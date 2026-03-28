Thứ Bảy, 28/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Bridge Data Centres rót tới 5 tỷ SGD phát triển hạ tầng AI tại Singapore

Trọng Hoàng

28/03/2026, 09:23

Bridge Data Centres (BDC) dự kiến đầu tư 3-5 tỷ SGD để mở rộng hạ tầng số thế hệ mới, qua đó củng cố vị thế của Singapore như trung tâm AI và điện toán đám mây tại châu Á - Thái Bình Dương.

Bridge Data Centres đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tích hợp tại Singapore, kết hợp đổi mới sáng tạo, chuyên môn kỹ thuật và hạ tầng số tiên tiến. Ảnh: Bridge Data Centres

Mỗi khi người dùng xem video trực tuyến, sử dụng các ứng dụng đám mây hay truy cập các nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI), phần lớn hoạt động tính toán đều diễn ra phía sau trong các trung tâm dữ liệu - những tổ hợp hạ tầng quy mô lớn tích hợp máy chủ, hệ thống làm mát và thiết bị cung cấp điện.

Khi Singapore đẩy mạnh chiến lược trở thành nền kinh tế dẫn dắt bởi AI, các trung tâm dữ liệu ngày càng được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ hơn, không chỉ về công suất mà còn về hiệu quả năng lượng và tác động môi trường.

Theo CNA, Bridge Data Centres (BDC) - nền tảng trung tâm dữ liệu hyperscale có trụ sở tại Singapore, được hậu thuẫn bởi Bain Capital - cho biết sẽ đầu tư từ 3-5 tỷ SGD vào hạ tầng số thế hệ mới tại nước này. Khoản đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ, tăng cường hợp tác hệ sinh thái và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ AI và điện toán đám mây.

BDC đặt mục tiêu đạt khoảng 2 gigawatt công suất trong khu vực vào năm 2030, dựa trên việc mở rộng các mối quan hệ với khách hàng hyperscale toàn cầu cũng như các đối tác trong hệ sinh thái công nghệ. Theo Giám đốc điều hành Eric Fan, chiến lược này sẽ giúp củng cố vị thế của Singapore như một trung tâm AI và cloud của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời tạo nền tảng cho các đổi mới công nghệ trong tương lai.

Ông Fan cho biết thêm, nhiều sáng kiến trong kế hoạch đầu tư sẽ được triển khai cùng mạng lưới đối tác công nghệ và công nghiệp, qua đó hình thành một hệ sinh thái tích hợp giữa hạ tầng, công nghệ và dịch vụ.

ĐẨY NHANH XÂY DỰNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Kế hoạch mở rộng tại Singapore của BDC được xây dựng dựa trên kinh nghiệm triển khai các dự án trong khu vực, đặc biệt tại Malaysia, Thái Lan và Ấn Độ, với trọng tâm là rút ngắn thời gian xây dựng, tối ưu hiệu quả năng lượng và cải tiến các giải pháp làm mát.

BDC và BCA International đã ký biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hạ tầng số xanh trên toàn cầu. Ảnh: Bridge Data Centres

Tại Malaysia, BDC là một trong những đơn vị tiên phong trong phân khúc trung tâm dữ liệu hyperscale, với nhiều khu đã đi vào vận hành và một số dự án đang được phát triển. Đáng chú ý, vào tháng 9 năm ngoái, công ty đã hợp tác với Johor Special Water để xây dựng nhà máy xử lý nước đầu tiên được tích hợp trực tiếp trong một cơ sở trung tâm dữ liệu tại quốc gia này.

Nhà máy này sử dụng công nghệ màng sinh học (membrane bioreactor) kết hợp với thẩm thấu ngược để xử lý nước thải, tạo ra nguồn nước chất lượng cao phục vụ cho hệ thống làm mát tại khu MY07 sắp đi vào hoạt động. Giải pháp này giúp giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nguồn nước sạch - một yếu tố ngày càng quan trọng trong bối cảnh các trung tâm dữ liệu tiêu thụ lượng nước lớn.

BDC cũng là đơn vị đầu tiên tại Đông Nam Á áp dụng phương pháp xây dựng lắp ghép hoàn thiện sẵn theo mô-đun. Với việc sản xuất và lắp ráp các cấu kiện ngoài công trường, công ty đã hoàn thành khu MY06 chỉ trong vòng 8 tháng - nhanh hơn khoảng 40% so với phương pháp xây dựng truyền thống, đồng thời giảm thiểu bụi, chất thải và tiếng ồn tại khu vực thi công.

Bên cạnh đó, khu MY06 còn được trang bị công nghệ làm mát bằng chất lỏng dạng “cold plate”, phù hợp với các khối lượng công việc AI mật độ cao. Theo BDC, giải pháp này giúp trung tâm đạt chỉ số hiệu quả sử dụng điện (PUE) dưới 1,2 - một mức hiệu quả cao trong ngành trung tâm dữ liệu.

THÚC ĐẨY TIÊU CHUẨN XANH VÀ HẠ TẦNG SỐ BỀN VỮNG

Song song với việc mở rộng quy mô, BDC cũng chú trọng thúc đẩy các tiêu chuẩn phát triển bền vững trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu. Tòa nhà số 1 của khu MY06 đã được trao chứng nhận Green Mark Platinum theo bộ tiêu chuẩn Green Mark cho trung tâm dữ liệu năm 2024 của Cơ quan Xây dựng và Công trình Singapore (BCA).

Đây là cơ sở đầu tiên ngoài Singapore đạt được chứng nhận này, đánh dấu bước tiến trong việc mở rộng các tiêu chuẩn xây dựng xanh ra thị trường quốc tế. Nhằm tiếp tục thúc đẩy xu hướng này, BDC đã ký biên bản ghi nhớ với BCA International để quảng bá và áp dụng tiêu chuẩn Green Mark trong các dự án trung tâm dữ liệu ở nước ngoài.

BDC và Vertiv đã ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu các giải pháp làm mát bằng chất lỏng tiên tiến và nguồn điện linh hoạt cho các khối lượng công việc AI mật độ cao. Ảnh: Bridge Data Centres

Theo doanh nghiệp, hợp tác này không chỉ góp phần nâng cao mức độ phổ biến của các tiêu chuẩn bền vững mà còn củng cố vị thế của Singapore như một trung tâm hạ tầng số xanh và AI trong khu vực.

Ngoài ra, BDC đang phát triển các hệ thống làm mát bằng chất lỏng và các giải pháp tiết kiệm năng lượng khác phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Công ty cũng ứng dụng các hệ thống vận hành và giám sát dựa trên AI nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời cải thiện độ tin cậy của hạ tầng.

TÌM KIẾM NĂNG LƯỢNG CARBON THẤP, MỞ RỘNG HỢP TÁC NGHIÊN CỨU

Trong bối cảnh các ứng dụng AI làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ điện năng, BDC đang tích cực tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế và ít phát thải carbon nhằm đảm bảo tính bền vững lâu dài cũng như khả năng chống chịu của hệ thống.

Công ty đã ký kết biên bản ghi nhớ với Concord New Energy để cùng phát triển giải pháp phát điện nổi sử dụng hydro - được kỳ vọng là mô hình đầu tiên tại Singapore phục vụ các trung tâm dữ liệu AI thế hệ mới. Đồng thời, hai bên sẽ hợp tác với Đại học Công nghệ Nanyang trong nghiên cứu và phát triển công nghệ năng lượng hydro.

Hạ tầng AI thế hệ mới đòi hỏi mật độ máy chủ cao hơn, hệ thống làm mát tiên tiến hơn và kiến trúc nguồn điện ổn định hơn so với các trung tâm dữ liệu truyền thống. Để đáp ứng các yêu cầu này, BDC đang hợp tác với các đối tác công nghệ toàn cầu, trong đó có việc nghiên cứu kiến trúc dòng điện một chiều điện áp cao 800V cùng Vertiv, hướng tới các môi trường tính toán siêu mật độ.

Theo ông Eric Fan, khoản đầu tư cũng bao gồm việc thiết lập các chương trình hợp tác với trường đại học và viện nghiên cứu, tập trung vào đào tạo kỹ thuật, nghiên cứu, vận hành và thực tập. Dự kiến, khoảng 3.000 sinh viên và chuyên gia sẽ được hưởng lợi từ các sáng kiến này.

Lãnh đạo BDC nhấn mạnh rằng chiến lược đầu tư lần này thể hiện cam kết dài hạn trong việc xây dựng một hệ sinh thái tích hợp tại Singapore, kết hợp giữa đổi mới sáng tạo, năng lực kỹ thuật và hạ tầng số tiên tiến. Về dài hạn, nhiều giải pháp đang được triển khai tại đây có thể trở thành mô hình tham chiếu cho các thị trường trung tâm dữ liệu tăng trưởng nhanh khác trong khu vực.

Từ khóa:

Bridge Data Centres công nghệ AI trung tâm dữ liệu Singapore

Đọc thêm

Viettel đề xuất xây dựng Chương trình quốc gia về mở rộng không gian kinh tế ra quốc tế

Viettel đề xuất xây dựng Chương trình quốc gia về mở rộng không gian kinh tế ra quốc tế

Cần xác định mở rộng không gian kinh tế ra quốc tế là một trụ cột quan trọng của tăng trưởng quốc gia, chủ động tiếp cận các thị trường phát triển để nâng cấp công nghệ và tiêu chuẩn, coi Việt Nam là điểm đến quốc tế để thu hút dòng giá trị toàn cầu…

Google tung lời giải cho “cơn khát chip”

Google tung lời giải cho “cơn khát chip”

Google Research cho biết trên mạng xã hội X rằng TurboQuant có thể “định nghĩa lại hiệu quả của AI” khi đồng thời giải quyết bài toán giảm tài nguyên bộ nhớ, tăng tốc độ xử lý song vẫn duy trì độ chính xác trong suy luận...

Kinh nghiệm làm chủ và dẫn đầu công nghệ của doanh nghiệp Nhà nước Trung Quốc

Kinh nghiệm làm chủ và dẫn đầu công nghệ của doanh nghiệp Nhà nước Trung Quốc

Trong bối cảnh Việt Nam xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá chiến lược, doanh nghiệp nhà nước được nhấn mạnh như lực lượng tiên phong dẫn dắt. Kinh nghiệm từ Trung Quốc - nơi doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò trụ cột trong các ngành công nghệ nền tảng - mang lại những gợi mở quan trọng về cách tổ chức nguồn lực để làm chủ và bứt phá công nghệ.

VUSTA khẳng định vị thế hạt nhân tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ

VUSTA khẳng định vị thế hạt nhân tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ

Trong bối cảnh sự lan tỏa, tác động mạnh mẽ của khoa học và công nghệ đến mọi mặt đời sống xã hội, VUSTA sẽ đẩy mạnh hoạt động tập hợp, đoàn kết và tạo điều kiện thuận lợi cho các hội thành viên và giới trí thức khoa học và công nghệ phát huy tiềm năng trí tuệ để phục vụ hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

“Cú hích” từ chip và AI giúp ASEAN giữ vững dòng chảy thương mại

“Cú hích” từ chip và AI giúp ASEAN giữ vững dòng chảy thương mại

Xung đột Trung Đông đẩy giá năng lượng tăng cao, tạo áp lực lên chuỗi cung ứng của ASEAN. Tuy nhiên, “cú hích” từ ngành chip và làn sóng AI đang giúp khu vực giữ lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Tiêu & Dùng

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Kết nối doanh nghiệp Việt với “nhà thuốc của thế giới”

Doanh nghiệp

Kết nối doanh nghiệp Việt với “nhà thuốc của thế giới”

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cơ hội hưởng lương hưu cao hơn với bảo hiểm hưu trí bổ sung Người lao động có cơ hội hưởng lương hưu cao hơn

Dân sinh

2

Ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Dân sinh

3

"Lối sống một mình" âm thầm định hình thị trường tiêu dùng

Tiêu & Dùng

4

Đồng yên giảm xuống mức thấp nhất gần 2 năm, Nhật Bản tính cách mới để can thiệp

Thế giới

5

“Xương sống” hạt nhân Bulgaria trước nguy cơ sụp đổ, chính phủ phải nới lỏng trừng phạt với Nga

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy