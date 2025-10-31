PVCFC: Bước chuyển mình vững chắc trên hành trình vươn mình phát triển

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Năm 2025 đánh dấu giai đoạn phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã chứng khoán: DCM).
Giữa bối cảnh thị trường nhiều biến động, PVCFC vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, khẳng định năng lực quản trị linh hoạt, chiến lược điều hành hiệu quả và vị thế dẫn đầu trong ngành phân bón Việt Nam.
Kết thúc 9 tháng năm 2025, PVCFC ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 12,8 nghìn tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 1,6 nghìn tỷ đồng, vượt 175% kế hoạch và tăng 49% so với cùng kỳ. PVCFC đã xuất nhập khẩu 580 nghìn tấn phân bón các loại, trị giá gần 150 triệu USD.
Trong đó, trong đó có nhiều lô kinh doanh mua và bán ngay tại nước ngoài (Mua Indo bán đi Nam Mỹ, mua Trung quốc bán đi Campuchia…). Mục tiêu trong 6 tháng cuối năm, PVCFC sẽ kinh doanh mua và bán ngay tại nước ngoài thêm tối thiểu 50 nghìn tấn phân bón. Những con số này tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu và nền tảng tài chính vững mạnh của doanh nghiệp trong ngành phân bón Việt Nam.
Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, PVCFC tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng dữ liệu trong quản trị, bán hàng và chăm sóc khách hàng thông qua các hệ thống DMS, CRM và Data Analytics. Các nền tảng số như 2Nông và Anh Hai Cà Mau ngày càng phát huy hiệu quả, trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực cho nông dân trong theo dõi mùa vụ, quản lý canh tác và cập nhật kỹ thuật, góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người làm nông.
Mới đây, PVCFC đã gắn biển công trình tiêu biểu Dự án Nhà máy thông minh giai đoạn 1, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số và hiện đại hóa sản xuất. Sự kiện này thể hiện cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp trong ứng dụng công nghệ, tự động hóa và quản trị dữ liệu, hướng tới mô hình sản xuất thông minh, an toàn và bền vững theo định hướng Công nghiệp 4.0 của Petrovietnam.
Bên cạnh đó, Công ty tập trung nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm công nghệ cao, từ phân bón chuyên dùng, hữu cơ, vi sinh đến sinh học, mở rộng không gian tăng trưởng xanh, phù hợp định hướng ESG và mục tiêu phát triển bền vững của Tập đoàn. Nổi bật là NPK Cà Mau Gold 20-10-10 ứng dụng công nghệ PolyPhosphate, được xem là bước đột phá giúp nâng cao hiệu suất dinh dưỡng và giá trị sử dụng, mang lại năng suất và chất lượng cao hơn cho nông dân.
Một trong những yếu tố giúp PVCFC ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường chính là chính sách đồng hành cùng nông dân và triết lý phát triển vì cộng đồng. Doanh nghiệp luôn duy trì giá bán ổn định, kịp thời hỗ trợ người nông dân vượt qua giai đoạn biến động giá nguyên liệu và thay đổi chính sách thuế VAT. Tư duy “chia sẻ cùng cộng đồng” đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của Phân bón Cà Mau, thể hiện qua hàng loạt chương trình an sinh, giáo dục và bảo vệ môi trường được lan tỏa sâu rộng trên khắp cả nước, góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp có tâm, có tầm – vì nông nghiệp và vì con người Việt Nam.
Chính những nỗ lực đó đã giúp PVCFC có trong tay hàng loạt giải thưởng uy tín trong nước và khu vực như: Top 5 doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam có điểm số quản trị cao nhất (theo đánh giá của ASEAN CG Scorecard), “Doanh nghiệp Quản trị vượt trên tuân thủ”, Top 10 Thương hiệu mạnh – Tăng trưởng xanh 2024, Top Doanh nghiệp Công nghiệp 4.0, Doanh nghiệp vì cộng đồng, và Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động... Những thành tựu này là minh chứng rõ nét cho năng lực quản trị hiện đại, định hướng phát triển bền vững và giá trị cốt lõi mà PVCFC kiên định theo đuổi.
Tháng 11/2025, PVCFC sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua những nội dung có ý nghĩa chiến lược, định hình giai đoạn phát triển dài hạn của Công ty.
Nổi bật trong đó là việc đổi tên doanh nghiệp từ “Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau” thành “Công ty Cổ phần – Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau”. Đây là bước đi thể hiện tầm vóc mới, phù hợp mô hình công ty mẹ - công ty con, mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, hóa chất, logistics và xuất khẩu. Cùng với đó, Điều lệ và các Quy chế nội bộ về quản trị, hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát được sửa đổi, cập nhật theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và chuẩn mực quốc tế.
Một nội dung cũng được đề cập tại Đại hội đó là việc sửa đổi, bổ sung số 11 Hợp đồng mua bán khí PM3 CAA và Lô 46 Cái Nước, chuyển giao chủ thể hợp đồng từ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) sang Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS).
Theo đó, PV GAS sẽ thay thế Petrovietnam trở thành Bên bán trong hợp đồng, đồng thời kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Petrovietnam theo các quy định hiện hành. Các điều khoản liên quan đến giá khí được giữ nguyên như hợp đồng trước, nhằm đảm bảo tính ổn định và minh bạch trong chuỗi cung ứng.
Các quyết sách tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thể hiện tầm nhìn chiến lược và tinh thần đổi mới của Ban lãnh đạo, hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng chuỗi giá trị, đồng thời củng cố niềm tin của cổ đông, đối tác và nhà đầu tư. Với nền tảng vững chắc được xây dựng suốt 15 năm qua, PVCFC đang bước vào một hành trình mới, vững vàng, bền vững và đầy triển vọng, đúng với tinh thần “Chung một niềm tin, Vươn mình phát triển”.
