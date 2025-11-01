Bước chuyển mình mới của Nhà hàng Hemispheres Steak & Seafood Grill

Nhà hàng Hemispheres Steak & Seafood Grill, tọa lạc bên hồ Tây và nằm trong khuôn viên khách sạn Sheraton Hanoi Hotel, chính thức giới thiệu thực đơn gọi món (à-la-carte) mới năm 2025 để tiếp nối hành trình sáng tạo không ngừng, nơi ẩm thực quốc tế hòa quyện cùng nguyên liệu Việt, tạo nên những món ăn đầy cảm hứng.

DẤU ẤN QUỐC TẾ, BẢN SẮC VIỆT NAM

Hemispheres là một trong những nhà hàng fine-dining hàng đầu tại Hà Nội, luôn nhận được đánh giá tích cực từ thực khách trong nước và quốc tế. Với phong cách ẩm thực tinh tế, chú trọng chất lượng nguyên liệu cùng kỹ thuật chế biến chuẩn mực, Hemispheres đã trở thành điểm đến quen thuộc của những ai trân trọng sự chỉn chu trong từng chi tiết.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu ba năm liên tiếp (2023, 2024, 2025) Hemispheres được tuyển chọn trong danh sách Michelin Selected – minh chứng cho đẳng cấp ẩm thực, tay nghề điêu luyện của đội ngũ đầu bếp và dịch vụ tận tâm mang dấu ấn riêng.

Song song với đó, Hemispheres vinh dự góp mặt trong Top 8 của “Top 20 Fine Dining tại Hà Nội 2024” do Trip.Best công bố, dựa trên hàng triệu lượt đánh giá và phản hồi từ thực khách trên Trip.com, TripAdvisor, Google cùng các nền tảng quốc tế uy tín. Đây là cột mốc đáng tự hào, khẳng định vị thế vững chắc của nhà hàng trên bản đồ ẩm thực thủ đô.

Không gian sang trọng, riêng tư và thoáng đãng - lý tưởng cho những buổi gặp gỡ đối tác hoặc bữa tối lãng mạn dành cho các cặp đôi.

THỰC ĐƠN 2025: CẢM HỨNG TỪ CÁC “BÁN CẦU”

Bếp trưởng Nam Nguyên - Người “cầm nhịp” cho bản hòa âm vị giác của nhà hàng.

Nếu thực đơn trước đây mang đậm tinh thần “khám phá toàn cầu” với những món biểu tượng như cá hồi muối kiểu bán cầu Tây Bắc, tôm hùm Thermidor hay thăn bò Tomahawk Wagyu Úc, thì thực đơn 2025 không chỉ tiếp nối hành trình khám phá các bán cầu mà còn chú trọng phát triển kỹ thuật chế biến tinh tế, nhằm làm nổi bật hương vị nguyên bản của nguyên liệu địa phương, kết hợp hài hòa với phong cách fine-dining đương đại.

Dưới sự dẫn dắt của Bếp trưởng Nam Nguyên – người kế thừa tinh hoa từ Tổng Bếp trưởng Nguyễn Công Chung của khách sạn Sheraton Hà Nội (Đầu bếp xuất sắc nhất châu Á 2017) – thực đơn mới được ví như một “hộ chiếu vị giác”, dẫn dắt thực khách qua những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc từ vùng biển Nha Trang, cánh đồng Quảng An đến những vùng biển xa xôi như Patagonia.

MÓN ĂN ĐẶC TRƯNG – LINH HỒN CỦA HEMISPHERES

Những món ăn đặc trưng luôn được xem là trái tim của Hemispheres, bởi tinh thần ẩm thực qua bốn bán cầu được thể hiện rõ nét qua từng chi tiết. Mỗi món ăn là kết quả của quá trình chọn lọc kỹ lưỡng, kế thừa công thức đã tạo nên danh tiếng của nhà hàng, đồng thời được làm mới với nguyên liệu, kỹ thuật và cách trình bày hiện đại.

Các món ăn nằm trong thực đơn mới của nhà hàng Hemispheres.

• SAFFRON SUN – Tôm hùm Nha Trang nướng kiểu Thermidor

Khởi hành từ bán cầu Đông Bắc, tôm hùm tươi từ vùng biển Nha Trang được chế biến theo phong cách Thermidor truyền thống, phủ sốt nhụy hoa nghệ tây vàng óng và dùng kèm rau củ nướng. Sự kết hợp giữa nguyên liệu bản địa và kỹ thuật Pháp mang lại lớp hương vị vừa đậm đà vừa thanh nhẹ.

• “TRE VÀNG” CANNELLONI – Mỳ ống nhồi nấm truffle

Giữa hành trình, món chay này mang đến khoảng lặng tinh tế. Nấm truffle cùng nấm bản địa được nhồi trong lớp mỳ ống vàng, phủ sốt nấm kiểu cappuccino, rau mầm xanh và hạt dẻ cười nướng, gợi lên món ăn nhiều tầng vị.

• MEKONG EMBER – Lườn vịt nướng

Chặng cuối của hành trình trở về bán cầu Đông Nam, phần lườn vịt được nấu chậm theo phương pháp sous-vide để giữ độ mọng nước, áp chảo cho lớp da vàng giòn, kết hợp khoai nghiền vị xúc xích cay chorizo, rau non Đà Lạt và sốt rau gia vị Việt Nam. Sự kết hợp giữa kỹ thuật Âu và nguyên liệu Việt mang lại chiều sâu hương vị đặc sắc.

• SOUTHERN CROWN – Cá tuyết răng vùng Patagonia

Hành trình tiếp tục đến bán cầu Nam, nơi cá tuyết răng được hấp chín vừa tới để giữ vị ngọt và kết cấu mềm mịn. Món ăn kết hợp cùng trứng cá hồi, salsa rau củ và sốt rau ngổ Việt Nam – điểm giao thoa thú vị giữa hương biển lạnh phương Nam và thảo mộc bản địa.

• SOUTHERN MEADOW – Sườn cừu bỏ lò New Zealand

Tại bán cầu Tây Nam, phần sườn cừu New Zealand được nướng lò vừa tới, ăn kèm khoai nghiền bạc hà, rau non Đà Lạt và tỏi đen Việt Nam gói trong lá lốt. Phần sườn cừu bỏ lò này là sự cân bằng giữa nguyên liệu cao nguyên và cách chế biến hiện đại.

NHỮNG SET MENU CHỦ ĐẠO ĐƯỢC TINH TUYỂN TỪ NGUYÊN LIỆU THƯỢNG HẠNG

Bên cạnh những món ăn đặc trưng trong thực đơn gọi món 2025, Hemispheres tiếp tục giới thiệu ba set menu đặc trưng, gói gọn kỹ thuật fine-dining hiện đại được vận dụng nhuần nhuyễn, làm nổi bật nguyên liệu chất lượng cao từ khắp các vùng miền.

Những món ăn là ‘vedette’ trong ba set menu chủ đạo của nhà hàng Hemispheres.

Michelin Selected Set Menu mở đầu hành trình bằng gỏi cá ngừ đại dương Nha Trang cùng ngọc ponzu, thạch cam vàng và nấm truffle, mang lại hương vị tươi mát từ vùng biển Việt hòa quyện phong vị Á - Âu. Tiếp đến là hàu Nhật bỏ lò kiểu Hemispheres với cải bó xôi và phô mai Boursin béo ngậy. Điểm nhấn nằm ở thăn ngoại bò Wagyu Hitachi A5 nướng vừa tới, kết hợp khoai nghiền truffle và sốt Nhật nhẹ nhàng, trước khi khép lại bằng bánh sô-cô-la chảy và sốt dâu rượu vang.

Hemispheres Signature Set Menu là hành trình mang dấu ấn riêng của nhà hàng, khởi đầu với thăn bò Hitachi nướng tái kiểu Tataki, nối tiếp là súp kem tôm hùm cùng cua Alaska – phần dạo đầu đậm chất Bắc Bán Cầu. Cao trào nằm ở cá tuyết răng Patagonia với salsa rau củ, trứng cá hồi và sốt rau ngổ Việt Nam, nơi hương vị Nam Bán Cầu hòa cùng hơi thở bản địa. Món tráng miệng là bánh đào mềm phủ mứt táo quế và hạt điều sô-cô-la, để lại dư vị nhẹ nhàng.

Bên cạnh đó, Vegetarian Set Menu mang đến lựa chọn tinh tế dành cho thực khách ưa chuộng ẩm thực thuần chay. Bắt đầu với tartare củ dền vị citrus, tiếp nối là súp kem đậu xanh với dầu truffle, và đặc biệt là món “Tre Vàng” Cannelloni – mì ống nhồi nấm truffle, phủ sốt nấm cappuccino, rau mầm và hạt dẻ cười nướng, khơi mở chiều sâu vị giác. Hành trình kết thúc bằng quả cầu sô-cô-la Việt quất, ngọt ngào và tươi mới.

Ưu đãi đặc biệt: Giảm giá 10% cho hội viên Marriott Bonvoy và Club Marriott

Thông tin đặt bàn

Hotline: 0936 337 501 | 0904 850 995

Email: vo.hoa@sheraton.com

Website: https://www.marriott.com/en-us/hotels/hanhs-sheraton-hanoi-hotel/dining/

