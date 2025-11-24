BSR đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức kế hoạch 2025

Hành động thiết thực nhất để BSR chia sẻ với đồng bào cả nước là tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2025, qua đó góp phần bù đắp những thiệt hại mà đồng bào và đất nước đang phải đối mặt do mưa lũ gây ra tại các địa phương trong thời gian qua. Đồng thời, chủ động xây dựng các động lực tăng trưởng mới, từng bước hình thành mô hình phát triển bền vững cho năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đó là phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng tại buổi làm việc của Đoàn công tác Petrovietnam với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vào ngày 23/11, tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Tham gia Đoàn công tác còn có các Thành viên HĐTV Petrovietnam: Bùi Minh Tiến và Phạm Tuấn Anh; đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn. Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác, về phía BSR, có ông Bùi Ngọc Dương - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng giám đốc cùng các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Nhà máy, lãnh đạo Ban DQRE, lãnh đạo các Ban chuyên môn, các chi nhánh/đơn vị thành viên của BSR.

Chương trình làm việc của Đoàn công tác Petrovietnam tập trung đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2025, xây dựng các giải pháp, động lực thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; đồng thời thảo luận định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030 và công tác đầu tư, tái cấu trúc BSR trong các giai đoạn tiếp theo.

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2025 và ước thực hiện cả năm 2025. Theo đó, BSR đã sản xuất 7,24 triệu tấn sản phẩm các loại; tổng doanh thu đạt 130.520 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 13.072 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước đạt 3.595 tỷ đồng. Với kết quả này, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm 2025 của BSR đều vượt kế hoạch quản trị được Petrovietnam giao.

Tổng giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng phân tích nguyên nhân BSR đạt và vượt kế hoạch quản trị, đó là triển khai quản trị biến động trên toàn bộ các hoạt động, về sản xuất NMLD Dung Quất vận hành ở công suất quy đổi khoảng 120% công suất thiết kế; sản lượng sản xuất và tiêu thụ vượt kế hoạch, góp phần tăng doanh thu và tăng lợi nhuận; về kinh doanh, trong khi giá dầu có xu hướng giảm nhưng giá các sản phẩm chính đều có xu hướng tăng hoặc giữ nguyên dẫn đến khoảng chênh lệch giá sản phẩm và giá dầu thô (crack spread) mở rộng đáng kể.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng (hàng đầu, thứ ba từ trái qua) kiểm tra công tác bảo dưỡng Nhà máy Ethanol Dung Quất.

BSR thường xuyên phân tích, dự báo và tận dụng các cửa sổ giá cao đề tăng cường xuất bán. Tối ưu hoá dòng tiền, áp dụng nhiều giải pháp để gia tăng doanh thu và lợi nhuận tài chính. Bên cạnh đó, BSR tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa danh mục sản phẩm, phát triển thêm các sản phẩm mới như các loại hạt nhựa có giá trị cao F3030, T3045, P3034, TF4035, các sản phẩm mới như SAF, Lưu huỳnh hạt, Xăng E10 RON95,... đóng góp doanh thu khoảng 1,54 nghìn tỷ đồng. BSR cũng tăng cường tối ưu hoá chi phí tiêu hao năng lượng, tổn thất, hóa phẩm xúc tác, cắt/tiết giảm tối đa các chi phí điều hành sản xuất kinh doanh. Ước thực hiện tiết giảm chi phí 11 tháng năm 2025 là 751,7 tỷ đồng, vượt 23% so với kế hoạch tiết giảm năm 2025.

Về kế hoạch năm 2026, bên cạnh những giải pháp truyền thống, Tổng giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng báo cáo với Đoàn công tác Petrovietnam bộ giải pháp đột phá để tăng trưởng và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

BSR tiếp tục gia tăng công suất vận hành quy đổi của nhà máy (phấn đấu đạt công suất quy đổi trung bình năm tối thiểu là 123% - 125% công suất thiết kế), góp phần tăng doanh thu (trên 6.000 tỷ đồng) nhằm bù thiếu hụt do giảm giá dầu thô. Tăng cường kinh doanh quốc tế (phấn đấu đạt trên 8.000 tỷ đồng), bao gồm cả các sản phẩm do BSR tự sản xuất và các sản phẩm mua đi bán lại.

Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương báo cáo tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, BSR không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh các sản phẩm mới, phấn đấu doanh thu trên 57.000 tỷ đồng. Đẩy mạnh việc gia tăng sản lượng sản xuất bên ngoài nhà máy (thuê gia công, M&A) và phát triển dịch vụ cung cấp ra bên ngoài, phấn đấu đạt tối thiểu 500 tỷ đồng và hướng tới mục tiêu khoảng 3.000 tỷ đồng khi đủ điều kiện.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương báo cáo: Tinh thần chỉ đạo của Petrovietnam đối với BSR đã được Ban lãnh đạo và tập thể người lao động BSR lĩnh hội, nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. BSR đã áp dụng 6 bộ giải pháp toàn diện từ sản xuất, kinh doanh, linh hoạt trong điều hành, áp dụng bộ phải pháp đảm bảo nguyên liệu, đặc biệt là nguyên liệu trung gian; BSR cũng kiên trì chính sách bán hàng linh hoạt; mua bán cấu tử trung gian để gia tăng doanh thu. BSR tiếp tục từng bước mở rộng thị trường sang các nước lân cận. BSR tiếp tục tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức để phát huy tốt nhất tiềm lực nội tại của Công ty cũng như đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro, tối ưu công tác tài chính.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của các Thành viên HĐTV Petrovietnam Bùi Minh Tiến và Phạm Tuấn Anh, lãnh đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn, ý kiến của Ban lãnh đạo BSR; Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đánh giá cao và biểu dương những kết quả sản xuất kinh doanh của BSR trong 11 tháng năm 2025. Trong bối cảnh thế giới biến động, thị trường khó khăn, BSR đã đạt và vượt các kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng và dự báo cả năm cũng sẽ vượt kế hoạch.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đánh giá cao và biểu dương những kết quả SXKD BSR 11 tháng năm 2025.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng chỉ đạo BSR 5 nội dung trọng tâm: Một là, BSR cần kiểm soát an toàn tuyệt đối cho NMLD Dung Quất, hoạch định rõ danh mục đầu tư, sản phẩm, dịch vụ tiềm năng; danh mục thị trường - khách hàng; hệ thống quản trị. Hai là, Thúc đẩy tăng trưởng sản lượng, mở rộng kinh doanh quốc tế. Ba là, Tối ưu các nguồn lực, trong đó tối ưu sản xuất kinh doanh, tài chính; đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm mới. Bốn là, sản xuất Nhiên liệu Sinh học trong năm 2025 để phục vụ pha chế, sản xuất xăng sinh học E5, E10 theo lộ trình của Chính phủ, Bộ Công thương. Năm là, Tập trung nguồn lực triển khai Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất.

Chủ tịch Petrovietnam cũng đánh giá cao những nỗ lực của BSR trong việc triển khai các chương trình an sinh xã hội, đặc biệt là tham gia cứu trợ thiên tai kịp thời tại các tỉnh miền Trung vừa qua và tài trợ xây dựng phòng học STEM cho các trường học.

Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Petrovietnam, đặc biệt là những định hướng chiến lược phát triển mà Petrovietnam đã dành cho BSR trong giai đoạn then chốt hiện nay. BSR sẽ nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa các chỉ đạo vào kế hoạch hành động, nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. BSR cam kết chủ động và trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2025 và các năm tiếp theo.