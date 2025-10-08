Các công ty năng lượng rót 50 tỷ USD xây đường ống dẫn khí đốt ở Mỹ

Các công ty năng lượng đang đầu tư mạnh mẽ vào việc xây dựng và mở rộng hệ thống đường ống dẫn khí đốt tại Mỹ, với tổng số vốn lên tới gần 50 tỷ USD trong vòng 5 năm tới...

Các kế hoạch này nhằm tận dụng sự bùng nổ nhu cầu khí đốt tự nhiên và những thay đổi về quy định dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Theo công ty tư vấn năng lượng Wood Mackenzie, các công ty trung nguồn (midstream) trong ngành dầu khí đang triển khai xây dựng hoặc lên kế hoạch xây dựng tổng cộng 8.800 dặm đường ống trên khắp nước Mỹ để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cao kỷ lục và nhu cầu năng lượng siêu lớn của các trung tâm dữ liệu.

Tiêu thụ khí đốt tự nhiên của Mỹ được dự báo sẽ tăng 1% trong năm nay, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 91,4 tỷ feet khối mỗi ngày - theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Xuất khẩu LNG từ Mỹ, quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới mặt hàng này, đã đạt kỷ lục vào tháng 9 với 9,4 triệu tấn.

Khi nhu cầu khí đốt tự nhiên tăng mạnh, nguồn cung cũng tăng theo để đáp ứng. Tuy nhiên, việc vận chuyển một lượng khí đốt lớn như vậy gặp khó khăn do thiếu đường ống và các nhà máy xử lý - những cơ sở cần thiết để tinh chế khí đốt tự nhiên trước khâu vận chuyển.

Ông Jamie Welch, Giám đốc điều hành của Kinetik, một công ty đường ống tập trung ở khu vực Permian Basin, cho biết: "Có một sự bất lực trong việc di chuyển khí đốt ra khỏi Permian Basin”.

Khi sản xuất dầu thô tăng mạnh ở Permian Basin - khu vực trải dài từ phía Tây của bang Texas đến phía Đông Nam của bang New Mexico và chiếm hơn một nửa sản lượng dầu của Mỹ - thì sản lượng khí đốt tự nhiên, một sản phẩm phụ của sản xuất dầu, cũng tăng theo. Các giếng dầu ngày càng già cỗi đang dẫn đến sự gia tăng của khối lượng khí đốt tự nhiên và khó khăn trong việc loại bỏ số khí đốt này.

Giá khí đốt tự nhiên tại Waha - chỉ số của vùng Tây Texas - đôi khi đã giảm xuống dưới 0, buộc các nhà điều hành mỏ dầu phải trả tiền để loại bỏ khí đốt hoặc đốt cháy khí đốt để duy trì việc sản xuất dầu. Ông Brad Iles, Giám đốc điều hành của Brazos Midstream, một công ty đường ống và xử lý khí đốt, cho biết: "Ở một số khu vực, họ đã phải giảm tốc độ khai thác dầu thô. Mọi thứ bị đình trệ”.

Các kế hoạch đầu tư và xây dựng đang có tại các công ty đường ống lớn nhất của Mỹ đang ở mức cao kỷ lục.

Kinder Morgan, công ty vận chuyển 40% khí đốt tự nhiên của Mỹ, đang có các dự án đường ống với tổng trị giá 9,3 tỷ USD đã tìm được khách hàng, mức cao nhất trong 7 năm qua. Công ty Enbridge - có trụ sở tại Canada và là đơn vị vận chuyển 20% khí đốt tự nhiên được tiêu thụ của Mỹ - đang có các dự án tương tự với tổng trị giá 13,9 tỷ đôla Canada (10 tỷ USD).

Ông David Michels, Giám đốc tài chính của Kinder Morgan, cho biết: "Đây là một trong những cơ hội tốt nhất trong cuộc đời chúng tôi, trong sự nghiệp của chúng tôi”.

Hiện có 8 trạm xuất khẩu LNG tại Mỹ, hầu hết đều nằm dọc theo Bờ Vịnh, với nhiều dự án mở rộng sắp được đưa ra - theo EIA.

Mỹ hiện có hơn 375 trung tâm dữ liệu đã được lên kế hoạch xây dựng, với tổng nhu cầu ước tính hơn hơn 180GW công suất điện bổ sung - theo số liệu của East Daley Analytics. Nhu cầu năng lượng của các trung tâm dữ liệu này đồng nghĩa nhu cầu lớn về đường ống dẫn khí đốt.

Tại Permian Basin, số đường ống với tổng dung tích 9,1 tỷ feet khối đang được xây dựng hoặc mở rộng. Dọc theo Bờ Vịnh Texas, Louisiana và Mississippi, có 12,4 tỷ feet khối đường ống mới đang được triển khai - theo dữ liệu của East Daley Analytics. Cuối năm ngoái, Matterhorn Express, đường ống khí đốt tự nhiên mới nhất tại Permian, đã mở cửa và hiện đã được thuê bao hết.

Bà Caitlin Tessin, Phó chủ tịch đổi mới thị trường và phát triển kinh doanh Bờ Vịnh của công ty Enbridge, cho biết: "Mọi hệ thống đều hoạt động hết công suất. Khách hàng và thị trường đang rất cần khí đốt tự nhiên”.

Tuy nhiên, có một yếu tố không thể đoán trước với khí đốt tự nhiên ở Permian là hoạt động sản xuất dầu thô. Miễn là giá dầu duy trì trên mức giữa 60 USD/thùng, sản xuất khí đốt sẽ tiếp tục tăng. Nhưng theo giới chuyên gia, nếu giá dầu giảm xuống mức 50 USD/thùng, lượng khí đốt sẽ giảm đi rất nhiều vì các nhà khai thác dầu sẽ cắt giảm sản lượng.