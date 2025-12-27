Thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, vận hành hệ thống KRX, VN-Index lập kỷ lục về điểm số và thanh khoản...lọt top 10 sự kiện chứng khoán tiêu biểu năm 2025.

Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán vừa công bố 10 sự kiện chứng khoán tiêu biểu năm 2025. Top 10 sự kiện bao gồm:

1. Thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng – khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới

Ngày 8/10/2025 (theo giờ Hà Nội), FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Kết quả nâng hạng đã ghi nhận những nỗ lực cải cách toàn diện cả pháp lý và hạ tầng công nghệ của toàn ngành Chứng khoán, nhằm thực hiện theo chủ trương của Đảng, Nhà nước - phát triển thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại, hiệu quả theo các chuẩn mực quốc tế.

Sự kiện này là cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam.

2. Hệ thống KRX vận hành - dấu ấn mới trên thị trường chứng khoán và HOSE tròn 25 tuổi

Một dấu ấn đặc biệt quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam 2025 là sự kiện Hệ thống Công nghệ thông tin mới (Hệ thống KRX) đã được vận hành thông suốt, an toàn, ổn định kể từ ngày 5/5/2025.

Hệ thống KRX không chỉ nâng cấp toàn diện hạ tầng công nghệ, mở rộng quy mô cho thị trường, mà còn mở đường cho các sản phẩm, dịch vụ mới sau này. Cùng với kỳ vọng nâng hạng, Hệ thống KRX vận hành được đánh giá là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường Việt Nam năm 2025.

3. Thị trường chứng khoán lập kỷ lục về điểm số và thanh khoản

Năm 2025 đánh dấu một trong những giai đoạn sôi động nhất trong hành trình 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc với chỉ số VN-Index tăng 41% và thiết lập đỉnh cao lịch sử mới khi có thời điểm đạt trên 1.800 điểm. Nếu tính từ đáy nhịp điều chỉnh do tác động của chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, chỉ trong 8 tháng cuối năm 2025, VN-Index đã có mức tăng trưởng tới hơn 63%, dù rằng, trong đà tăng đó không thể không nhắc tới sự tăng trưởng “thần kỳ” của nhóm cổ phiếu “họ Vin”.

Không chỉ lập kỷ lục về điểm số, thị trường năm 2025 cũng chứng kiến sự bùng nổ về thanh khoản, đặc biệt từ sau khi Hệ thống KRX đi vào vận hành hồi tháng 5. Tổng giá trị giao dịch cả 3 sàn lập kỷ lục với gần 83.000 tỷ đồng trong phiên ngày 5/8/2025. Giá trị giao dịch bình quân trong năm đạt gần 29.500 tỷ đồng/phiên, tăng hơn 40% so với bình quân năm trước.

4. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng kỷ lục

Năm 2025, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xu thế bán ròng tại các thị trường mới nổi, cận biên kéo dài từ năm 2024 và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Năm 2025 chứng kiến quy mô bán ròng kỷ lục lịch sử của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tính cả năm, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên 136.000 tỷ đồng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ tại Việt Nam.

5. Chuẩn hóa an toàn vốn, nâng quản trị rủi ro của công ty chứng khoán

Ngày 29/10/2025, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 102/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 91/2020/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Ngoài các nội dung điều chỉnh cho phù hợp, đồng bộ với quy định pháp luật hiện hành, Thông tư số 102/2025/TT-BTC được ban hành với mục tiêu tính các chỉ tiêu an toàn tài chính bao quát được rủi ro trong hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ cả chiều rộng và chiều sâu của thị trường chứng khoán, đặc biệt là tốc độ tăng vốn hóa thị trường trong thời gian qua.

6. Tái khởi động làn sóng IPO và thị trường sơ cấp đang nóng lên

Thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn cuối năm 2025 chứng kiến sự sôi động khi hàng loạt doanh nghiệp lớn khởi động kế hoạch IPO và niêm yết. Tâm điểm của diễn biến này là thương vụ IPO kết hợp niêm yết của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) và Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPX). Ngày 21/10/2025 cổ phiếu TCX chào sàn HOSE, ngày 11/12 là cổ phiếu VPX, tiếp đến ngày 16/12 là cổ phiếu VCK của Chứng khoán VPS chào sàn HOSE.

Như vậy, sau giai đoạn trầm lắng kéo dài từ 2018, hoạt động IPO có tín hiệu ấm lên với nhiều thương vụ được lên kế hoạch trong giai đoạn tới như: Hạ tầng Gelex, Hòa Phát Nông nghiệp, Điện máy xanh, Bách hóa xanh, Nhà thuốc Long Châu…

Nghị định 245/2025/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 11/9/2025. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Nghị định 155/2020/NĐ-CP, trực tiếp tác động đến quy trình IPO, rút ngắn thời gian đưa cổ phiếu lên sàn sau IPO còn 30 ngày, thay vì 90 ngày.

7. Nhiều quy định mới với doanh nghiệp phát hành trái phiếu

Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 11/9/2025 với thay đổi quan trọng là yêu cầu tổ chức phát hành hoặc trái phiếu đăng ký chào bán phải được xếp hạng tín nhiệm bởi tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập, ngoại trừ trường hợp trái phiếu phát hành của tổ chức tín dụng hoặc trái phiếu được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính ở nước ngoài, tổ chức tài chính quốc tế bảo lãnh thanh toán toàn bộ gốc và lãi trái phiếu.

8. Tăng chế tài xử phạt trong chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ

Ngày 25/11/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 306/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 9/1/2026.

Nghị định nâng mức phạt tối đa đối với nhiều vi phạm trong chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ và cung cấp thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật, mua lại trái phiếu trước hạn khi chưa được chấp thuận… Đáng chú ý, khung hình phạt nặng nhất là phạt 1 tỷ - 1,5 tỷ đồng đối với hành vi làm giả giấy tờ hoặc xác nhận trên giấy tờ giả mạo nhằm chứng minh đủ điều kiện chào bán trái phiếu.

9. Thí điểm thị trường tài sản mã hóa và ra mắt Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa

Ngày 9/9/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, với thời gian thí điểm là 5 năm. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên của Việt Nam về thị trường này, được coi là bước ngoặt quan trọng, vừa mở ra cơ hội phát triển một lĩnh vực tài chính mới mẻ, vừa đặt ra bài toán quản lý rủi ro. Trong bối cảnh giao dịch tài sản mã hoá thiếu kiểm soát thời gian qua tiềm ẩn nhiều nguy cơ, chính sách mới được kỳ vọng sẽ dung hoà giữa bảo vệ nhà đầu tư và khuyến khích đổi mới sáng tạo.

10. Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 chính thức giao dịch

Ngày 10/10/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) chính thức ra mắt Hợp đồng tương lai chỉ số VN100, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng quy mô của thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam.

Đây là sản phẩm thứ hai, tiếp nối sự thành công của sản phẩm chứng khoán phái sinh đầu tiên - Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đang được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Việc đa dạng hóa sản phẩm kỳ vọng phục vụ được cả mục tiêu đầu tư và mục tiêu phòng vệ rủi ro của nhà đầu tư trên thị trường. Hợp đồng tương lai mới với chỉ số cơ sở VN100 có tính đại diện tốt, được kỳ vọng sẽ góp phần vào sự phát triển của thị trường cả về quy mô và chiều sâu.