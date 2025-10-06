BSR 3 năm liền giữ vững xếp hạng tín nhiệm BB+ với Triển vọng ổn định

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết, đơn vị đã nhận được thông báo từ tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings về kết quả đánh giá năm 2025. Theo đó, Fitch Ratings tiếp tục giữ nguyên mức xếp hạng tín nhiệm tổng thể (Overall Rating) của BSR ở mức BB+ với Triển vọng ổn định (BB+/Stable).
Mức xếp hạng này tương đương với xếp hạng tín nhiệm của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Chính phủ Việt Nam.
Đây là năm thứ ba liên tiếp (2023, 2024 và 2025), BSR được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm mặc định dài hạn ở mức BB+ với “Triển vọng ổn định”. Việc liên tiếp 3 năm được xếp thứ hạng BB+ đã khẳng định vị thế và uy tín của BSR trên thị trường tài chính quốc tế, đồng thời phản ánh vai trò quan trọng của đơn vị trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, an ninh quốc phòng và đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Theo báo cáo, Fitch Ratings đánh giá cao vai trò chiến lược của BSR trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Doanh nghiệp có hồ sơ tài chính vững mạnh, thanh khoản cao và nhận được nhiều hỗ trợ chiến lược từ Petrovietnam.
Năm 2024, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất duy trì vận hành an toàn liên tục, sản lượng đạt 6,6 triệu tấn, doanh thu hơn 123 nghìn tỷ đồng, đóng góp ngân sách nhà nước trên 13 nghìn tỷ đồng. Và đầu năm 2025, cổ phiếu BSR đã chính thức niêm yết trên sàn HOSE. Chỉ riêng 9 tháng đầu năm 2025, sản lượng sản xuất của BSR đạt trên 5 triệu tấn, doanh thu hơn 105 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước khoảng 10,7 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra.
BSR đã tận dụng khai thác triệt để các giải pháp tối ưu hoá công suất nhà máy dựa trên các phân xưởng sản xuất chủ chốt, duy trì hoạt động ở công suất khả dụng nhất, đem lại nhiều hiệu quả cao. Trong đó, phân xưởng chưng cất dầu thô (CDU) đã tăng từ 114% lên 118%; phân xưởng RFCC vận hành ở mức cận biên 110%; phân xưởng sản xuất xăng máy bay Jet-A1 (KTU) được nâng lên tới 140% nhằm tận dụng lợi thế giá bán xăng máy bay Jet-A1 tăng cao.
Bên cạnh đó, BSR cũng tập trung nâng cao giá trị sản phẩm và phụ phẩm thông qua việc vận hành đồng thời hai phân xưởng SRU nhằm tối ưu thu hồi lưu huỳnh và sản xuất thành công lưu huỳnh dạng hạt; mở rộng sản xuất các sản phẩm hạt nhựa BOPP, dung môi mới (White Spirit, MHO); pha trộn 100% mixed C4 vào xăng; đồng thời nghiên cứu và sản xuất thành công các sản phẩm xanh, nhiên liệu bền vững như Nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), Nhiên liệu hàng hải bền vững (S-MFO) và xăng E10 RON95,… Đây là những thành tích nổi bật để Fitch Ratings đánh giá BSR có nền tảng tài chính vững chắc, năng lực vận hành hiệu quả và triển vọng phát triển bền vững trong tương lai.
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế cũng ghi nhận BSR đáp ứng gần 35% nhu cầu tiêu dùng năng lượng trong nước và đảm bảo 100% nhu cầu nhiên liệu đặc chủng cho quốc phòng - an ninh. Các sản phẩm xăng, dầu, khí hóa lỏng, nhiên liệu đặc chủng cho quốc phòng, nhiên liệu bền vững, nhiên liệu xanh, hạt nhựa,… từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã trở thành “mạch máu năng lượng” chảy khắp mọi miền Tổ quốc, góp phần ổn định kinh tế và giữ vững an ninh quốc phòng.
Thanh khoản sàn HoSE chiều nay sụt giảm tới 34% so với buổi sáng nhưng cổ phiếu tăng dữ dội hơn. Đó là hiệu ứng của hiện tượng “găm hàng” của bên bán, trong khi nhu cầu mua vẫn còn. Thanh khoản dồn vào nhóm blue-chips thậm chí đẩy VN30-Index vượt đỉnh lịch sử.
Cho đến thời điểm hiện tại, hầu hết các thành viên trên thị trường đều tin tưởng vào việc FTSE Russell sẽ chính thức nâng hạng Chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi.
HOSE đã công bố danh sách 63 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 4/2025, tăng 6 mã chứng khoán so với danh sách của quý 3 (10/7).
Đối với sự kiện nâng hạng, đây nhiều khả năng chỉ đóng vai trò xúc tác tâm lý thay vì chi phối giá trị hợp lý của thị trường...
