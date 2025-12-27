Thứ Bảy, 27/12/2025

Trang chủ Đầu tư

HĐND TP. Hồ Chí Minh thông qua loạt dự án hạ tầng nghìn tỷ

Thanh Thủy

27/12/2025, 21:40

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Hồ Chí Minh đã thông qua loạt dự án hạ tầng chiến lược, nổi bật là loạt cầu vượt sông Đồng Nai tăng cường kết nối vùng, cùng chủ trương đầu tư Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc với tổng vốn dự kiến hơn 145.600 tỷ đồng...

Kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.
Kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 26/12, Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X đã xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở hoàn thiện thể chế đặc thù, thúc đẩy đột phá hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội Thành phố trong giai đoạn mới.

THẢO LUẬN  31 NGHỊ QUYẾT QUAN TRỌNG

Tại Kỳ họp, HĐND TP. Hồ Chí Minh đã thảo luận 31 nghị quyết quan trọng, bảo đảm các cơ chế, chính sách đặc thù đi vào cuộc sống, khơi thông và tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và ổn định đời sống Nhân dân.

HĐND Thành phố thống nhất chủ đề phát triển năm 2026 là “Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy - Khai thông thể chế - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân”. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 9.800 đô la Mỹ; kinh tế số đóng góp từ 30% GRDP; năng suất lao động tăng bình quân 7,5%/năm.

Chủ tịch HĐND TP.Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu tại Kỳ họp - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.
Chủ tịch HĐND TP.Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu tại Kỳ họp - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND Thành phố Võ Văn Minh nhấn mạnh, năm 2026 là thời điểm then chốt để TP.Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng với vùng và đất nước.

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai các nghị quyết đã thông qua, đặc biệt là Nghị quyết số 260/2025/QH15 và Nghị quyết số 98/2023/QH15, phân công trách nhiệm rõ ràng, tiến độ cụ thể, nguồn lực đầy đủ và có kết quả đầu ra, đồng thời kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Song song đó, cần hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách; khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tài chính, đầu tư; đẩy nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm, y tế, giao thông, chỉnh trang đô thị nhằm nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cải cách thủ tục, chuyển đổi số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm bộ máy chính quyền hoạt động thông suốt, gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

THÚC ĐẨY HẠ TẦNG CHIẾN LƯỢC

Kỳ họp cũng thông qua các Nghị quyết về các dự án hạ tầng chiến lược, thúc đẩy liên kết vùng và mở rộng không gian đô thị.

Cụ thể: Cầu Phú Mỹ 2 được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), dài 6,3 km, quy mô 8 làn xe, tổng đầu tư sơ bộ 23.185 tỷ đồng, kết nối khu Nam Thành phố với Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, giảm áp lực cho cầu Phú Mỹ, Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành (giai đoạn 2025 – 2029). Cầu Cần Giờ (đầu tư theo phương thức PPP, BT) dài 6,3 km, quy mô 6 làn xe, tổng đầu tư sơ bộ 13.201 tỷ đồng, thay thế phà Bình Khánh, kết nối Cần Giờ với trung tâm Thành phố, thúc đẩy kinh tế - xã hội và du lịch khu vực phía Nam (giai đoạn 2025 – 2029). Cầu Thạnh Hội 2, cầu Tân An, cầu Thủ Thiêm 4 có tổng mức đầu tư từ 1.120 - 5.063 tỷ đồng, quy mô 6 làn xe, triển khai 2026 - 2030, kết nối TP. Hồ Chí Minh với Đồng Nai.

Việc đầu tư các cây cầu bắc qua sông Đồng Nai nối TP. Hồ Chí Minh - Đồng Nai nhằm thúc đẩy lưu thông hàng hóa được nhanh chóng, giảm chi phí logistics. Đồng thời, tạo động lực tăng trưởng mới, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt, thúc đẩy phát triển kinh tế của các địa phương.

Ngoài ra, Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục các dự án đường sắt trọng điểm vào Phụ lục Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội, gồm các tuyến: Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên, Thủ Dầu Một - TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ, Thủ Thiêm - Long Thành và kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhằm tăng cường kết nối vùng và hoàn thiện mạng lưới giao thông chiến lược.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, tại Kỳ họp, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Khu liên hợp thể dục thể thao này có khả năng tổ chức các giải thể thao chuyên nghiệp trong nước và quốc tế, bao gồm những sự kiện tầm cỡ như SEA Games, ASIAD, Olympic khu vực và các giải đấu quốc tế khác.

Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc được quy hoạch trên diện tích khoảng 186,78 ha, tại phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh. Trong các hạng mục chính của dự án có Khu văn hóa - thể thao với sân vận động quy mô 65.000 - 75.000 chỗ ngồi, nhà thi đấu đa năng 18.000 chỗ, trung tâm thể thao dưới nước, khu thể thao bóng đá và quần vợt.

Dự án dự kiến có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 145.629 tỷ đồng, được triển khai theo hình thức PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất. Đơn vị đề xuất dự án là Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu. Theo phương án tài chính, nhà đầu tư huy động 100% vốn để thực hiện dự án, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 15%, còn lại 85% là vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Tổng thời gian thực hiện dự án dự kiến khoảng 8 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng. Trong đó, giai đoạn chuẩn bị đầu tư kéo dài 1 năm, giai đoạn xây dựng khoảng 7 năm.

