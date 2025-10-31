TP. Hồ Chí Minh sẽ thí điểm Sàn giao dịch thịt heo trong phạm vi hẹp

UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành hoàn thiện phương án thí điểm Sàn giao dịch thịt heo, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, kiểm soát truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm, hướng tới vận hành thử phạm vi hẹp trước 31/12/2025...

Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án xây dựng Sàn giao dịch thịt heo.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng giao Sở Công Thương tiếp thu ý kiến các thành viên dự họp, phối hợp với Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Hội Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan rà soát dữ liệu sản xuất, kinh doanh thịt heo (sau sáp nhập); hoàn thiện phương án thí điểm giao dịch thịt heo qua sàn; xây dựng mô hình, phần mềm, chuẩn bị hạ tầng và kết nối các đơn vị cung ứng (trang trại, giết mổ, logistics, kho bãi, kiểm định…).

Thành phố sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để vận hành mô hình thí điểm, kết nối doanh nghiệp lớn trong chuỗi cung ứng thịt heo; lập danh sách bên mua - bán, tổ chức tập huấn và giao dịch thử phạm vi hẹp trước ngày 31/12/2025.

Sở Công Thương sẽ đánh giá, hoàn thiện mô hình; triển khai mạnh Chương trình “Tick xanh trách nhiệm”, đảm bảo 100% thịt heo giao dịch qua sàn đạt chuẩn này và vận động hệ thống bán lẻ, bếp ăn tập thể, trường học ưu tiên tiêu thụ.

Đồng thời, Thành phố sẽ tổ chức khảo sát, làm việc với các tỉnh, thành lân cận để thống nhất quy trình kiểm soát dịch bệnh, vận động các chủ thể chăn nuôi, chế biến thịt heo tham gia giao dịch qua sàn; theo dõi cung cầu hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao các sở, ngành phối hợp hỗ trợ Sở Công Thương và Công ty Cổ phần Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) cung cấp thông tin các cơ sở chăn nuôi, giết mổ trên địa bàn cho MXV để chọn đơn vị đủ điều kiện tham gia thí điểm; phối hợp xây dựng tiêu chí kiểm soát dịch bệnh, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn heo nhập lậu, heo kém chất lượng; giám sát truy xuất nguồn gốc; xử lý và công khai thông tin vi phạm, đối tượng vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Sở An toàn thực phẩm phối hợp MXV kiểm tra an toàn thực phẩm, giám sát vệ sinh, chia sẻ dữ liệu truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm theo quy định.

Sở Tư pháp và Sở Tài chính rà soát các thỏa thuận hợp tác, cơ chế phí, nghĩa vụ và khai thác dữ liệu để đảm bảo minh bạch, tuân thủ pháp luật và phòng ngừa tranh chấp. Đồng thời, rà soát quy hoạch, hỗ trợ bố trí khu vực giao nhận thịt heo mảnh phục vụ giao dịch qua sàn.

Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn tích hợp, chia sẻ dữ liệu theo Kiến trúc Chính quyền điện tử TP. Hồ Chí Minh. Hội Công nghệ cao Thành phố phối hợp xây dựng hệ thống kết nối dữ liệu, đặc biệt dữ liệu truy xuất nguồn gốc; thiết lập phương án dự phòng, đào tạo và triển khai hệ thống quản lý tổng đàn, thông tin dịch bệnh.

Đối với các chợ đầu mối, UBND Thành phố yêu cầu phối hợp MXV lựa chọn thương nhân tham gia thí điểm, chia sẻ dữ liệu giao dịch và bố trí vị trí lắp đặt màn hình hiển thị hoạt động giao dịch thịt heo qua sàn.