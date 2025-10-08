Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Tôn vinh những “người hùng” thầm lặng của đất nước

Ban tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2025 vừa chính thức công bố danh sách 95 cá nhân xuất sắc, bao gồm 63 nông dân và 32 nhà khoa học của nhà nông. Đây là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam...

Hội Nông dân Việt Nam cho biết năm nay, chương trình đã nhận được 100 hồ sơ đề cử từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Sau quá trình bình chọn kỹ lưỡng, Hội đồng bình chọn đã lựa chọn ra những cá nhân tiêu biểu nhất. Các nông dân xuất sắc được đánh giá dựa trên bốn nhóm tiêu chí chính: sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp; thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới; bảo vệ an ninh Tổ quốc; và sáng kiến, phát minh khoa học.

NÔNG DÂN DOANH THU CAO NHẤT ĐẠT 150 TỶ ĐỒNG/NĂM

Trong số 63 nông dân xuất sắc, có 54 nam và 9 nữ, với 4 đại diện từ các dân tộc thiểu số. Đặc biệt, anh Nguyễn Tùng Dương, 25 tuổi, là nông dân trẻ tuổi nhất với mô hình kinh doanh trà hoa vàng, đạt lợi nhuận 1,2 tỷ đồng/năm. Ông Chu Văn Sâm, 77 tuổi, là nông dân lớn tuổi nhất với mô hình chăn nuôi bò sữa, đạt lợi nhuận 1,4 tỷ đồng/năm.

Nông dân có doanh thu cao nhất là Hồ Phi Thủy (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) với mô hình nuôi trai lấy ngọc kết hợp du lịch sinh thái, diện tích sản xuất 1.000ha, cho 320.000 viên ngọc/năm với doanh thu: 95 - 150 tỷ đồng; đứng thứ hai là nông dân Nguyễn Chí Linh (đến Ấp Bờ Cảng, xã Long Điền, tỉnh Cà Mau) với mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng, doanh thu 90 tỷ đồng/năm.

Về phía các nhà khoa học, 32 cá nhân được vinh danh đã có những đóng góp quan trọng trong nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp. Trong số này, có 27 nam và 5 nữ, với độ tuổi từ 35 đến 87.

Nhiều sáng chế nổi bật đã được ghi nhận, như máy cắt hom giống cây mì tự động của anh Phạm Văn Thanh và bẫy chuột không cần mồi của ông Trần Quang Thiều.

GS.TS Phạm Văn Hội, Viện Di truyền nông nghiệp được công nhận danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông năm 2025.

Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2025 không chỉ là dịp để tôn vinh những cá nhân xuất sắc mà còn là cơ hội để lắng nghe tiếng nói của nông dân thông qua Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X. Diễn đàn này đã thu hút sự tham gia của 300 đại biểu, với chủ đề "Kết nối thị trường - Xây dựng thương hiệu - Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số". Đây là dịp để các nhà lãnh đạo lắng nghe và giải quyết những kiến nghị, đề xuất của nông dân, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp.

VINH DANH NHÀ KHOA HỌC VÀ NHÀ NÔNG

Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 14/10, với nhiều hoạt động ý nghĩa như đón nhận danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" và tổng kết phong trào thi đua yêu nước.

Trong đó, Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025 sẽ được tổ chức vào tối ngày 14/10 tại Hà Nội, và được truyền hình trực tiếp trên VTV. Sự kiện này không chỉ ghi nhận những thành tựu của các cá nhân xuất sắc mà còn là dịp để khẳng định mối liên kết chặt chẽ giữa nhà nông và nhà khoa học, giữa nghiên cứu và ứng dụng, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nông nghiệp Việt Nam.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình, cho biết 95 nông dân Việt Nam xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông năm 2025 tượng trưng cho chặng đường 95 năm hình thành, xây dựng và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam. Suốt 95 năm qua, Hội và giai cấp nông dân Việt Nam luôn một lòng sắt son theo Đảng, tham gia vào các giai đoạn lịch sử của đất nước.

“Ban Tổ chức quyết định trao tặng danh hiệu cho cả nông dân xuất sắc và nhà nông của nhà nông thể hiện mối liên kết hữu cơ, chặt chẽ giữa “hai nhà” là nhà nông và nhà khoa học; giữa một bên là nghiên cứu, chuyển giao và một bên là ứng dụng, sản xuất. Đặc biệt, với việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc tôn vinh các nhà khoa học có đóng góp quan trọng cho nhà nông dịp này càng có thêm nhiều ý nghĩa”, bà Thơm nhấn mạnh.