Bảo hiểm DBV đạt doanh thu 3.010 tỷ đồng trong 10 tháng

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Hai nghiệp vụ thế mạnh của DBV là bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt 77% tổng doanh thu, trong đó riêng bảo hiểm xe cơ giới đạt 1.900 tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị thế số 1 thị trường. Lợi nhuận gộp sau 9 tháng đạt 216 tỷ đồng...
Tính đến ngày 30/10/2025, Tập đoàn Bảo hiểm DBV (DBV) ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 3.010 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.
Hai nghiệp vụ thế mạnh là bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người tiếpT tục chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt 77% tổng doanh thu, trong đó riêng bảo hiểm xe cơ giới đạt 1.900 tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị thế số 1 thị trường.
Lợi nhuận gộp sau 9 tháng đạt 216 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ, cho thấy hiệu quả rõ rệt từ chiến lược tái cấu trúc toàn diện mà DBV đang triển khai.
Theo đại diện DBV, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, DBV đã khai trương 48 chi nhánh mới, nâng tổng số lên 102 chi nhánh trên toàn quốc, trở thành doanh nghiệp có hệ thống phục vụ và chi trả lớn nhất ngành bảo hiểm phi nhân thọ.
Việc mở rộng nhanh chóng giúp DBV gia tăng hiện diện tại các địa phương, rút ngắn thời gian phục vụ và tối ưu quy trình bồi thường cho khách hàng.
DBV đang triển khai đồng loạt nhiều dự án chuyển đổi số quy mô lớn trên toàn quốc, bao gồm: hệ thống giám định trực tuyến, kho dữ liệu phụ tùng, trung tâm điều hành tập trung, nền tảng đánh giá garage, cùng chương trình đào tạo cho đội ngũ trưởng phòng giám định.
Đại diện DBV cho biết, các giải pháp công nghệ mới không chỉ giúp tối ưu năng suất vận hành mà còn nâng cao trải nghiệm khách hàng, khi toàn bộ quy trình – từ giám định, bồi thường đến chăm sóc sau bán – đều được số hóa và kết nối liền mạch.
Song song với đó, DBV tiếp tục đầu tư mạnh vào yếu tố con người, mới đây, DBV cũng đã tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu cho hơn 100 trưởng phòng giám định trên toàn quốc, cập nhật kiến thức về nghiệp vụ, quản lý và ứng dụng công nghệ mới, nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, thống nhất và tốc độ phục vụ khách hàng trên toàn hệ thống.
Trong giai đoạn tới, DBV sẽ tiếp tục mở rộng hiện diện tại các tỉnh thành, hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ và duy trì các chương trình đào tạo nhân sự thực chiến, hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu bảo hiểm phi nhân thọ có chất lượng dịch vụ hàng đầu Việt Nam.
Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi đề xuất bãi bỏ hàng loạt điều kiện thành lập, hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm nhằm giảm rào cản gia nhập thị trường. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cảnh báo nguy cơ phát sinh rủi ro pháp lý, xung đột lợi ích và khoảng trống giám sát nếu thiếu cơ chế hậu kiểm hiệu quả thay thế…
Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi, bổ sung) phiên bản mới nhất tập trung vào việc siết chặt điều kiện hành nghề, quản lý đại lý bảo hiểm và nâng cao tiêu chuẩn nhân sự ở các vị trí quản lý, kiểm soát nội bộ, kiểm toán và chuyên gia tính toán trong doanh nghiệp bảo hiểm…
Tại phiên họp ngày 13/10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu tiếp tục nêu thực tế người dân vẫn gặp khó khi ký kết hợp đồng bảo hiểm, thậm chí bị “ép mua” thông qua các kênh trung gian như ngân hàng…
Hơn 31% điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm dự kiến được cắt giảm theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm vừa được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 13/10 nhằm gỡ bỏ rào cản, thúc đẩy môi trường đầu tư và tạo động lực phát triển thị trường bảo hiểm…
Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận thừa nhận hợp đồng tham gia bảo hiểm vẫn còn các điều khoản dài, làm người dân khi tham gia bảo hiểm khó hiểu. Chính vì vậy khi sửa đổi luật lần này cần minh bạch rõ ràng để hướng dẫn người dân khi tham gia ký kết bảo hiểm hiểu rõ quyền lợi của mình...
