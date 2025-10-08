"Cá mập" Pyn Elite: Các nhà đầu tư đã chốt lời sau khi VN-Index lập kỷ lục trong tháng 9

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Các nhà đầu tư đã thu về lợi nhuận sau khi chỉ số VN-Index đạt kỷ lục mới vào đầu tháng, vượt qua 1.700 điểm. Trong bối cảnh đó, PYN Elite Fund báo cáo hiệu suất giảm mạnh hơn chỉ số chung, -3,2%.
PYN Elite Fund vừa báo cáo hiệu suất đầu tư tháng 9 trong đó nhấn mạnh về cuối tháng 9 khối lượng giao dịch hàng ngày giảm sút khi các nhà đầu tư chờ đợi quyết định của FTSE về việc nâng cấp xếp hạng thị trường của Việt Nam.
VN-Index giảm -1,2% so với tháng trước. Các nhà đầu tư đã thu về lợi nhuận sau khi chỉ số VN-Index đạt kỷ lục mới vào đầu tháng, vượt qua 1.700 điểm. Trong bối cảnh đó, PYN Elite Fund báo cáo hiệu suất giảm mạnh hơn chỉ số chung, -3,2%.
Top các cổ phiếu của quỹ hiện tại gồm: STB, MBB, VIX, MWG, HVN, ACV, VIB, OCB, CTG và SHS. Trong đó, ba cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất gồm HVN, ASM, STB, ngược lại ba cổ phiếu giảm mạnh nhất trong tháng là VIB, SHS, DNSE.
Về mặt vĩ mô, Chính phủ đã đồng ý thí điểm cấp giấy phép sàn giao dịch tiền mã hóa, thành lập quỹ đầu tư tiền mã hóa, và xây dựng cơ sở hạ tầng blockchain quốc gia.
Các cơ quan chức năng Việt Nam đã đơn giản hóa quy trình niêm yết trên thị trường chứng khoán. Sau đợt IPO thành công của TCBS, thị trường dự kiến sẽ đón nhận một số niêm yết lớn mới. Các công ty nổi bật nhất là VPBankS, VPS Securities, Hoa Phát Agricultural, Gelex Infrastructure, và công ty con của MWG là MW. MW là tên gọi tắt của chuỗi điện thoại - điện máy Thế giới Di động và Điện Máy Xanh.
Trong 8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu của Việt Nam tăng 14,8% lên 306 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 17,9% lên 292 tỷ USD. Do đó, thặng dư thương mại đạt 14 tỷ USD. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn mạnh mẽ, đạt 15,4 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước.
Du lịch phát triển rõ rệt: gần 14 triệu khách du lịch nước ngoài đã đến trong tám tháng, cao hơn 21,7% so với cùng kỳ năm 2024. Hầu hết hành khách đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và EU.
Tháng này, PYN Elite lưu ý đến cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines - hãng hàng không quốc gia của Việt Nam. HVN đã hoàn thành đợt phát hành quyền mua trong quý 3, đưa vốn chủ sở hữu của công ty trở lại trạng thái tích cực. Là một phần của quá trình tái cấu trúc, HVN dự kiến sẽ niêm yết công ty con Skypec vào năm 2027. Skypec là một trong những công ty phân phối nhiên liệu hàng không lớn nhất Việt Nam, với doanh thu vượt quá 1,3 tỷ USD vào năm 2024.
HVN đã phục vụ gần 18 triệu hành khách trong tám tháng đầu năm (+12% so với năm trước), và công ty dự kiến sẽ báo cáo kết quả mạnh mẽ trong quý 3. Sân bay Long Thành, dự kiến mở cửa vào năm 2026, sẽ cung cấp cho công ty nhiều lựa chọn tuyến đường và quá cảnh hơn.
Trong một diễn biến khác, nhận định về việc FTSE Russell đã công bố quyết định nâng cấp Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi sáng 8/10, đại diện quỹ nhấn mạnh: Quyết định này sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tổ chức đến thị trường chứng khoán Việt Nam và có khả năng nâng cao tâm lý của các nhà đầu tư cá nhân Việt Nam.
Các quỹ cổ phiếu theo dõi các chỉ số FTSE sẽ điều chỉnh để thích ứng với thay đổi này và ra trọng số mới đối với các cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam trong năm 2026.
Quyết định của FTSE rất được hoan nghênh bởi chính phủ Việt Nam, vì các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều giải pháp trong những năm gần đây để nâng cao xếp hạng.
Các dữ liệu kinh tế mạnh mẽ từ Việt Nam cũng đã được công bố vào thứ 3. GDP đã tăng trưởng 8,23% trong quý 3. Trong tháng 9, xuất khẩu ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng +24,7% so với tháng 9 của năm trước.
Pyn Elite tin rằng Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cũng sẽ nhận được xếp hạng thị trường mới nổi từ một nhà cung cấp chỉ số khác, MSCI, trong những năm tới. Việc các trái phiếu chính phủ Việt Nam nhận được xếp hạng trong những năm tới cũng sẽ rất quan trọng, nhằm tài trợ cho các dự án đầu tư công lớn.
Sau thời điểm được công bố nâng hạng và cả sau khi được chính thức nâng hạng, thị trường thường có xu hướng điều chỉnh do động thái chốt lời của nhà đầu tư khi yếu tố kỳ vọng được đáp ứng.
Mặc dù thông tin nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam được nhà đầu tư đón nhận từ trước phiên giao dịch, nhưng sự hưng phấn chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Thanh khoản cũng có dấu hiệu tăng khá mạnh, nhưng lại kéo theo diễn biến trượt giảm giá rõ nét.
Quý 3/2025 với những tín hiệu phục hồi vĩ mô rõ nét, CTCP Điện lực Gelex (GELEX Electric - HOSE: GEE) đã ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.
Đại diện nhiều quỹ đầu tư nước ngoài tin rằng Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cũng sẽ nhận được xếp hạng thị trường mới nổi từ một nhà cung cấp chỉ số khác, MSCI, trong những năm tới.
Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với FTSE Russell đảm bảo quá trình chuyển đổi chính thức theo đúng lộ trình.
