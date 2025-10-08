Thứ Tư, 08/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Hà Tĩnh: 9 tháng thu hút đầu tư đạt hơn 107.000 tỷ đồng

Thiên Anh

08/10/2025, 15:50

Trong 9 tháng năm 2025, Hà Tĩnh đã ghi nhận sự bứt phá về thu hút đầu tư với 28 dự án trong nước, tổng vốn gần 107.467 tỷ đồng, cao gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước...

Hà Tĩnh mới đây đã khởi công 3 dự án lớn: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng; Dự án xây dựng khu tái định cư phường Hà Huy Tập; Dự án thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh giai đoạn II.
Hà Tĩnh mới đây đã khởi công 3 dự án lớn: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng; Dự án xây dựng khu tái định cư phường Hà Huy Tập; Dự án thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh giai đoạn II.

Ngoài ra, các dự án có vốn nước ngoài cũng góp phần tạo thêm diện mạo mới cho kinh tế địa phương, tập trung vào lĩnh vực công nghiệp, năng lượng tái tạo và công nghiệp phụ trợ, mở ra triển vọng tăng trưởng rõ rệt trong thời gian tới.

Báo cáo 9 tháng năm 2025 của Hà Tĩnh cho thấy, hoạt động thu hút đầu tư đã có bước tăng trưởng mạnh. Trong giai đoạn này, tỉnh chấp thuận 28 dự án trong nước với tổng vốn gần 107.467 tỷ đồng, tăng 1,5 lần về số lượng và gấp 7 lần về vốn so với cùng kỳ năm 2024.

Ngoài ra, Hà Tĩnh đã cấp chủ trương cho 3 dự án nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 14,4 triệu USD. Nổi bật trong số đó có Nhà máy sản xuất tinh luyện Ferro Chromnium Cacbon thấp Lirr Việt Nam (1,75 triệu USD), Nhà máy sản xuất cây thông Noel nhân tạo (11,185 triệu USD) và Nhà máy Trang phục quốc tế Gaiwach Hà Tĩnh.

Điểm nhấn đặc biệt trong tháng 9 là 4 dự án có quy mô vốn lớn với tổng mức đầu tư 87.834 tỷ đồng. Đó là Nhà máy Điện gió Kỳ Anh (17.051 tỷ đồng), Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh (22.647 tỷ đồng), Kho LNG Bắc Trung Bộ (26.735 tỷ đồng) và Dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện (21.401 tỷ đồng). Sự xuất hiện của các dự án này không chỉ làm tăng quy mô vốn mà còn góp phần tạo trục phát triển mới cho công nghiệp năng lượng và công nghiệp hỗ trợ tại địa phương.

Đến nay, Hà Tĩnh có hơn 1.560 dự án được cấp phép, với tổng vốn đầu tư trên 580.000 tỷ đồng. Trong đó, hơn 1.490 dự án trong nước với số vốn hơn 180.000 tỷ đồng và 73 dự án nước ngoài, tổng vốn trên 16,1 tỷ USD.

Cộng đồng doanh nghiệp cũng đang phát triển mạnh. Tính đến ngày 26/9/2025, toàn tỉnh có 1.614 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới hoặc hoạt động trở lại, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024. Điều này phản ánh môi trường đầu tư – kinh doanh ngày càng thuận lợi, đồng thời cho thấy sự hồi phục của sản xuất và dịch vụ sau giai đoạn khó khăn.

Trong thời gian tới, Hà Tĩnh đặt trọng tâm vào việc cải thiện thủ tục hành chính, đồng hành cùng nhà đầu tư và đẩy nhanh việc hoàn thiện hạ tầng khu, cụm công nghiệp, nhất là Khu kinh tế Vũng Áng. Song song đó, tỉnh định hướng thu hút các dự án về năng lượng tái tạo, chế biến – chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao và logistics. Đây được xem là nền tảng để Hà Tĩnh củng cố vị thế trong khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới sự phát triển ổn định và bền vững.

Hà Tĩnh khẳng định vị thế mới nhờ thu hút đầu tư quy mô lớn

15:56, 02/10/2025

Hà Tĩnh khẳng định vị thế mới nhờ thu hút đầu tư quy mô lớn

Hà Tĩnh khởi công Khu du lịch sinh thái biển hơn 92ha

14:22, 23/09/2025

Hà Tĩnh khởi công Khu du lịch sinh thái biển hơn 92ha

Hà Tĩnh sắp khởi công 35 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

07:37, 23/09/2025

Hà Tĩnh sắp khởi công 35 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

Từ khóa:

công nghiệp đầu tư doanh nghiệp Hà Tĩnh năng lượng tái tạo

Đọc thêm

GRDP 9 tháng tăng 7,92%, Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực

GRDP 9 tháng tăng 7,92%, Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực

Nhờ những nỗ lực quyết liệt của TP. Hà Nội trong công tác điều hành và triển khai hiệu quả các chính sách kinh tế - xã hội, các lĩnh vực kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong 9 tháng năm 2025....

Đà Nẵng và Le Havre (Pháp) hợp tác phát triển các lĩnh vực kinh tế trọng điểm

Đà Nẵng và Le Havre (Pháp) hợp tác phát triển các lĩnh vực kinh tế trọng điểm

Sự kiện ký kết hợp tác giữa hai bên đã đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn hợp tác mới giữa Đà Nẵng - trung tâm kinh tế năng động của miền Trung Việt Nam và Le Havre - một trong những thành phố cảng lớn nhất của Pháp...

Hướng tới mục tiêu xây dựng thêm 2.000 km đường bộ cao tốc trong giai đoạn 2025-2030

Hướng tới mục tiêu xây dựng thêm 2.000 km đường bộ cao tốc trong giai đoạn 2025-2030

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ hình thành mạng lưới hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ và liên thông giữa các vùng kinh tế, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển quốc gia....

Hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư 4 kho hàng hóa tại sân bay Long Thành

Hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư 4 kho hàng hóa tại sân bay Long Thành

Dự án kho giao nhận hàng hóa tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành với vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng sẽ phục vụ sản xuất kinh doanh với công suất vận chuyển hàng hóa khoảng 650.000 tấn/năm…

WB nâng mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc

WB nâng mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc

WB nhận định nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ tăng trưởng 4,8% trong năm nay...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hà Tĩnh: 9 tháng thu hút đầu tư đạt hơn 107.000 tỷ đồng

Đầu tư

2

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Tôn vinh những “người hùng” thầm lặng của đất nước

Thị trường

3

Vietcombank và Petrovietnam ký kết hợp đồng tín dụng hơn 1 tỷ USD cho Chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn

Tài chính

4

Chủ động nắm bắt tỷ giá, giải pháp tài chính thông minh từ Sacombank

Tài chính

5

Các công ty năng lượng rót 50 tỷ USD xây đường ống dẫn khí đốt ở Mỹ

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy