Thứ Sáu, 31/10/2025

Chứng khoán

Siết chặt chỉ tiêu an toàn tài chính của công ty chứng khoán

Hà Anh

31/10/2025, 21:39

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 102/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 91 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính và thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12 tới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 29/10/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 102/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 91/2020/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính và thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12 tới.

Ngoài các nội dung điều chỉnh cho phù hợp, đồng bộ với quy định pháp luật hiện hành (Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành), Thông tư số 102/2025/TT-BTC được ban hành với mục tiêu tính các chỉ tiêu an toàn tài chính bao quát được rủi ro trong hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ (tổ chức kinh doanh chứng khoán) phù hợp sự phát triển mạnh mẽ cả chiều rộng và chiều sâu của thị trường chứng khoán, đặc biệt là tốc độ tăng vốn hóa thị trường trong thời gian qua.

Qua đó, việc ban hành Thông tư số 102 giúp các tổ chức kinh doanh chứng khoán quản trị rủi ro tốt hơn, nâng cao năng lực, khả năng cung cấp dịch vụ, thu hút được các nhà đầu tư đặc biệt nhà đầu tư nước ngoài trong trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Đồng thời, thông tư này được ban hành cũng góp phần gia tăng hiệu quả quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, bảo đảm thị trường hoạt động hiệu quả, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường.

Thông tư số 102 sửa đổi, bổ sung nội dung tại 7 Điều của Thông tư số 91/2020/TT-BTC, thay thế một số Phụ lục đính kèm, bãi bỏ nội dung liên quan tại một số khoản.

Thứ nhất, về vốn khả dụng: Thông tư đã sửa đổi quy định về lợi nhuận chưa phân phối để tính vốn khả dụng nhằm phù hợp với chế độ kế toán hiện hành; đồng thời sửa đổi một số khoản tăng thêm và giảm đi khi tính vốn khả dụng của tổ chức kinh doanh chứng khoán nhằm thống nhất với các quy định tại Thông tư số 91/2020/TT-BTC và phù hợp tình hình thực tế hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán trong thời gian qua.

Thứ hai, về hệ số rủi ro thị trường: Thông tư đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về hệ số rủi ro thị trường đối với cổ phiếu niêm yết nhằm đảm bảo phù hợp với quy định về chuyển sàn niêm yết cổ phiếu tại Nghị định 155, Thông tư 57, Thông tư 69; đồng thời Thông tư cũng quy định bổ sung các chi phí không bằng tiền trong việc tính toán, đo lường các tài sản đầu tư, hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Bên cạnh đó, Thông tư quy định cụ thể về hệ số rủi ro thị trường đối với trái phiếu doanh nghiệp có xếp hạng tín nhiệm nhằm tính toán rủi ro khi tổ chức kinh doanh chứng khoán đầu tư theo mức xếp hạng tín nhiệm của trái phiếu hoặc tổ chức phát hành trái phiếu theo thông lệ quốc tế, cũng như đảm bảo thực hiện triển khai thi hành Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 (quy định nội dung về xếp hạng tín nhiệm trong việc phát hành, đầu tư trái phiếu tại Luật Chứng khoán).

Theo đó, tổ chức kinh doanh chứng khoán được tham chiếu kết quả xếp hạng tín nhiệm được công bố của 3 tổ chức xếp hạng quốc tế gồm Standard & Poor’s, Fitch Rating và Moody và tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập khác được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định các nguyên tắc áp dụng đối với kết quả xếp hạng tín nhiệm trong trường hợp trái phiếu/tổ chức phát hành trái phiếu có nhiều hơn một kết quả xếp hạng tín nhiệm, thời gian công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm quá một năm.

Thứ ba, về giá để tính rủi ro: Thông tư đã điều chỉnh nguyên tắc định giá chứng khoán và các tài sản khác của tổ chức kinh doanh chứng khoán để phù hợp nguyên tắc xác định giá chứng khoán niêm yết, giao dịch theo thực tế tại Sở giao dịch chứng khoán (bao gồm cổ phiếu đăng ký giao dịch, trái phiếu niêm yết, trái phiếu chưa niêm yết).

Thứ tư, về mẫu báo cáo: Để thống nhất áp dụng trong công tác báo cáo theo quy định đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán, Thông tư đã thay thế mẫu báo cáo của công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán theo các nội dung sửa đổi nêu trên.

Thứ năm, về quy định chuyển tiếp: Để tạo điều kiện cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán từng bước tiếp cận các nội dung sửa đổi cũng như hạn chế ảnh hưởng của các mức điều chỉnh rủi ro mới tới chỉ tiêu an toàn tài chính trước đó, tổ chức kinh doanh chứng khoán có thời hạn 06 tháng để điều chỉnh các hoạt động nhằm đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định.

Thiếu an toàn tài chính, công ty chứng khoán sẽ bị kiểm soát

15:07, 25/01/2011

Thiếu an toàn tài chính, công ty chứng khoán sẽ bị kiểm soát

Chuyên gia: Rủi ro điều chỉnh, nhà đầu tư nên hạ tỷ trọng về ngưỡng an toàn

09:09, 09/06/2025

Chuyên gia: Rủi ro điều chỉnh, nhà đầu tư nên hạ tỷ trọng về ngưỡng an toàn

Nguy cơ chứng khoán toàn cầu phải tái định giá là hiện hữu, khả năng bứt phá mạnh mẽ khó khăn hơn

09:07, 16/05/2025

Nguy cơ chứng khoán toàn cầu phải tái định giá là hiện hữu, khả năng bứt phá mạnh mẽ khó khăn hơn

Bộ Tài Chính chứng khoán FTSE Russell Thắt chặt chỉ tiêu an toàn tài chính cho công ty chứng khoán vốn khả dụng

Blog chứng khoán: Cơ hội mua giá rẻ

Blog chứng khoán: Cơ hội mua giá rẻ

Đợt tái cơ cấu ETF hôm nay làm gia tăng sức ép từ phía bán, các blue-chips bị ảnh hưởng nặng kéo theo tâm lý chung kém tích cực. Thị trường đã mở biên độ giảm và với thanh khoản thấp như hôm nay thì cơ hội giảm tiếp là cao.

Sức ép bán hạ giá tăng vọt, loạt cổ phiếu giảm sâu, VN-Index hướng về đáy 1600

Sức ép bán hạ giá tăng vọt, loạt cổ phiếu giảm sâu, VN-Index hướng về đáy 1600

Hiệu ứng của đợt tái cơ cấu danh mục ETF nội trong phiên chiều nay khiến nhóm cổ phiếu blue-chips sụt giảm mạnh. Điểm số mất nhiều cũng tác động đến tâm lý chung, thúc đẩy đợt bán hạ giá kéo thanh khoản phiên chiều lên khá cao.

Berkshire Hathaway chuẩn bị cho cuộc nghỉ hưu của Warren Buffett

Berkshire Hathaway chuẩn bị cho cuộc nghỉ hưu của Warren Buffett

Kế hoạch chuyển giao quyền lực của ông Warren Buffett kéo theo sự đổi lớn với một số thông lệ lâu nay của Berkshire...

Vietjet tăng trưởng mạnh trong quý 3/2025 - chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu

Vietjet tăng trưởng mạnh trong quý 3/2025 - chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HoSE: VJC) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025 với tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 97% kế hoạch năm, khẳng định đà phục hồi và phát triển sau đại dịch.

Cơ hội ở những cổ phiếu

Cơ hội ở những cổ phiếu "lạc nhịp" khi VN-Index tiệm cận mốc 1.800

Trong giai đoạn thanh khoản suy giảm, bên cạnh nhóm ngành trụ đỡ cho thị trường là ngân hàng, cơ hội đầu tư có thể xuất hiện ở các nhóm lạc nhịp với thị trường trong thời gian vừa qua...

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

1

Blog chứng khoán: Cơ hội mua giá rẻ

Chứng khoán

2

Giá vàng trong nước liên tục tăng, giảm cả triệu đồng trong phiên

Tài chính

3

Đức đặt cược hàng tỷ euro vào công nghệ nhiệt hạch- Canh bạc chiến lược cho kỷ nguyên năng lượng sạch

Chuyển động xanh

4

Sức ép bán hạ giá tăng vọt, loạt cổ phiếu giảm sâu, VN-Index hướng về đáy 1600

Chứng khoán

5

Mưa lớn gây ngập sâu, sạt lở, Hà Tĩnh kích hoạt các phương án ứng phó khẩn

Dân sinh

