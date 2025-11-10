BV Bavella Green Park - Khu đô thị trung chuyển chiến lược của Bắc Ninh mở rộng

Trong bối cảnh Bắc Ninh đang mở rộng không gian đô thị và phát triển mạnh mẽ để trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao của vùng, BV Bavella Green Park khẳng định vị thế là một khu đô thị trung chuyển chiến lược, nơi nhịp sống đô thị giao hòa cùng dòng chảy đầu tư.

VỊ THẾ TRUNG CHUYỂN – LỢI THẾ ĐỊNH HÌNH TẦM NHÌN DÀI HẠN

Tọa lạc trên đường Nguyễn Chí Thanh, tiếp giáp cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, BV Bavella Green Park giữ vai trò “cầu nối” giữa trung tâm hành chính Bắc Ninh với các khu vực lân cận và chuỗi khu công nghiệp quy mô như Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám… Khu vực này được đánh giá là “tâm mạch giao thương mới”, nơi hạ tầng, thương mại và công nghiệp hội tụ, tạo nên sức bật phát triển vượt trội.

Không chỉ nằm trong vùng tăng trưởng trọng điểm, BV Bavella Green Park còn hưởng lợi trực tiếp từ các dự án hạ tầng quy mô lớn đang được Bắc Ninh triển khai, điển hình như dự án sân bay Gia Bình - "siêu" cảng hàng không quốc tế lớn thứ 2 cả nước, dự kiến cuối năm 2026 sẽ đưa vào khai thác, chỉ cách dự án hơn 30km.

Nhờ vị thế trung chuyển và trong tương lai, khi hạ tầng vùng hoàn thiện, các khu công nghiệp lân cận thu hút thêm hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và gia đình trẻ, BV Bavella Green Park không chỉ là nơi an cư trọn vẹn mà còn là bệ phóng cho các cơ hội đầu tư sinh lời dài hạn, đón đầu nhịp phát triển sôi động của Bắc Ninh mở rộng.

BV Bavella Green Park nằm tại vị trí cửa ngõ, liền kề cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn.

GIÁ TRỊ THỰC – CƠ HỘI THỰC: MINH CHỨNG TỪ GIÁ TRỊ HIỆN HỮU

Giữa dòng chảy đô thị hóa mạnh mẽ của Bắc Ninh và bối cảnh thị trường đang hướng về những giá trị thật, BV Bavella Green Park đã khẳng định vị thế là một khu đô thị có nền tảng thực, nơi các giá trị đô thị không chỉ được quy hoạch trên bản vẽ mà đã thành hình trong từng nhịp sống.

Toàn bộ hạ tầng và tiện ích tại BV Bavella Green Park đã được đưa vào sử dụng, từ hệ thống đường nội khu, cảnh quan cây xanh, hồ điều hòa, công viên ánh sáng, trung tâm thể thao đa năng… tạo nên diện mạo một khu đô thị sống động, văn minh và đáng tin cậy. Bên cạnh đó, sổ đỏ riêng từng sản phẩm đã bàn giao cho khách hàng chính là bảo chứng pháp lý vững vàng cho người mua.

Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn giữa nhà phố thương mại hoặc đất nền, giữa "view" công viên hoặc "view" hồ, "view" đại lộ, tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng. Với mỗi lựa chọn, các chủ nhân đều được tận hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích nội khu, môi trường sống trong lành và cộng đồng cư dân đang ngày càng sôi động.

Một điểm khác biệt của BV Bavella Green Park mà ít dự án trên thị trường có được là thời hạn xây dựng lên đến 20 năm. Chủ sở hữu có thể chủ động hoạch định tài chính, lựa chọn thời điểm xây dựng, đồng thời tận dụng tối đa tiềm năng gia tăng giá trị đất theo thời gian.

Không chỉ có hạ tầng và tiện ích hiện hữu, dự án còn cộng hưởng lợi thế từ khu nhà ở xã hội với hơn 700 căn ngay trong quần thể chuẩn bị khởi công, góp phần hình thành một vùng lõi dân cư sầm uất, mở ra cơ hội khai thác thương mại lâu dài cho các chủ nhân.

Thời hạn xây dựng lên đến 20 năm mang đến sự chủ động và linh hoạt tuyệt đối cho khách hàng.

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG LINH HOẠT – ĐÒN BẨY CHO NHÀ ĐẦU TƯ THÔNG MINH

Đồng hành với khách hàng, đơn vị phát triển dự án BV Land đang triển khai những chính sách linh hoạt giúp việc sở hữu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Cụ thể, khách hàng được ưu đãi tiến độ thanh toán lên tới 36 tháng. Khách hàng cần vay vốn sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 24 tháng, tối đa 70% giá trị hợp đồng.

Với những khách hàng có dòng tiền chủ động, chính sách chiết khấu lên đến 15% khi thanh toán sớm sẽ mang lại lợi nhuận tức thì. Đặc biệt, khách hàng mua nhà phố thương mại chỉ cần thanh toán 30% đã có thể nhận nhà sớm, sẵn sàng khai thác kinh doanh hoặc dọn về ở ngay.

Các chính sách linh hoạt này không chỉ giúp giảm áp lực tài chính trong ngắn hạn mà còn giúp cả người mua thực và nhà đầu tư tối ưu dòng tiền. Với những khách hàng đang tìm kiếm cơ hội đầu tư trung và dài hạn, đây chính là thời điểm “vàng” để sở hữu sản phẩm tiềm năng với chi phí đầu vào cạnh tranh, đón nhịp phát triển mới của khu vực.