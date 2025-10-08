LOTTE MART Việt Nam tiếp tục được vinh danh là doanh nghiệp tăng trưởng xanh

SỰ GHI NHẬN ĐÁNG GIÁ CHO MỘT DOANH NGHIỆP XANH

Vừa qua, trong khuôn khổ chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức, LOTTE MART Việt Nam được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu Mạnh – Tăng trưởng Xanh. Danh hiệu này ghi nhận các doanh nghiệp tiên phong trong chiến lược tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải carbon, và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

Ông ShinJuBack, Tổng giám đốc LOTTE MART Việt Nam, nhận danh hiệu Top 10 Thương hiệu Mạnh – Tăng trưởng Xanh.

Ông Shin JuBack, Tổng giám đốc LOTTE MART Việt Nam, chia sẻ: “Danh hiệu này có ý nghĩa đặc biệt đối với chúng tôi vì đó là sự công nhận cho nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi trong việc theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, hướng đến mục tiêu phát triển kinh doanh tích cực tại thị trường Việt Nam. Qua đó, chúng tôi càng hiểu rõ trách nhiệm của một nhà bán lẻ không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng, mà còn phải đồng hành cùng khách hàng và đối tác trong hành trình bảo vệ môi trường”.

Đây là năm thứ 22 Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam. Chương trình tập trung khảo sát, bình xét và vinh danh các doanh nghiệp dựa trên những tiêu chí liên quan đến kết quả kinh doanh; độ uy tín, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp; thực thi trách nhiệm xã hội & văn hóa doanh nghiệp; hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; và năng lực vươn tầm quốc tế & hội nhập thế giới.

Trong những năm qua, chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam đã không ngừng đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương và nền kinh tế quốc gia và tăng cường kết nối hợp tác giữa cộng đồng các doanh nghiệp, tạo không gian giao lưu kinh tế, văn hóa và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển thương hiệu.

LOTTE MART là một trong những nhà bán lẻ nước ngoài có mặt sớm tại Việt Nam với cột mốc khai trương siêu thị đầu tiên tại chi nhánh Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2008. Hiện nay, LOTTE MART đang vận hành chuỗi 15 trung tâm thương mại tại các thành phố lớn trên cả nước, bao gồm Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Cần Thơ và Vinh.

NỖ LỰC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội luôn là một trong những tôn chỉ hoạt động cốt lõi của LOTTE MART tại Việt Nam. Suốt gần 17 năm hiện diện, nhà bán lẻ Hàn Quốc này đã không ngừng lan tỏa tinh thần nhân văn qua hàng loạt sáng kiến ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chung tay xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, phát triển bền vững.

LOTTE MART đang triển khai nhiều chương trình hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường. Hằng năm, hệ thống siêu thị này tích cực phối hợp cùng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường và Sở Công Thương Hà Nội hưởng ứng Ngày Thế giới không túi ni-lông (3/7). Vào ngày này, các siêu thị LOTTE MART trên toàn quốc triển khai tặng túi thân thiện môi trường cho các hóa đơn đạt giá trị quy định. Song song đó, nhằm khuyến khích người tiêu dùng xây dựng thói quen sử dụng túi tái chế, chương trình “Hành động nhỏ - Thay đổi lớn” được thực hiện, mang đến ưu đãi tặng túi hoặc cộng điểm thưởng cho khách hàng thành viên đủ điều kiện.

LOTTE MART thường xuyên triển khai các chương trình khuyến khích khách hàng thay đổi thói quen mua sắm xanh hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi hành vi mua sắm, quy trình vận hành nội bộ cũng được LOTTE MART cải tiến để ngày càng “xanh” hơn. Một ví dụ tiêu biểu là việc áp dụng hóa đơn điện tử. Thay vì nhận hóa đơn giấy, khách hàng thành viên có thể dễ dàng nhận và kiểm tra lịch sử mua hàng trên ứng dụng LOTTE MART Online. Sáng kiến này không chỉ nâng cao trải nghiệm trong kỷ nguyên số mà còn là một bước tiến quan trọng, khẳng định cam kết bảo vệ môi trường và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt 17 năm hoạt động tại Việt Nam, LOTTE MART đã và đang khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với việc thực hiện trách nhiệm ESG. LOTTE MART đang từng bước góp phần xây dựng một tương lai bền vững và thịnh vượng hơn cho Việt Nam. Những hành động thiết thực này không chỉ thể hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp lớn mà còn là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn, hướng đến sự phát triển hài hòa giữa kinh doanh và lợi ích cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành bán lẻ và xã hội.