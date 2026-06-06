Chứng khoán Mỹ “đỏ lửa” vì cổ phiếu chip bị bán tháo, bitcoin mất mốc 60.000 USD, giá dầu đi xuống

Triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn có thể là một yếu tố quan trọng phía sau phiên giảm mạnh này của giá cổ phiếu ở Phố Wall...

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (5/6), khi cổ phiếu chip bị bán tháo khiến chỉ số Nasdaq có phiên giảm mạnh nhất kể từ đợt biến động do thuế quan vào đầu năm 2025. Giá dầu thô giảm do thị trường kỳ vọng cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh sẽ sớm kết thúc.

Lúc đóng cửa, chỉ số Nasdaq sụt 4,18%, còn 25.709,43 điểm. Đây là cú giảm lớn nhất của chỉ số này kể từ tháng 4/2025.

Chỉ số S&P 500 giảm 2,64%, chốt ở mức 7.383,74 điểm.

Chỉ số Dow Jones mất 695,15 điểm, tương đương giảm 1,35%, còn 50.866,78 điểm. Trước phiên giảm này, Dow Jones đóng cửa ở mức cao kỷ lục trong phiên ngày thứ Năm.

Cả tuần, S&P 500 giảm hơn 2%, đánh dấu tuần giảm đầu tiên trong 10 tuần. Nasdaq giảm 4,7%, còn Dow Jones ghi nhận mức giảm tuần không đáng kể. Dẫn đầu sự giảm điểm của tuần này chính là nhóm cổ phiếu chip.

Theo giới phân tích, nguyên nhân chính dẫn tới cú đảo chiều của cổ phiếu chip trong tuần này là không rõ ràng. Việc Broadcom không nâng dự báo doanh thu chip AI khi công bố báo cáo tài chính vào hôm thứ Tư đã ít nhiều khiến nhà đầu tư thất vọng và bán cổ phiếu chip trong phiên ngày thứ Năm. Tuy nhiên, mức độ bán tháo nhóm này trong phiên ngày thứ Sáu đã đạt tới một cấp độ mới.

Triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn có thể là một yếu tố quan trọng phía sau phiên giảm mạnh này của giá cổ phiếu ở Phố Wall.

Theo báo cáo hàng tháng từ Cục Thống kê lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ, khu vực phi nông nghiệp của nước này có 172.000 công việc mới trong tháng 5, cao hơn nhiều so với con số dự báo 85.000 công việc mới mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters. Ngoài ra, số liệu việc làm phi nông nghiệp mới của tháng 4 được điều chỉnh tăng thành 179.000 công việc, cao hơn nhiều so với công bố lần đầu là 115.000 công việc.

Tỷ lệ thất nghiệp tháng 5 giữ nguyên ở mức 4,3%, phù hợp với kỳ vọng.

Những số liệu này được giới phân tích nhận định là phản ánh một thị trường lao động giữ được sự vững vàng và mạnh mẽ, theo đó củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có ít nhất một lần tăng lãi suất trong năm nay. Đây là một trường hợp điển hình của “khi tin tốt là tin xấu”, vì dù cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn ổn, báo cáo này vẫn khiến nhà đầu tư bán cổ phiếu.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng khoảng 72% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Trước khi báo cáo việc làm được công bố, khả năng này còn ở mức khoảng 50%.

Triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn có thể gây áp lực khiến nhà đầu tư xả hàng các cổ phiếu đã tăng nóng trong thời gian qua, nhất là cổ phiếu chip. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh theo kỳ vọng tăng lãi suất cũng không có lợi cho những cổ phiếu có mức định giá đã bị đẩy lên cao.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 6 điểm cơ bản, đạt mức 4,544%, cao nhất kể từ hôm 21/5. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 11 điểm cơ bản, đạt 4,162%, cao nhất kể từ hôm 25/2/2025. Lợi suất kỳ hạn 30 năm tăng gần 3 điểm cơ bản, đạt 5,007%.

Quỹ iShares Semiconductor ETF giảm 10%, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất từ tháng 3/2020. Dù vậy, quỹ vẫn tăng gần 80% từ đầu năm đến nay.

Cổ phiếu Broadcom giảm gần 8% trong phiên này, sau khi giảm hơn 12% trong phiên ngày thứ Năm.

Mức giảm lớn cũng được ghi nhận ở các cổ phiếu chip khác như Marvell Technology với mức giảm hơn 16%; Intel và ADM đồng loạt mất hơn 11%. Micron - hãng chip nhớ được xem là ngôi sao mới nhất của thị trường giá lên - giảm 13% trong phiên ngày thứ Sáu, sau khi giảm 8% trong phiên ngày thứ Năm.

“Nhà đầu tư đã tính đến việc bán cổ phiếu chip trong thời gian gần đây. Họ không nhất thiết phải thoát hàng, nhưng với những ai đã nắm cổ phiếu chip trong 2 tháng qua, giờ là lúc nên chốt lời”, chiến lược gia Mark Hackett của công ty Nationwide nhận xét với hãng tin CNBC.

Trên thị trường tiền số, giá bitcoin giảm dưới 60.000 USD/bitcoin lần đầu tiên kể từ cuối năm 2022. Áp lực giảm đã đè nặng lên bitcoin kể từ khi công ty “kho bạc bitcoin” Strategy gần đây công bố một đợt bán ra.

Phiên giảm này diễn ra trước thềm cuộc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lịch sử của công ty khai phá vũ trụ SpaceX vào tuần tới. Doanh nghiệp do tỷ phú Elon Musk sáng lập và điều hành này đã đưa ra mức giá cổ phiếu IPO định giá công ty ở mức 1,77 nghìn tỷ USD.

Một số chuyên gia tin rằng nhà đầu tư đã bán bớt bitcoin và cổ phiếu chip để chuẩn bị cho việc mua cổ phiếu SpaceX khi cổ phiếu này lên sàn.

“Mọi người đang chờ nhảy vào mua cổ phiếu SpaceX trong cuộc IPO tuần tới. Khó có chuyện họ sẽ bán những cổ phiếu truyền thống như P&G để mua cổ phiếu SpaceX. Thay vào đó, họ sẽ bán những cổ phiếu AI và cổ phiếu công nghệ khác”, ông Hackett nhận xét.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 1,94 USD/thùng, tương đương giảm 2,04%, đóng cửa ở mức 93,09 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 2,5 USD/thùng, tương đương giảm 2,69%, chốt ở mức 90,54 USD/thùng.

Trước phiên giảm này, giá hai loại dầu đã cùng giảm khoảng 3% trong phiên ngày thứ Năm. Dù vậy, cả tuần này, giá dầu Brent và WTI ghi nhận mức tăng tương ứng là 1,2% và 3,6%.

Giới phân tích cho rằng việc giá dầu giảm mạnh trong hai phiên cuối tuần phản ánh niềm tin của thị trường rằng chiến sự giữa Mỹ và Iran sẽ không bùng trở lại và hai bên rốt cuộc sẽ đạt một thỏa thuận để kết thúc xung đột.

“Thị trường nhận thấy khả năng leo thang căng thẳng trở lại giữa các bên là thấp. Dù chưa có thỏa thuận hòa bình, thị trường vẫn tin vào một sự xuống thang căng thẳng”, nhà phân tích cấp cao Phil Flynn của công ty Price Futures Group nhận xét với hãng tin Reuters.