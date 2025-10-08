Vietcombank và Petrovietnam ký kết hợp đồng tín dụng hơn 1 tỷ USD cho Chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn

Đây là các hợp đồng tín dụng lớn nhất trong ngành năng lượng, dành cho dự án khí có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Việt Nam, khẳng định vai trò tiên phong của Vietcombank và sự chủ động của Petrovietnam trong thu xếp vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia.

Trong bối cảnh thu xếp vốn vay nước ngoài cho các dự án dầu khí liên quan đến năng lượng hóa thạch ngày càng gặp nhiều khó khăn do hầu hết các định chế tài chính quốc tế và ngân hàng nước ngoài đã dừng/hạn chế tài trợ tín dụng cho các dự án dầu khí, sự hợp tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp hàng đầu về tài chính – công nghiệp, năng lượng của đất nước là vô cùng quan trọng để thu xếp vốn vay thành công cho các dự án dầu khí của Petrovietnam. Quá trình thu xếp vốn cho các dự án này đã nhận được sự chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời, sát sao từ Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính.

Theo nội dung ký kết, Vietcombank là ngân hàng cấp tín dụng trung – dài hạn cho Petrovietnam triển khai hai dự án thượng nguồn và trung nguồn thuộc Chuỗi dự án khí điện Lô B – Ô Môn. Trước đó, tháng 3/2024, hai bên đã ký hợp đồng khung thu xếp tín dụng cho toàn Chuỗi dự án, tạo nền tảng vững chắc cho hợp đồng lần này.

Hai dự án phát triển khai thác khí Lô B&48/95, Lô 52/97 và Đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn có quy mô lớn, giữ vai trò cung cấp khí ổn định cho các nhà máy điện tại Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần giảm phụ thuộc nhập khẩu, bảo đảm an ninh năng lượng và hiện thực hóa chiến lược phát triển ngành công nghiệp khí, năng lượng sạch theo Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh cũng như cam kết giảm phát thải của Chính phủ tại COP26.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chúc mừng Vietcombank và Petrovietnam đã ký kết hợp đồng tín dụng cho Dự án Khí – Điện Lô B - công trình trọng điểm quốc gia có ý nghĩa chiến lược trong thực hiện Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030.

Phó Thủ tướng khẳng định, việc Vietcombank đứng ra thu xếp nguồn vốn hơn 1 tỷ USD cho dự án thể hiện năng lực tài chính mạnh mẽ, vai trò tiên phong và tinh thần trách nhiệm của ngân hàng hàng đầu quốc gia trong việc đồng hành cùng Chính phủ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng. Phó Thủ tướng biểu dương sự phối hợp hiệu quả giữa Vietcombank và Petrovietnam trong xây dựng dòng chảy tài chính tuần hoàn, góp phần hài hòa giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, qua đó tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô và nâng tầm vị thế của ngành ngân hàng Việt Nam.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cũng đánh giá cao ý nghĩa của lễ ký kết, khẳng định đây là bước cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, gắn với mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Thống đốc nhấn mạnh Vietcombank là một trong số ít ngân hàng có đủ tiềm lực và uy tín để thực hiện các khoản cho vay ngoại tệ quy mô lớn, trung và dài hạn; thể hiện năng lực vượt trội trong huy động, cân đối và quản trị nguồn vốn quốc tế, tiêu biểu như việc ngân hàng từng là đầu mối thu xếp tài trợ dự án Sân bay Long Thành 1,8 tỷ USD, trong đó Vietcombank đóng góp 1 tỷ USD, cho thấy khả năng tài trợ vượt trội của ngân hàng.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết: “Sự kiện hôm nay khẳng định việc chuyển dịch vị thế của các tập đoàn và định chế tài chính nhà nước, từ đi theo, đi cùng sang dẫn dắt kiến tạo, từ phụ thuộc vào vốn ngoại sang cấu trúc quản trị nguồn lực ngay trong nước, kết nối hiệu quả với dòng vốn quốc tế theo luật chơi thị trường. Từ tư duy điện chờ khí, khí chờ vốn sang thực hiện đồng bộ cả chuỗi dự án, tối ưu tổng thể quản trị rủi ro chủ động.

Lễ ký kết đã truyền tải một thông điệp: Các tập đoàn, ngân hàng thương mại nhà nước hoàn toàn có đủ thế và lực để gánh vác trọng trách lớn. Nội lực quốc gia đã khác trước. Chúng ta không còn bị động, không còn phụ thuộc mà có thể đứng trên ‘đôi chân’ của chính mình để triển khai các dự án quy mô khu vực mang tính chiến lược dài hạn. Đây chính là bước chuyển từ đi theo, đi cùng sang dẫn dắt kiến tạo của doanh nghiệp trụ cột quốc gia. Hôm nay, hai doanh nghiệp quốc gia bắt tay nhau không chỉ để khí chảy-điện sáng mà để niềm tin tỏa sáng - niềm tin rằng Việt Nam đủ tầm, doanh nghiệp nhà nước đủ lực, hệ thống ngân hàng đủ bản lĩnh để gánh vác những dự án quy mô khu vực bằng nguồn lực và trí tuệ của chính chúng ta”.

Đại diện Petrovietnam phát biểu tại sự kiện, ông Lê Mạnh Hùng – Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam nhấn mạnh: “Hợp đồng là minh chứng cụ thể rõ ràng về nỗ lực sáng tạo của hai bên trong việc phát huy tối ưu nội lực trong nước, thay thế cho nguồn vốn ngoại tệ phải thu xếp từ thị trường nước ngoài với các điều kiện, điều khoản vay cạnh tranh hơn, kiểm soát rủi ro, giải ngân và trả nợ tốt hơn so với vay nước ngoài. Điều này sẽ gia tăng hiệu quả của dự án, đem lại lợi ích cho đất nước và hiệu quả cho cả hai bên.

Chúng tôi tin tưởng rằng với nguồn lực tài chính kịp thời cùng các cơ chế phối hợp thông suốt giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các bộ ngành và địa phương, sự đồng hành của Vietcombank, các đối tác, chuỗi dự án Lô B Ô Môn sẽ được triển khai đúng tiến độ, sớm đưa khí vào bờ, cung cấp nhiên liệu ổn định cho cụm nhà máy điện tại đồng bằng sông Cửu Long”.

Trong suốt 27 năm hợp tác, Vietcombank và Petrovietnam đã triển khai nhiều dự án lớn, trải dài ở nhiều lĩnh vực và đơn vị thành viên. Từ năm 2022, khi hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, quan hệ đã được nâng lên tầm cao mới. Hai hợp đồng tín dụng với tổng giá trị hơn 1 tỷ USD lần này là minh chứng rõ rệt cho mối quan hệ hợp tác chiến lược, tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo của Vietcombank và Petrovietnam trong việc thực hiện những nhiệm vụ quan trọng do Đảng và Nhà nước giao phó. Thành công của các hợp đồng tín dụng này không chỉ có ý nghĩa về tài chính, mà còn khẳng định quyết tâm của hai tập đoàn kinh tế chủ lực trong đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế – xã hội, củng cố an ninh năng lượng và tạo động lực cho tăng trưởng bền vững của đất nước.