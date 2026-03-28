Bridge Data Centres rót tới 5 tỷ SGD phát triển hạ tầng AI tại Singapore

Bridge Data Centres (BDC) dự kiến đầu tư 3-5 tỷ SGD để mở rộng hạ tầng số thế hệ mới, qua đó củng cố vị thế của Singapore như trung tâm AI và điện toán đám mây tại châu Á - Thái Bình Dương.

Mỗi khi người dùng xem video trực tuyến, sử dụng các ứng dụng đám mây hay truy cập các nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI), phần lớn hoạt động tính toán đều diễn ra phía sau trong các trung tâm dữ liệu - những tổ hợp hạ tầng quy mô lớn tích hợp máy chủ, hệ thống làm mát và thiết bị cung cấp điện.

Khi Singapore đẩy mạnh chiến lược trở thành nền kinh tế dẫn dắt bởi AI, các trung tâm dữ liệu ngày càng được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ hơn, không chỉ về công suất mà còn về hiệu quả năng lượng và tác động môi trường.

Theo CNA, Bridge Data Centres (BDC) - nền tảng trung tâm dữ liệu hyperscale có trụ sở tại Singapore, được hậu thuẫn bởi Bain Capital - cho biết sẽ đầu tư từ 3-5 tỷ SGD vào hạ tầng số thế hệ mới tại nước này. Khoản đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ, tăng cường hợp tác hệ sinh thái và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ AI và điện toán đám mây.

BDC đặt mục tiêu đạt khoảng 2 gigawatt công suất trong khu vực vào năm 2030, dựa trên việc mở rộng các mối quan hệ với khách hàng hyperscale toàn cầu cũng như các đối tác trong hệ sinh thái công nghệ. Theo Giám đốc điều hành Eric Fan, chiến lược này sẽ giúp củng cố vị thế của Singapore như một trung tâm AI và cloud của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời tạo nền tảng cho các đổi mới công nghệ trong tương lai.

Ông Fan cho biết thêm, nhiều sáng kiến trong kế hoạch đầu tư sẽ được triển khai cùng mạng lưới đối tác công nghệ và công nghiệp, qua đó hình thành một hệ sinh thái tích hợp giữa hạ tầng, công nghệ và dịch vụ.

ĐẨY NHANH XÂY DỰNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Kế hoạch mở rộng tại Singapore của BDC được xây dựng dựa trên kinh nghiệm triển khai các dự án trong khu vực, đặc biệt tại Malaysia, Thái Lan và Ấn Độ, với trọng tâm là rút ngắn thời gian xây dựng, tối ưu hiệu quả năng lượng và cải tiến các giải pháp làm mát.

BDC và BCA International đã ký biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hạ tầng số xanh trên toàn cầu. Ảnh: Bridge Data Centres

Tại Malaysia, BDC là một trong những đơn vị tiên phong trong phân khúc trung tâm dữ liệu hyperscale, với nhiều khu đã đi vào vận hành và một số dự án đang được phát triển. Đáng chú ý, vào tháng 9 năm ngoái, công ty đã hợp tác với Johor Special Water để xây dựng nhà máy xử lý nước đầu tiên được tích hợp trực tiếp trong một cơ sở trung tâm dữ liệu tại quốc gia này.

Nhà máy này sử dụng công nghệ màng sinh học (membrane bioreactor) kết hợp với thẩm thấu ngược để xử lý nước thải, tạo ra nguồn nước chất lượng cao phục vụ cho hệ thống làm mát tại khu MY07 sắp đi vào hoạt động. Giải pháp này giúp giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nguồn nước sạch - một yếu tố ngày càng quan trọng trong bối cảnh các trung tâm dữ liệu tiêu thụ lượng nước lớn.

BDC cũng là đơn vị đầu tiên tại Đông Nam Á áp dụng phương pháp xây dựng lắp ghép hoàn thiện sẵn theo mô-đun. Với việc sản xuất và lắp ráp các cấu kiện ngoài công trường, công ty đã hoàn thành khu MY06 chỉ trong vòng 8 tháng - nhanh hơn khoảng 40% so với phương pháp xây dựng truyền thống, đồng thời giảm thiểu bụi, chất thải và tiếng ồn tại khu vực thi công.

Bên cạnh đó, khu MY06 còn được trang bị công nghệ làm mát bằng chất lỏng dạng “cold plate”, phù hợp với các khối lượng công việc AI mật độ cao. Theo BDC, giải pháp này giúp trung tâm đạt chỉ số hiệu quả sử dụng điện (PUE) dưới 1,2 - một mức hiệu quả cao trong ngành trung tâm dữ liệu.

THÚC ĐẨY TIÊU CHUẨN XANH VÀ HẠ TẦNG SỐ BỀN VỮNG

Song song với việc mở rộng quy mô, BDC cũng chú trọng thúc đẩy các tiêu chuẩn phát triển bền vững trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu. Tòa nhà số 1 của khu MY06 đã được trao chứng nhận Green Mark Platinum theo bộ tiêu chuẩn Green Mark cho trung tâm dữ liệu năm 2024 của Cơ quan Xây dựng và Công trình Singapore (BCA).

Đây là cơ sở đầu tiên ngoài Singapore đạt được chứng nhận này, đánh dấu bước tiến trong việc mở rộng các tiêu chuẩn xây dựng xanh ra thị trường quốc tế. Nhằm tiếp tục thúc đẩy xu hướng này, BDC đã ký biên bản ghi nhớ với BCA International để quảng bá và áp dụng tiêu chuẩn Green Mark trong các dự án trung tâm dữ liệu ở nước ngoài.

BDC và Vertiv đã ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu các giải pháp làm mát bằng chất lỏng tiên tiến và nguồn điện linh hoạt cho các khối lượng công việc AI mật độ cao. Ảnh: Bridge Data Centres

Theo doanh nghiệp, hợp tác này không chỉ góp phần nâng cao mức độ phổ biến của các tiêu chuẩn bền vững mà còn củng cố vị thế của Singapore như một trung tâm hạ tầng số xanh và AI trong khu vực.

Ngoài ra, BDC đang phát triển các hệ thống làm mát bằng chất lỏng và các giải pháp tiết kiệm năng lượng khác phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Công ty cũng ứng dụng các hệ thống vận hành và giám sát dựa trên AI nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời cải thiện độ tin cậy của hạ tầng.

TÌM KIẾM NĂNG LƯỢNG CARBON THẤP, MỞ RỘNG HỢP TÁC NGHIÊN CỨU

Trong bối cảnh các ứng dụng AI làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ điện năng, BDC đang tích cực tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế và ít phát thải carbon nhằm đảm bảo tính bền vững lâu dài cũng như khả năng chống chịu của hệ thống.

Công ty đã ký kết biên bản ghi nhớ với Concord New Energy để cùng phát triển giải pháp phát điện nổi sử dụng hydro - được kỳ vọng là mô hình đầu tiên tại Singapore phục vụ các trung tâm dữ liệu AI thế hệ mới. Đồng thời, hai bên sẽ hợp tác với Đại học Công nghệ Nanyang trong nghiên cứu và phát triển công nghệ năng lượng hydro.

Hạ tầng AI thế hệ mới đòi hỏi mật độ máy chủ cao hơn, hệ thống làm mát tiên tiến hơn và kiến trúc nguồn điện ổn định hơn so với các trung tâm dữ liệu truyền thống. Để đáp ứng các yêu cầu này, BDC đang hợp tác với các đối tác công nghệ toàn cầu, trong đó có việc nghiên cứu kiến trúc dòng điện một chiều điện áp cao 800V cùng Vertiv, hướng tới các môi trường tính toán siêu mật độ.

Theo ông Eric Fan, khoản đầu tư cũng bao gồm việc thiết lập các chương trình hợp tác với trường đại học và viện nghiên cứu, tập trung vào đào tạo kỹ thuật, nghiên cứu, vận hành và thực tập. Dự kiến, khoảng 3.000 sinh viên và chuyên gia sẽ được hưởng lợi từ các sáng kiến này.

Lãnh đạo BDC nhấn mạnh rằng chiến lược đầu tư lần này thể hiện cam kết dài hạn trong việc xây dựng một hệ sinh thái tích hợp tại Singapore, kết hợp giữa đổi mới sáng tạo, năng lực kỹ thuật và hạ tầng số tiên tiến. Về dài hạn, nhiều giải pháp đang được triển khai tại đây có thể trở thành mô hình tham chiếu cho các thị trường trung tâm dữ liệu tăng trưởng nhanh khác trong khu vực.