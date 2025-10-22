Các công ty công nghệ Hàn Quốc "thú nhận" đã đánh mất lợi thế vào tay Trung Quốc

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy trong 10 doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc thì chỉ có 3 doanh nghiệp tin rằng công ty mình có lợi thế công nghệ so với các đối thủ Trung Quốc…
Kết quả này cho thấy giới doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc giờ đây đã nhìn nhận Trung Quốc, vốn từng gắn liền với hàng hóa giá rẻ, lại đang phát triển như một cường quốc công nghệ thực thụ, theo Chosun Daily.
Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI), trong cuộc khảo sát với 370 doanh nghiệp sản xuất trong nước, chỉ 32,4% cho biết họ vượt trội về công nghệ so với doanh nghiệp Trung Quốc. Trong khi đó, 45,4% cho rằng “không có nhiều khác biệt”, còn 22,2% thừa nhận Trung Quốc đang dẫn đầu.
So với năm 2010, từng có 89,6% doanh nghiệp Hàn Quốc tự tin nắm ưu thế công nghệ, bức tranh hiện nay đã hoàn toàn thay đổi. Sau 15 năm, hơn một nửa doanh nghiệp Hàn Quốc đã bị Trung Quốc bắt kịp, thậm chí vượt lên về năng lực công nghệ.
Ngay cả tốc độ sản xuất, vốn là điểm mạnh của Hàn Quốc, cũng không còn giữ được lợi thế. 42,4% doanh nghiệp cho biết các đối thủ Trung Quốc sản xuất nhanh hơn, trong khi chỉ 35,4% cho rằng Hàn Quốc vẫn nhỉnh hơn.
Hàng hóa Trung Quốc cũng đang chiếm ưu thế về giá. 84,6% doanh nghiệp Hàn thừa nhận sản phẩm của họ đắt hơn, trong đó hơn một nửa (53%) cho biết hàng Trung Quốc rẻ hơn ít nhất 30%. Theo dữ liệu của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), giá sản phẩm bán dẫn của Trung Quốc chỉ bằng 65% của Hàn Quốc; trong khi ở lĩnh vực pin và dệt may, tỷ lệ này lần lượt là 73% và 75%.
KCCI cho rằng việc năng lực công nghệ của Trung Quốc vươn lên mạnh mẽ là nhờ các khoản đầu tư khổng lồ do Nhà nước dẫn dắt cùng chính sách linh hoạt. Chính phủ Trung Quốc đã rót khoảng 1.800 tỷ USD (tương đương 2.600 nghìn tỷ won) để hỗ trợ doanh nghiệp, trong khi Hàn Quốc chủ yếu dựa vào chính sách giảm thuế, vốn bị cho là thiếu hiệu quả và mang tính “hồi quy”, khi mức giảm thuế lại thấp hơn đối với các doanh nghiệp lớn.
Ông Lee Jong-myung, Giám đốc Trụ sở Đổi mới Công nghiệp thuộc KCCI, nhấn mạnh: “Hàn Quốc cần thẳng thắn nhìn nhận sự suy yếu trong năng lực cạnh tranh công nghiệp và tập trung vào những lĩnh vực có thể tạo lợi thế vượt trội. Đã đến lúc cần một chính sách phát triển theo hướng tăng trưởng, giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư và nâng cao năng lực công nghệ”.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: