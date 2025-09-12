Thứ Sáu, 12/09/2025

Trang chủ Kinh tế số

Bosch muốn tham gia phát triển ngành bán dẫn ở Việt Nam

Bạch Dương

12/09/2025, 06:59

Lãnh đạo Bosch Việt Nam cho biết mong muốn hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển ngành bán dẫn...

Bosch Việt Nam bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994.
Bosch Việt Nam bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994.

Ngày 11/9, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương đã tiếp và làm việc với Ông Andre De Jong, Phó Chủ tịch, Tổng giám đốc Bosch Việt Nam. Hai bên đã trao đổi, giải đáp những vấn đề liên quan đến lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, qua đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong bối cảnh ngành bán dẫn Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ.

Bosch Việt Nam, là thành viên thuộc Tập đoàn Robert Bosch (CHLB Đức), bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994, hiện có hơn 6000 nhân sự làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau đồng thời vận hành một nhà máy ứng dụng công nghệ cao sản xuất phụ tùng ô tô tại Khu Công nghiệp Long Thành (Đồng Nai).

Công ty này có 3 trung tâm Nghiên cứu và phát triển (R&D) phần mềm và 1 Trung tâm R&D về công nghệ ô tô.

Bên cạnh đó, Bosch Việt Nam còn cung cấp giải pháp trong các lĩnh vực: công nghệ công nghiệp, công nghệ tòa nhà, dụng cụ cầm tay, thiết bị gia dụng, phụ tùng xe mô tô, xe bốn bánh.

Từ năm 2024, Công ty đã mở rộng các lĩnh vực nghiên cứu và dịch vụ xuyên quốc gia như: tư vấn tuân thủ ESG, tối ưu hóa Logistics, đặc biệt là phát triển đội ngũ thiết kế chip bán dẫn tại Hà Nội phục vụ các dự án toàn cầu của Tập đoàn. 

Ông Andre De Jong cho biết mong muốn hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển ngành bán dẫn; đồng thời đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, hỗ trợ thực thi Luật Công nghiệp công nghệ số, nhất là các chính sách về công nghiệp bán dẫn.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Bosch Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời trực tiếp giải đáp các vướng mắc liên quan đến nhập khẩu thiết bị phục vụ hoạt động R&D của Công ty.

Thứ trưởng mong muốn Bosch Việt Nam tiếp tục phát triển đội ngũ kỹ sư thiết kế chip bán dẫn tại Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như: vi mạch ô tô, cảm biến MEMS, vi mạch công suất và các giải pháp bán dẫn tích hợp phục vụ sản phẩm thế mạnh của Tập đoàn.

Thứ trưởng cũng đề nghị Bosch tăng cường liên kết với các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu,trung tâm đào tạo tại Việt Nam để xây dựng chương trình đào tạo, đào tạo lại và đào tạo nâng cao kỹ năng cho nguồn nhân lực bán dẫn; đồng thời hỗ trợ học bổng, thực tập và hợp tác nghiên cứu nhằm hình thành đội ngũ chuyên gia có trình độ cao. 

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, Việt Nam có hành lang pháp lý và nhiều chính sách hỗ trợ mạnh mẽ cho phát triển công nghệ cao, đặc biệt là chip bán dẫn... Bosch được khuyến khích đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực điện tử tại Việt Nam, góp phần tạo thị trường đầu ra cho sản phẩm bán dẫn, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ số của đất nước. 

bán dẫn Bosch Việt Nam chip công nghệ cao công nghiệp hợp tác kinh tế số R&D vi mạch

