so với cùng kỳ. Việt Nam cũng đã vươn lên vị trí thứ ba thế giới về tiêu thụ xe máy điện trong nửa đầu năm, với hơn 209.000 chiếc bán ra, chđứng sau Trung Quốc và Ấn Độ.

Đáng chú ý, VinFast ghi nhận mức tăng trưởng gần 450% ở mảng xe máy điện trong 8 tháng đầu năm 2025. Kết quả này đưa VinFast lên vị trí thứ ba toàn thị trường, chỉ sau Honda và Yamaha, đồng thời giữ vai trò dẫn dắt phân khúc xe điện hai bánh tại Việt Nam.

Nhờ sự cộng hưởng của loạt yếu tố tích cực, Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng, đón đầu xu thế chuyển đổi xanh trong khu vực. Song song với định hướng chính sách, nhiều doanh nghiệp cũng đã nhanh chóng vào cuộc với các giải pháp đồng bộ từ phát triển sản phẩm, chính sách giá ưu đãi cho đến các gói hỗ trợ tài chính, góp phần thúc đẩy người dân chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Với vị thế tiên phong trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, sự kiện hợp tác giữa FE CREDIT và VinFast không chđồng hành cùng đối tác và cộng đồng trong quá trình chuyển đổi xanh. Đây còn là động thái thiết thực, góp phần khẳng định cam kết lâu dài với chiến lược tài chính xanh của FE CREDIT, hướng đến cộng đồng và tương lai bền vững cho Việt Nam.

FE CREDIT và VinFast

