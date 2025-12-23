Các ETF đảo chiều vào ròng chứng khoán Việt Nam

Các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền vào ròng hơn 30 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở quỹ The Global X MSCI Vietnam ETF. Ngược lại, quỹ KIM ACE Vietnam VN30 ETF và Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF bị rút ròng lần lượt hơn 4 tỷ đồng và hơn 1 tỷ đồng.

Trong tuần từ ngày 15/12 - 19/12/2025, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam quay trở lại vào ròng nhẹ gần hơn 4 tỷ đồng.

Trong đó, diễn biến vào ròng diễn ra ở 8/25 quỹ, tập trung ở nhóm quỹ ETF ngoại.

Cụ thể, các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền vào ròng hơn 30 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở quỹ The Global X MSCI Vietnam ETF. Ngược lại, quỹ KIM ACE Vietnam VN30 ETF và Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF bị rút ròng lần lượt hơn 4 tỷ đồng và hơn 1 tỷ đồng.

Ngược lại, dòng tiền đổi chiều rút ròng ở nhóm quỹ ETF nội với hơn 26 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở quỹ ABFVN Diamond ETF (gần -28 tỷ đồng).

Tương tự, quỹ VFM VN30 ETF cũng bị rút ròng hơn 13 tỷ đồng. Ngược lại, quỹ VFM VNDiamond ETF ghi nhận dòng tiền vào ròng hơn 18 tỷ đồng.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan mua ròng 100 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VNDiamond ETF (mã FUEVFVND01), tương đương 3,7 tỷ đồng. Trong khi đó, nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 750 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương 2,5 tỷ đồng.

Tháng 12/2025, các quỹ ETF ghi nhận dòng tiền bị rút ròng hơn 382 tỷ đồng, tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2025 là hơn 16,1 nghìn tỷ đồng.

Tại ngày 19/12/2025, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF (chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam) đạt hơn 63,3 nghìn tỷ đồng, tăng +10,7% so với cuối năm 2024.

Top cổ phiếu được các quỹ mua ròng trong tuần 15-19/12 bao gồm cổ phiếu BSR, TCX, FRT, VCB, SSI trong khi các cổ phiếu VIC, MSN, HVN, HPG, VHM bị bán ròng VIC, MSN, HVN, HPG, VHM

Riêng trong ngày 22/12/2025, quỹ VFMVN Diamond ETF và quỹ VFM VN30 ETF lần lượt ghi nhận rút ròng hơn 7 tỷ đồng và hơn 3 tỷ đồng, trong khi quỹ VFM VNMID ETF không có biến động về dòng tiền.

Trước đó trong tháng 11, nhóm ETF ghi nhận mức rút ròng giảm mạnh (-76,3% so với tháng trước), với điểm sáng là DCVFMVN30 đảo chiều vào ròng 213 tỷ đồng, ngắt chuỗi 12 tháng rút ròng liên tiếp. Trong khi đó, Fubon FTSE Vietnam ETF tiếp tục bị rút tiền nhưng với quy mô thu hẹp đáng kể.

Trong tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 348.1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 706.2 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, TCX, SSI, VIX, BSR, VNM, VPB, VND, GEX, PVD.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, DGC, VCB, FPT, HVN, VPX, DGW, PDR, TCH.