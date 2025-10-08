Tổ chức nước ngoài: Sau FTSE, sẽ hướng đến MSCI nâng hạng chứng khoán Việt Nam

Đại diện nhiều quỹ đầu tư nước ngoài tin rằng Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cũng sẽ nhận được xếp hạng thị trường mới nổi từ một nhà cung cấp chỉ số khác, MSCI, trong những năm tới.

FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên sang nhóm mới nổi thứ cấp. Việc phân loại này có hiệu lực từ ngày 21/9/2026 và còn tùy thuộc vào đánh giá tạm thời trong kỳ review tiếp theo tháng 3/2026.

Các tổ chức nước ngoài đều đánh giá đây là cột mốc quan trọng, ghi nhận thành quả của quá trình cải cách quyết đoán và đồng bộ của Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế Quốc gia trên bản đồ đầu tư toàn cầu. VnEconomy ghi lại quan điểm của các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài và trong nước về thành quả nâng hạng của thị trường.

Dragon Capital: Bước khởi đầu cho hành trình dài hạn của thị trường vốn Việt Nam

Chỉ trong một thời gian ngắn, các cơ quan quản lý của Việt Nam đã làm việc với cường độ cao để thực hiện các biện pháp cải cách thể chế và hoàn thiện hạ tầng, ban hành 2 nghị định, 4 thông tư và 1 bộ luật sửa đổi nhằm củng cố khung pháp lý, tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế, chuẩn bị cho lộ trình nâng hạng quan trọng này.

Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng nâng hạng lên Thị trường mới nổi thứ cấp chỉ là bước khởi đầu cho hành trình dài hạn của Thị trường vốn Việt Nam.

Ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital.

Lần đầu tiên, Chính phủ đã công bố một chiến lược toàn diện và dài hạn với các hành động cụ thể nhằm hướng đến mục tiêu đạt được vị thế Thị trường Mới nổi Tiên tiến FTSE (FTSE Advanced EM) và Thị trường Mới nổi MSCI vào năm 2030, với các trọng tâm cải cách bao gồm: Rà soát quy định về sở hữu nước ngoài để nâng trần sở hữu và gỡ bỏ các hạn chế nhóm ngành không cần thiết.

Nâng cấp hạ tầng thanh toán bù trừ, triển khai mô hình Đối tác bù trừ trung tâm (CCP) cho phép giao dịch không yêu cầu ký quỹ trước bằng tiền (non-pre-funding).

Từng bước mở rộng các nghiệp vụ thị trường như cho phép cho vay chứng khoán, bán khống có kiểm soát và giao dịch trong ngày (T+0). Phát triển thị trường ngoại hối với các công cụ phòng hộ nhằm hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài.

Pyn Elite Fund: Sau FTSE sẽ là MSCI nâng cấp thị trường chứng khoán Việt Nam

FTSE Russell đã công bố quyết định nâng cấp Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Quyết định này sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tổ chức đến thị trường chứng khoán Việt Nam và có khả năng nâng cao tâm lý của các nhà đầu tư cá nhân Việt Nam. Các quỹ cổ phiếu theo dõi các chỉ số FTSE sẽ điều chỉnh để thích ứng với thay đổi này và ra trọng số mới đối với các cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam trong năm 2026.

Ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite Fund.

Quyết định của FTSE rất được hoan nghênh bởi chính phủ Việt Nam, vì các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều giải pháp trong những năm gần đây để nâng cao xếp hạng.

Các dữ liệu kinh tế mạnh mẽ từ Việt Nam cũng đã được công bố vào thứ 3. GDP đã tăng trưởng 8,23% trong quý 3. Trong tháng 9, xuất khẩu ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng +24,7% so với tháng 9 của năm trước.

Chúng tôi tin rằng Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cũng sẽ nhận được xếp hạng thị trường mới nổi từ một nhà cung cấp chỉ số khác, MSCI, trong những năm tới. Việc các trái phiếu chính phủ Việt Nam nhận được xếp hạng trong những năm tới cũng sẽ rất quan trọng, nhằm tài trợ cho các dự án đầu tư công lớn.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cp Chứng khoán SSI: Nâng hạng giống một giấy chứng nhận

Lên hạng chỉ là khởi đầu, điều quan trọng là cạnh tranh sòng phẳng ở FTSE và tiến bước tới MSCI.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cp Chứng khoán SSI.

Mọi người đang nghĩ việc thừa nhận nâng hạng của FTSE như một “phép màu” , nhưng tôi lại không nghĩ thế. Đừng nghĩ rằng khi có quyết định nâng hạng của tổ chức ở bên ngoài thì thị trường sẽ tăng một cách ồ ạt. Tôi nghĩ nâng hạng giống một “giấy chứng nhận” rằng thị trường chúng ta đã tiến được một bước phù hợp với các chuẩn quốc tế.

Ông Gary Harron, Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán, HSBC Việt Nam: Gỡ bỏ “mác” thị trường cận biên thay đổi quỹ đạo phát triển kinh tế dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam

“Xin chúc mừng Việt Nam nhân dịp đạt được cột mốc quan trọng – chính thức được nhà cung cấp chỉ số FTSE Russell nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi thứ cấp. Công bố nâng hạng chính thức có hiệu lực từ 21/9/2026 sau đánh giá giữa kỳ vào tháng 3/2026 là một minh chứng cho thấy vị thế quốc tế đang lên của Việt Nam có thể vững vàng vượt qua những sóng gió ngắn hạn. Vị thế mới là sự ghi nhận cho những nỗ lực chung của Chính phủ, các cơ quan quản lý và các bên tham gia thị trường.

Ông Gary Harron, Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán, HSBC Việt Nam

Đặc biệt với Việt Nam, việc gỡ bỏ “mác” thị trường cận biên sẽ có sức ảnh hưởng lớn đến hành vi và niềm tin của nhà đầu tư, thay đổi quỹ đạo phát triển kinh tế dài hạn của thị trường và giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ một đối tác thương mại nào. Bộ phận Nghiên cứu Đầu tư Toàn cầu HSBC dự báo tiềm năng dòng vốn nước ngoài có thể lên đến 3,4 đến 10,4 tỷ USD từ các quỹ đầu tư chủ động và thụ động sau khi nâng hạng.

Đồng hành hỗ trợ cùng thị trường chứng khoán kể từ ngày thành lập cách đây 25 năm, HSBC hiện đang là ngân hàng lưu ký phục vụ khoảng một nửa nhà đầu tư tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Nhìn xa hơn, chúng tôi được khích lệ trước những kế hoạch của cơ quan hữu quan không chỉ để được MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi mà còn đồng thời thúc đẩy sự phát triển của ngành quỹ đầu tư chứng khoán trong nước. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng Việt Nam và khách hàng trên hành trình nâng cao quy mô và năng lực của thị trường, tận dụng được lợi ích từ việc nâng hạng ngày hôm nay.”

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích của Chứng khoán Yuanta: Bước đệm quan trọng để hướng tới Advanced Emerging Market

Việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ nhóm Frontier Market (cận biên) lên Secondary Emerging Market (mới nổi thứ cấp) là một bước ngoặt mang tính lịch sử, đánh dấu hơn hai thập kỷ phát triển và hội nhập của thị trường tài chính Việt Nam.

Đây không chỉ là sự công nhận về mặt kỹ thuật của các tổ chức xếp hạng quốc tế như FTSE Russell hay MSCI, mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực cải cách sâu rộng của Việt Nam trong việc hoàn thiện khung pháp lý, nâng cấp hạ tầng giao dịch và tăng cường tính minh bạch, hướng tới chuẩn mực quốc tế.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích của Chứng khoán Yuanta.

Ở khía cạnh tâm lý, sự kiện nâng hạng là cú hích niềm tin lớn đối với cộng đồng nhà đầu tư trong nước. Sau nhiều năm chờ đợi, việc Việt Nam được công nhận ở cấp độ cao hơn đã củng cố kỳ vọng rằng thị trường đang bước vào một chu kỳ phát triển bền vững và chuyên nghiệp hơn.

Nhà đầu tư cá nhân có xu hướng dịch chuyển sang tư duy đầu tư dài hạn, thay vì đầu cơ ngắn hạn, trong khi các tổ chức trong nước cũng có cơ hội hợp tác sâu hơn với các quỹ quốc tế. Ngoài ra, nâng hạng thị trường còn giải quyết đáng kể về cơ cấu nhà đầu tư, tăng tỷ lệ tổ chức và từ đó làm giảm tính biến động của thị trường.

Về tầm vĩ mô, nâng hạng còn góp phần cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia, giảm chi phí huy động vốn, tăng khả năng thu hút FDI và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu. Đây cũng là bước đệm quan trọng để hướng tới Advanced Emerging Market trong giai đoạn 2030–2032, khi các cải cách về thanh toán T+1, CCP và nới giới hạn sở hữu nước ngoài được hoàn thiện.