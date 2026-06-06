Tháng 5/2026, huy động được 33.630 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu

HNX đã tổ chức 17 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 33.630 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết trong tháng 5/2026, HNX đã tổ chức 17 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 33.630 tỷ đồng.

Tính lũy kế từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 159.186 tỷ đồng, hoàn thành 72% kế hoạch phát hành quý 2/2026 và đạt 32% kế hoạch phát hành của năm 2026.

Theo HNX, kỳ hạn phát hành chủ yếu tập trung vào kỳ hạn 10 năm và 5 năm với tỷ trọng lần lượt là 54% và 45% tổng khối lượng trái phiếu phát hành, tương đương 18.250 tỷ đồng và 15.000 tỷ đồng.

Tháng 5, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tại 6 kỳ hạn là 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm. Theo đó, có 5 kỳ hạn trúng thầu là 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm với mức lãi suất trúng thầu tăng từ 2 đến 14 điểm cơ bản so với phiên trúng thầu cuối tháng 4. Cụ thể, lãi suất trúng thầu tại phiên đấu thầu cuối tháng 5 của các kỳ hạn 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm lần lượt là 3,49%, 4%, 4,25%, 4,27% và 4,5%/năm.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tại thời điểm cuối tháng 5/2026 đạt 2.691.995 tỷ đồng, tăng 2% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 14.961 tỷ đồng/phiên, giảm 6,59% so với tháng trước. Trong đó, giá trị giao dịch Outright chiếm 74,37%, giá trị giao dịch Repos chiếm 25,63% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 4,33% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, tăng 0,8% so với tháng trước, trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 137 tỷ đồng.