Hà Tĩnh: 9 tháng thu hút đầu tư đạt hơn 107.000 tỷ đồng

Trong 9 tháng năm 2025, Hà Tĩnh đã ghi nhận sự bứt phá về thu hút đầu tư với 28 dự án trong nước, tổng vốn gần 107.467 tỷ đồng, cao gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước...

Ngoài ra, các dự án có vốn nước ngoài cũng góp phần tạo thêm diện mạo mới cho kinh tế địa phương, tập trung vào lĩnh vực công nghiệp, năng lượng tái tạo và công nghiệp phụ trợ, mở ra triển vọng tăng trưởng rõ rệt trong thời gian tới.

Báo cáo 9 tháng năm 2025 của Hà Tĩnh cho thấy, hoạt động thu hút đầu tư đã có bước tăng trưởng mạnh. Trong giai đoạn này, tỉnh chấp thuận 28 dự án trong nước với tổng vốn gần 107.467 tỷ đồng, tăng 1,5 lần về số lượng và gấp 7 lần về vốn so với cùng kỳ năm 2024.

Ngoài ra, Hà Tĩnh đã cấp chủ trương cho 3 dự án nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 14,4 triệu USD. Nổi bật trong số đó có Nhà máy sản xuất tinh luyện Ferro Chromnium Cacbon thấp Lirr Việt Nam (1,75 triệu USD), Nhà máy sản xuất cây thông Noel nhân tạo (11,185 triệu USD) và Nhà máy Trang phục quốc tế Gaiwach Hà Tĩnh.

Điểm nhấn đặc biệt trong tháng 9 là 4 dự án có quy mô vốn lớn với tổng mức đầu tư 87.834 tỷ đồng. Đó là Nhà máy Điện gió Kỳ Anh (17.051 tỷ đồng), Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh (22.647 tỷ đồng), Kho LNG Bắc Trung Bộ (26.735 tỷ đồng) và Dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện (21.401 tỷ đồng). Sự xuất hiện của các dự án này không chỉ làm tăng quy mô vốn mà còn góp phần tạo trục phát triển mới cho công nghiệp năng lượng và công nghiệp hỗ trợ tại địa phương.

Đến nay, Hà Tĩnh có hơn 1.560 dự án được cấp phép, với tổng vốn đầu tư trên 580.000 tỷ đồng. Trong đó, hơn 1.490 dự án trong nước với số vốn hơn 180.000 tỷ đồng và 73 dự án nước ngoài, tổng vốn trên 16,1 tỷ USD.

Cộng đồng doanh nghiệp cũng đang phát triển mạnh. Tính đến ngày 26/9/2025, toàn tỉnh có 1.614 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới hoặc hoạt động trở lại, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024. Điều này phản ánh môi trường đầu tư – kinh doanh ngày càng thuận lợi, đồng thời cho thấy sự hồi phục của sản xuất và dịch vụ sau giai đoạn khó khăn.

Trong thời gian tới, Hà Tĩnh đặt trọng tâm vào việc cải thiện thủ tục hành chính, đồng hành cùng nhà đầu tư và đẩy nhanh việc hoàn thiện hạ tầng khu, cụm công nghiệp, nhất là Khu kinh tế Vũng Áng. Song song đó, tỉnh định hướng thu hút các dự án về năng lượng tái tạo, chế biến – chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao và logistics. Đây được xem là nền tảng để Hà Tĩnh củng cố vị thế trong khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới sự phát triển ổn định và bền vững.