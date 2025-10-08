Thứ Tư, 08/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp giảm mạnh trong tháng 10

Thu Minh

08/10/2025, 10:49

Áp lực đáo hạn trái phiếu tháng 10 chỉ còn khoảng 17 nghìn tỷ đồng, thấp hơn các tháng trước, qua đó giảm áp lực nhu cầu vốn ngắn hạn và tạo khoảng đệm nhất định cho các doanh nghiệp có kế hoạch tái cấp vốn.

VnEconomy

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường sơ cấp hạ nhiệt trở lại trong tháng 9, giá trị phát hành đạt 26.205 tỷ đồng giảm 48,3% so với tháng trước, tương ứng giảm 52,2% so với cùng kỳ với 28 đợt phát hành tập trung chủ yếu ở kỳ hạn dưới 5 năm chiếm 79%, theo số liệu từ Chứng khoán Rồng Việt.

Lũy kế 9 tháng năm 2025 giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường sơ cấp đạt 353.563 tỷ đồng tăng 24,4% so với cùng kỳ.

Ngân hàng vẫn là nhóm phát hành chính trong tháng 9 nhưng đã giảm 41% so với tháng trước. Các thương vụ nổi bật: nhóm ngân hàng MBB 6.000 tỷ đồng; kỳ hạn 3 năm; lãi suất 5,6 – 5,85%/năm, ACB 6.000 tỷ đồng; kỳ hạn 2 năm; lãi suất 5,85%/năm; bất động sản Trường Minh 5.000 tỷ đồng; kỳ hạn 1 năm; lãi suất 8,95%/năm.

Hoạt động mua lại trước hạn sau khi sôi động đầu quý 3 đã trở nên trầm lắng trong tháng 9. Giá trị mua lại trong tháng đạt 16.209 tỷ đồng giảm 26,3% so với cùng kỳ, chủ yếu ở khối ngân hàng.

Áp lực đáo hạn bước sang tháng 10 chỉ còn khoảng 17 nghìn tỷ đồng, thấp hơn các tháng trước, qua đó giảm áp lực nhu cầu vốn ngắn hạn và tạo khoảng đệm nhất định cho các doanh nghiệp có kế hoạch tái cấp vốn.

Tháng 9 ghi nhận 14 doanh nghiệp hầu hết là các doanh nghiệp bất động sản công bố chậm thanh toán gốc/lãi trái phiếu. Đáng chú ý, các lô trái phiếu của tập đoàn R&H 5.000 tỷ đồng, Bất động sản S-Home 2.400 tỷ đồng, Novaland 4.300 tỷ đồng, BNP Global 2.100 tỷ đồng.

Trái chiều với sự trầm lắng ở sơ cấp, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường thứ cấp đã sôi động trở lại trong tháng 9. Thanh khoản thị trường trong tháng 9 đạt mức cao nhất kể từ đầu năm 150,7 nghìn tỷ đồng tăng 38% so với tháng trước. Giá trị giao dịch trung bình phiên tăng mạnh đạt 7.538 tỷ đồng tăng 45% so với tháng trước.

Trong khi đó, theo số liệu của VnDirect, trong tháng 10/2025 sẽ có khoảng hơn 13,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, giảm 15,6% so với tháng trước. Áp lực trái phiếu doanh nghiệp sẽ tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 11/2025 trước khi tăng mạnh trở lại trong tháng 12/2025.

Tại hội nghị Trái phiếu và Tín nhiệm Việt Nam 2025—do VIS Rating, CGIF (Quỹ Bảo lãnh Tín dụng Đầu tư), và Moody’s Ratings đồng tổ chức mới đây, các chuyên gia cho rằng thị trường trái phiếu Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình quan trọng. 

Vào tháng 9 năm 2025, Bộ Tài chính đã công bố lộ trình phát triển mới cho ngành quỹ đầu tư chứng khoán giai đoạn 2026–2030. Một điểm nhấn quan trọng trong lộ trình này là đề xuất gỡ bỏ việc hạn chế đầu tư vào trái phiếu tái cấp vốn đối với các ngân hàng thương mại và công ty bảo hiểm. Khi được triển khai, thay đổi này được kỳ vọng sẽ mở rộng đáng kể cơ sở nhà đầu tư và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho các đợt phát hành trái phiếu tái cấp vốn.

Hiện tại, hiệu quả tài trợ bằng trái phiếu thấp hơn so với vay ngân hàng. Với các dự án dài hạn, chủ đầu tư thường ưu tiên vay ngân hàng do lịch giải ngân được cấu trúc theo tiến độ thi công, giúp tối ưu chi phí vốn. Trong khi đó, phát hành trái phiếu theo từng giai đoạn đòi hỏi hồ sơ và phê duyệt riêng, làm tăng độ phức tạp.

Giải pháp phát hành một trái phiếu theo từng đợt có thể gỡ vướng, tuy nhiên lại bị hạn chế bởi quy định hiện hành, vốn giới hạn thời gian chào bán trong 6 tháng kể từ đợt đầu, khiến phương án này khó triển khai cho các dự án dài hạn.

Từ tháng 7/2024, các tổ chức tín dụng bị hạn chế trong việc nhận quản lý tài sản đảm bảo cho trái phiếu, trừ một số trường hợp. Do đó, nhiều đơn vị không thể cung cấp dịch vụ này, làm giảm năng lực thị trường trong bối cảnh khối lượng phát hành mới ngày càng tăng.

Để duy trì tăng trưởng và củng cố niềm tin nhà đầu tư, Việt Nam cần mở rộng số lượng tổ chức đủ điều kiện cung cấp dịch vụ quản lý tài sản đảm bảo và hỗ trợ phát hành trái phiếu có tài sản đảm bảo. 

Dự báo 7 tỷ USD sẽ sớm đổ vào cổ phiếu Việt Nam sau giai đoạn nâng hạng có hiệu lực

09:08, 08/10/2025

Dự báo 7 tỷ USD sẽ sớm đổ vào cổ phiếu Việt Nam sau giai đoạn nâng hạng có hiệu lực

FTSE Russell công bố nâng hạng chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi

06:45, 08/10/2025

FTSE Russell công bố nâng hạng chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi

Nhà đầu tư cá nhân gom ròng 1.200 tỷ trước ngày nâng hạng

22:32, 07/10/2025

Nhà đầu tư cá nhân gom ròng 1.200 tỷ trước ngày nâng hạng

Từ khóa:

trái phiếu trái phiếu đáo hạn

Đọc thêm

Các thị trường chứng khoán mới nổi tăng mạnh nhất 15 năm

Các thị trường chứng khoán mới nổi tăng mạnh nhất 15 năm

Các thị trường chứng khoán mới nổi đang đón một làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ nhà đầu tư toàn cầu, khi đồng USD suy yếu và các định giá cổ phiếu hấp dẫn tại các nền kinh tế này dẫn tới đợt tăng mạnh nhất trong hơn 15 năm qua...

Ray Dalio khuyên nhà đầu tư nắm nhiều vàng hơn

Ray Dalio khuyên nhà đầu tư nắm nhiều vàng hơn

“Vàng là một tài sản tuyệt vời để đa dạng hóa danh mục. Nếu nhìn từ góc độ phân bổ tài sản chiến lược, nhà đầu tư có lẽ nên rót 15% giá trị danh mục vào vàng"...

Dự báo 7 tỷ USD sẽ sớm đổ vào cổ phiếu Việt Nam sau giai đoạn nâng hạng có hiệu lực

Dự báo 7 tỷ USD sẽ sớm đổ vào cổ phiếu Việt Nam sau giai đoạn nâng hạng có hiệu lực

Trong đó 1,5 tỷ USD từ quỹ thụ động nếu Việt Nam chiếm 0,5% trọng số trong chỉ số emerging market trong khi đó ước tính tổng tài sản từ các quỹ chủ động gấp 5 lần so với các quỹ ETF – theo FTSE.

Top tăng trưởng ổn định trong quý 3 gọi tên một doanh nghiệp tiêu dùng - bán lẻ

Top tăng trưởng ổn định trong quý 3 gọi tên một doanh nghiệp tiêu dùng - bán lẻ

SSI, BVSC, VDSC, VCBS vừa dự báo kết quả kinh doanh quý 3/2025 của một loạt doanh nghiệp. Trong đó có nhiều doanh nghiệp đạt mức trăng trưởng bứt phá, hai chữ số. Đáng chú ý trong lĩnh vực bán lẻ-tiêu dùng là Masan (HoSE: MSN) được dự báo lãi 1.700 tỷ đồng, tăng 31% với cùng kì. Con số có thể còn cao hơn theo ước tính của doanh nghiệp này nhờ sự tăng trưởng bền vững ở nhiều mảng kinh doanh.

Chủ tịch Mirae Asset: Nâng hạng là sự công nhận quốc tế về sức hút của thị trường vốn Việt Nam

Chủ tịch Mirae Asset: Nâng hạng là sự công nhận quốc tế về sức hút của thị trường vốn Việt Nam

Việc nâng hạng không chỉ là thay đổi nhãn phân loại, mà còn là sự công nhận quốc tế về độ minh bạch, năng lực vận hành và sức hút của thị trường vốn Việt Nam.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia: Mở đường cho hạ tầng số và công nghệ tương lai

Kinh tế số

2

Tiêu dùng xanh - sạch không chỉ là trào lưu

Thị trường

3

Bộ Y tế hướng dẫn việc thanh toán bảo hiểm y tế tại bệnh viện tư nhân

Dân sinh

4

Xác minh, thu hồi khối tài sản rất lớn của Phó Đức Nam

Dân sinh

5

Ray Dalio khuyên nhà đầu tư nắm nhiều vàng hơn

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy