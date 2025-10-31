Bảo hiểm DBV đạt doanh thu 3.010 tỷ đồng trong 10 tháng

Hai nghiệp vụ thế mạnh của DBV là bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt 77% tổng doanh thu, trong đó riêng bảo hiểm xe cơ giới đạt 1.900 tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị thế số 1 thị trường. Lợi nhuận gộp sau 9 tháng đạt 216 tỷ đồng...

Tính đến ngày 30/10/2025, Tập đoàn Bảo hiểm DBV (DBV) ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 3.010 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Hai nghiệp vụ thế mạnh là bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người tiếpT tục chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt 77% tổng doanh thu, trong đó riêng bảo hiểm xe cơ giới đạt 1.900 tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị thế số 1 thị trường.

Lợi nhuận gộp sau 9 tháng đạt 216 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ, cho thấy hiệu quả rõ rệt từ chiến lược tái cấu trúc toàn diện mà DBV đang triển khai.

Theo đại diện DBV, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, DBV đã khai trương 48 chi nhánh mới, nâng tổng số lên 102 chi nhánh trên toàn quốc, trở thành doanh nghiệp có hệ thống phục vụ và chi trả lớn nhất ngành bảo hiểm phi nhân thọ.

Việc mở rộng nhanh chóng giúp DBV gia tăng hiện diện tại các địa phương, rút ngắn thời gian phục vụ và tối ưu quy trình bồi thường cho khách hàng.

DBV đang triển khai đồng loạt nhiều dự án chuyển đổi số quy mô lớn trên toàn quốc, bao gồm: hệ thống giám định trực tuyến, kho dữ liệu phụ tùng, trung tâm điều hành tập trung, nền tảng đánh giá garage, cùng chương trình đào tạo cho đội ngũ trưởng phòng giám định.

Đại diện DBV cho biết, các giải pháp công nghệ mới không chỉ giúp tối ưu năng suất vận hành mà còn nâng cao trải nghiệm khách hàng, khi toàn bộ quy trình – từ giám định, bồi thường đến chăm sóc sau bán – đều được số hóa và kết nối liền mạch.

Song song với đó, DBV tiếp tục đầu tư mạnh vào yếu tố con người, mới đây, DBV cũng đã tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu cho hơn 100 trưởng phòng giám định trên toàn quốc, cập nhật kiến thức về nghiệp vụ, quản lý và ứng dụng công nghệ mới, nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, thống nhất và tốc độ phục vụ khách hàng trên toàn hệ thống.

Trong giai đoạn tới, DBV sẽ tiếp tục mở rộng hiện diện tại các tỉnh thành, hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ và duy trì các chương trình đào tạo nhân sự thực chiến, hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu bảo hiểm phi nhân thọ có chất lượng dịch vụ hàng đầu Việt Nam.