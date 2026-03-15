Xu thế dòng tiền: Tâm lý bắt đầu “trơ” với biến động giá dầu?

Sau phiên giảm sốc 115 điểm đầu tuần qua với 233 mã giảm hết biên độ, thị trường đã phục hồi dần, bất chấp xung đột vẫn rất căng thẳng và giá dầu thế giới neo cao trên mức 100 USD/thùng – những yếu tố vốn đã gây nên cú sốc ban đầu.

Các chuyên gia đánh giá đây là tín hiệu cho thấy tâm lý thị trường đã bình tĩnh trở lại. Giá dầu, khí tăng vọt ảnh hưởng đến các nền kinh tế lớn và các Chính phủ sẽ hành động. Trong nước, nhiều chính sách cũng đã được thực thi nhanh chóng để ổn định tâm lý tiêu dùng.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng tâm lý mới bước vào giai đoạn thích nghi với bất ổn, chứ chưa thực sự ổn định. Thị trường hiện mới chỉ bước vào giai đoạn ổn định sau cú sốc ban đầu, để hình thành trạng thái “trơ” với tin xấu hay bước vào một nhịp hồi bền vững thì vẫn cần thêm thời gian và các tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn. Sự “trơ” này cũng có hai mặt: có thể là dấu hiệu cho thấy áp lực bán hoảng loạn đã cạn, nhưng đồng thời cũng phản ánh sự thận trọng, khiến dòng tiền mua mới không dám quyết liệt. Tín hiệu này tốt ở chỗ giúp thị trường không rơi sâu thêm, nhưng chưa đủ để kích hoạt một đà tăng mới nếu thiếu đi những thông tin tích cực thực chất về mặt vĩ mô hoặc tiến triển đàm phán địa chính trị.

Liên quan đến áp lực giải chấp, các chuyên gia đều nhận định thời điểm gay gắt nhất đã qua với phiên bán tháo dữ dội đầu tuần trước. Dù vậy vẫn sẽ còn áp lực giải chấp cục bộ. Mặt khác nhịp phục hồi cuối tuần có thể khuyến khích nhà đầu tư giữ cổ phiếu lại hoặc giảm bớt căng thẳng về giải chấp. Tuy nhiên nếu thị trường tiếp tục diễn biến xấu, nhu cầu bán ra sẽ lại tăng.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Sau phiên bán tháo dữ dội đầu tuần khiến VN-Index bốc hơi 115 điểm, thị trường đã ổn định hơn về cuối tuần. Câu hỏi lớn nhất lúc này là “nhịp điều chỉnh đã kết thúc hay chưa?”. Quan điểm của anh chị thế nào, vì sao?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Mặc dù thị trường đã tạm thời ổn định hơn về cuối tuần, tôi cho rằng còn quá sớm để khẳng định nhịp điều chỉnh này đã kết thúc hoàn toàn. Phiên giảm 115 điểm là một cú sốc về mặt cấu trúc, phá vỡ nhiều ngưỡng hỗ trợ quan trọng và gây tổn thương nặng nề đến tâm lý nhà đầu tư dài hạn. Sự ổn định hiện tại mang tính chất hồi phục kỹ thuật sau khi rơi vào vùng quá bán.

Dưới góc độ chu kỳ, thị trường thường cần một giai đoạn tích lũy đi ngang để hấp thụ hết lượng hàng “kẹp” giá cao và xác lập vùng cân bằng mới. Chúng ta cần quan sát thêm các phiên “retest” đáy để xác nhận liệu lực cầu giá thấp có đủ bền bỉ hay không trước khi tính đến một kịch bản hồi phục thực chất.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc cao cấp Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Sau phiên giảm 115 điểm, thị trường sự hồi phục nhưng tâm lý chung vẫn là thận trọng và hơi bi quan về triển vọng tăng giá của thị trường. Với diễn biến khó lường của tình hình thế giới kéo theo sự biến động mạnh của giá dầu dẫn đến nghi ngại của nhà đầu tư về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trên sàn. Tôi cho rằng xu hướng chính của thị trường trong tuần giao dịch mới nhiều khả năng vẫn tiếp tục điều chỉnh và chờ đợi thông tin từ tình hình thế giới và nguồn cung dầu.

Ông Nguyễn Minh Hạnh - Giám đốc Trung tâm Phân tích, Chứng khoán SHS

Quan điểm của tôi là nhịp điều chỉnh chưa thể chắc chắn đã kết thúc. Thị trường đang cân bằng trở lại sau giảm sốc để chờ các đánh giá thêm về mức độ ảnh hưởng của xung đột Trung Đông khi cuộc chiến này đang kéo dài hơn lần trước, nguy cơ mở rộng ra toàn khu vực và ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng.

Chúng ta không thể xác định chắc chắn cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu, mức độ tác động, ảnh hưởng thế nào lên kinh tế toàn cầu, lên tăng trưởng kinh tế Việt Nam, cũng như lên doanh nghiệp. Xung đột đang tạo ra cú sốc nguồn cung năng lượng. Có thể sau sự kiện này, thế giới sẽ tái định hình lại dòng chảy năng lượng, cũng như trật tự kinh tế mới trên thế giới. Điều này, hiện tại chưa thể đánh giá chính xác. Do đó, chưa thể xác nhận nhịp điều chỉnh này đã kết thúc. Cần theo dõi kỹ diễn biến thị trường, kiểm soát rủi ro tốt trước khi tìm kiếm cơ hội.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, còn khá sớm để khẳng định nhịp điều chỉnh đã kết thúc. Có thể thấy sự hồi phục trong tuần diễn ra khi giá dầu hạ nhiệt trở lại, hàm ý diễn biến thị trường đang khá nhạy cảm với tình hình căng thẳng địa chính trị và biến động của giá hàng hóa, hơn là xuất phát từ sự cải thiện rõ ràng của cung – cầu nội tại hay cấu trúc xu hướng giá.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc VN-Index chưa thực sự kiểm định các vùng hỗ trợ quan trọng, nên dư địa biến động vẫn còn nếu tình hình giữa Mỹ - Iran có chuyển biến xấu đi. Các mốc kỹ thuật cần theo dõi nằm tại vùng 1640 và 1580 điểm, nơi thị trường có thể tìm kiếm lực cầu cân bằng rõ ràng hơn nếu áp lực bán quay trở lại mạnh.

Kịch bản phù hợp trong ngắn hạn là giai đoạn dao động tích lũy sau cú sụt giảm, thay vì nhanh chóng quay trở lại đà tăng ngay lập tức. Diễn biến của các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là tình hình địa chính trị và biến động của giá năng lượng, vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tâm lý thị trường thời gian tới.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Các phiên điều chỉnh tuần trước nữa và phiên giao dịch đầu tuần qua đã phát tín hiệu về pha điều chỉnh của thị trường chung trong bối cảnh xung đột khu vực Trung Đông vẫn chưa tới hồi kểt. Theo tôi thị trường cần thêm thời gian ổn định cũng như những căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt. Thị trường vẫn cần những phiên tích lũy thêm, tâm lý nhà đầu tư được cải thiện hơn. Rõ ràng triển vọng nền kinh tế, diễn biến chứng khoán toàn cầu đang phụ thuộc nhiều vào trạng thái xung đột, rủi ro địa chính trị trung đông, xu hướng giá dầu và tình hình lạm phát.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Mặc dù xung đột Trung Đông cho đến cuối tuần vẫn chưa hề hạ nhiệt, giá dầu Brent vẫn đang trên mốc 100 USD/thùng, giá xăng trong nước vẫn rất cao. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư đã bình tĩnh hơn. Có vẻ nỗi sợ hãi đã giải bớt. Đây có thể xem là tín hiệu tốt khi tâm lý “trơ” với tin xấu đã xuất hiện?

Ông Nguyễn Minh Hạnh - Giám đốc Trung tâm Phân tích, Chứng khoán SHS

Tôi đánh giá đây là tín hiệu tốt. Đối với tình hình ở eo biển Hormuz - tác nhân chính đẩy giá dầu lên cao trên mốc 100 USD/thùng - kịch bản cơ sở hiện nay là khoảng bốn tuần gián đoạn, bao gồm hai tuần gián đoạn nghiêm trọng và hai tuần hoạt động chỉ ở mức 50%. Hiện tại các tàu dầu, hàng hóa của các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ… đang có tín hiệu được lưu thông qua eo biển này. Điều này tác động tốt đến tâm lý nhà đầu tư.

Bên cạnh đó 2 đối tác chính của nền kinh tế Việt Nam vẫn đang bảo đảm nguồn cung dầu mỏ. Trung Quốc có mức dự trữ 4 tháng và vẫn tiếp tục vận chuyển dầu qua eo biển. Trong khi Mỹ đang là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới. Trong nước, Chính phủ cũng đã hành động nhanh chóng, để ổn định tâm lý tiêu dùng với nhiều dư địa còn có thể để ổn định giá dầu sau khi đã giảm thuế nhập khẩu, trích lập quỹ bình ổn giá…

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc cao cấp Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Thông tin chiến sự vào ngày đầu tuần kèm theo lo ngại về nguồn cung dầu đã ảnh hưởng khá mạnh làm thị trường có phiên giảm trên trăm điểm. Tuy nhiên, cam kết và nỗ lực đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng của Chính phủ phần nào đã giúp nhà đầu tư bình tĩnh hơn. Sau phiên phục hồi mặc dù thị trường vẫn phủ sắc đỏ nhưng thanh khoản không cao cho thấy nhà đầu tư dù chưa lạc quan vào thị trường nhưng không còn tâm lý hoảng loạn, bán cho bằng được.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng phản ứng bình tĩnh hơn của thị trường sau cú giảm mạnh đầu tuần chỉ là đang thích nghi trước các bất ổn, tâm lý chưa thực sự ổn định. Có thể thấy, nhịp hồi trong tuần diễn ra trong bối cảnh thanh khoản suy giảm, hàm ý lực cầu mua lên vẫn thận trọng. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu khi tiếp cận vùng kháng cự ngắn hạn đều có xu hướng chững lại. Dòng tiền lại luân phiên dịch chuyển giữa các nhóm ngành chứ không phục hồi một cách đồng bộ.

Ngoài ra, chưa có nhóm ngành nào thực sự bứt phá ra khỏi pha điều chỉnh của tuần. Diễn biến này phản ánh dòng tiền đang phân mảnh và mang tính thăm dò, thay vì quay trở lại một cách đồng thuận.

Do vậy, tôi cho rằng thị trường hiện mới chỉ bước vào giai đoạn ổn định sau cú sốc ban đầu, còn để hình thành trạng thái “trơ” với tin xấu hay bước vào một nhịp hồi bền vững thì vẫn cần thêm thời gian và các tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Việc tâm lý nhà đầu tư đã ổn định hơn, phản ứng đã bình tĩnh hơn nhưng không có nghĩa là thị trường có thể bước vào pha hồi phục mạnh mẽ. Tôi nghiêng về kịch bản thị trường cần thêm thời gian tích lũy, giao động trong biên độ trước khi một số tin tức vĩ mô tích cực diễn ra để tác động tốt đến dòng tiền tham gia giải ngân.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Việc nhà đầu tư bắt đầu “trơ” với tin tức giá dầu trên 100 USD/thùng hay căng thẳng tại Hormuz là một tín hiệu tâm lý đáng chú ý. Thông thường, khi nỗi sợ hãi đạt đỉnh, thị trường sẽ phản ứng cực đoan như phiên ngày 9/3, nhưng sau đó, sự bão hòa thông tin sẽ giúp tâm lý bình ổn trở lại.

Tuy nhiên, sự “trơ” này cũng có hai mặt: nó có thể là dấu hiệu cho thấy áp lực bán hoảng loạn đã cạn, nhưng đồng thời cũng phản ánh sự thận trọng, khiến dòng tiền mua mới không dám quyết liệt. Tín hiệu này tốt ở chỗ giúp thị trường không rơi sâu thêm, nhưng chưa đủ để kích hoạt một đà tăng mới nếu thiếu đi những thông tin tích cực thực chất về mặt vĩ mô hoặc tiến triển đàm phán địa chính trị.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Phiên bán tháo mạnh hôm 9/3 đẩy hàng trăm cổ phiếu rơi hết biên độ và áp lực giải chấp là đáng kể. Từ góc độ công ty chứng khoán, anh chị đánh giá áp lực này đã kết thúc hay chưa, khi thanh khoản những phiên phục hồi cuối tuần đã giảm mạnh?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo quan sát của tôi, còn khá sớm để khẳng định áp lực giải chấp đã hoàn toàn kết thúc. Đợt giảm mạnh đầu tuần đúng là đã kích hoạt một lượng bán kỹ thuật đáng kể, nhưng diễn biến sau đó cho thấy áp lực cung có xu hướng tạm lắng khi thị trường hồi phục, thay vì được giải tỏa hoàn toàn. Thực tế, nhịp hồi gần đây phần nào gắn với việc giá dầu hạ nhiệt, giúp tâm lý thị trường bình tĩnh hơn. Tuy nhiên, điều này cũng có thể khiến một phần nhà đầu tư tạm thời “giữ hàng chờ giá tốt hơn để bán”, tức trạng thái hồi kỹ thuật đi kèm với việc tiết cung, chứ chưa hẳn là áp lực bán đã được hấp thụ hết.

Bên cạnh đó, thanh khoản trong các phiên phục hồi lại giảm xuống cho thấy dòng tiền mới vẫn khá thận trọng. Vì vậy, lượng cung tiềm ẩn nhiều khả năng vẫn còn và có thể quay trở lại nếu bức tranh chung trở nên tiêu cực hơn, đặc biệt trong trường hợp căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang hoặc giá năng lượng biến động mạnh trở lại. Do đó, giai đoạn hiện tại vẫn được xem là khá nhạy cảm và thị trường cần thêm thời gian để kiểm chứng cung – cầu.

Ông Nguyễn Minh Hạnh - Giám đốc Trung tâm Phân tích, Chứng khoán SHS

Theo tôi áp lực giải chấp là chưa kết thúc, tuy nhiên áp lực giải chấp hiện nay có tính chất cục bộ, riêng lẻ và giải chấp từng phần. Điều này thể hiện rất rõ, khá nhiều thông tin đã được công bố khi các cá nhân ban lãnh đạo của một số công ty bất động sản liên tục bị bán giải chấp mỗi khi thị trường giảm mạnh, qua đó tỉ lệ sở hữu giảm dần. Để tránh trường hợp này, nhà đầu tư nên ưu tiên đầu tư các công ty có nền tảng tài chính vững mạnh.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Áp lực giải chấp sau phiên ngày 9/3 là cực kỳ lớn và theo quan sát của tôi, phần lớn lượng hàng bị cưỡng bức bán đã được xử lý trong các phiên đầu tuần. Việc thanh khoản sụt giảm mạnh trong các phiên phục hồi cuối tuần thường gây lo ngại về bull-trap, nhưng thực tế nó phản ánh trạng thái cung cạn kiệt.

Sau một đợt giải chấp mạnh, nguồn cung tiềm năng đã bị thanh lọc đáng kể, trong khi bên mua vẫn đang quan sát thận trọng. Áp lực giải chấp có thể đã đi qua giai đoạn căng thẳng nhất, nhưng rủi ro vẫn tiềm ẩn nếu thị trường không giữ vững được các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, kích hoạt các lệnh cắt lỗ tự động tiếp theo từ các danh mục chưa kịp xử lý.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc cao cấp Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Sau phiên bán tháo mạnh ngày 9/3, thị trường đã có phiên hồi phục mạnh kèm theo thanh khoản tăng cao cho thấy nhiều khả năng áp lực giải chấp đã được giải toả nhiều. Những phiên giao dịch cuối tuần với thanh khoản giảm mạnh cho thấy nhà đầu tư thận trọng hơn trong quyết định mua bán và chờ đợi thông tin hỗ trợ để ra quyết định.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Theo tôi lực bán, áp lực điều chỉnh có thể vẫn còn cho dù diễn biến phân hóa vẫn tiếp tục là điểm nhấn của thị trường trong tuần giao dịch tới – vẫn có vài nhóm ngành, cổ phiếu có diễn biến giao dịch tốt trong khi số khác lại không.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Nhịp điều chỉnh mạnh hiện tại đã đẩy giá nhiều cổ phiếu giảm sâu, thậm chí là quay về vùng giá tương đương giai đoạn đầu phục hồi sau cú sốc thuế quan. Điều này giúp thị trường về mặt kỹ thuật đã trở nên “rẻ” hơn. Theo anh chị đã nên giải ngân trở lại ở vùng này? Anh chị tuần qua đã mua vào hay chưa, tỷ trọng cổ phiếu hiện tại là bao nhiêu?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Về mặt định giá, việc chỉ số lùi sâu đã đưa nhiều cổ phiếu chất lượng về vùng giá hấp dẫn, tương đương thời điểm sau cú sốc thuế quan trước đây. Tuy nhiên, rẻ thôi là chưa đủ trong bối cảnh rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu.

Tuần qua, tôi đã bắt đầu thực hiện giải ngân thăm dò đối với nhóm các cổ phiếu có dòng tiền từ hoạt động kinh doanh ổn định, nhưng với thái độ cực kỳ thận trọng. Tỷ trọng cổ phiếu hiện tại của tôi đã nâng nhẹ từ 45% lên mức 55%, giữ lại 45% tiền mặt để quản trị rủi ro. Tôi khuyến nghị nhà đầu tư chỉ nên giải ngân bằng tiền “thịt”, tuyệt đối tránh sử dụng margin lúc này và tập trung vào các mã có nền tảng cơ bản vững chắc, ít nhạy cảm với biến động giá xăng dầu trong nước.

Ông Nguyễn Minh Hạnh - Giám đốc Trung tâm Phân tích, Chứng khoán SHS

Về mặt định lượng, ở vùng giá hiện tại, tổng vốn hóa toàn thị trường khoảng 389 tỉ USD, tương ứng khoảng 76% GDP 2025. Vùng định giá thị trường hiện tại đang tương đối hợp lý, nhưng chưa phải quá hấp dẫn. Tuy nhiên thị trường sẽ bắt đầu phân hóa dựa vào yếu tố nội tại của doanh nghiệp, triển vọng tăng trường.

Thông thường trong lịch sử các năm, sau mỗi nhịp giảm sốc thị trường sẽ xuất hiện cơ hội đầu tư mới. Đây là cơ hội đối với các vị thế đã kiểm soát rủi ro tốt. Tôi nhận định kỳ vọng đó là các mã các mã đạt các tiêu chí của FTSE Russell khi được nâng hạng. Đồng thời sẽ đánh giá, xem xét các cơ hội đầu tư với mức rủi ro được kiểm soát tốt. Tập trung vào ngành năng lượng tái tạo trong bối cảnh cú sốc nguồn cung dầu mỏ hiện nay sẽ thúc đẩy gia tăng đầu tư vào năng lượng tái tạo, cũng như tái định giá các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Trong tuần qua, tôi cũng đã cơ cấu danh mục, giải ngân vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, pin.. với tỉ trọng khoảng 60%.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, việc nhiều cổ phiếu điều chỉnh sâu sau nhịp giảm vừa qua đúng là khiến mặt bằng định giá và trạng thái kỹ thuật trở nên “dễ chịu” hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh các yếu tố rủi ro bên ngoài còn bất định, việc giải ngân mạnh chỉ dựa trên trạng thái giá đã giảm sâu là chưa thực sự phù hợp. Điểm quan trọng ở giai đoạn này là độ ổn định của dòng tiền vẫn chưa rõ ràng và còn khá nhạy cảm với biến động vĩ mô.

Vì vậy, nhà đầu tư nên ưu tiên quan sát, kiên nhẫn và chờ tín hiệu xác nhận trước khi muốn gia tăng tỷ trọng. Lịch sử cho thấy trong những giai đoạn căng thẳng địa chính trị phức tạp, thị trường có thể rơi vào trạng thái bi quan hoặc hoảng loạn quá mức, khiến giá cổ phiếu thậm chí bị đẩy xuống thấp hơn đáng kể so với giá trị thực. Do đó, việc kiên nhẫn chờ điểm cân bằng rõ ràng thường an toàn hơn so với việc vội vàng bắt đáy.

Với cá nhân tôi, trong tuần qua danh mục vẫn được duy trì ở mức tỷ trọng an toàn, chưa có động thái gia tăng mạnh vị thế. Trọng tâm hiện tại vẫn là quản trị rủi ro và theo dõi thêm phản ứng của thị trường trước các diễn biến mới của tình hình địa chính trị và giá năng lượng.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc cao cấp Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Diễn biến xung đột tại Trung Đông được dự báo tiếp tục khó lường và sẽ tác động lớn đến diễn biến của thị trường. Thời điểm hiện tại có thể chưa phải là lúc thích hợp nhất để giải ngân thêm. Tuy nhiên, những phiên giao dịch có diễn biến giảm mạnh nhà đầu tư nên cân nhắc bình quân giá để hạ giá vốn và chờ những phiên phục hồi.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Vẫn là 2 hướng tiếp cận và 2 chiến lược giao dịch phổ biến hiện nay: Một là với trường phái đầu tư giá trị, tôi vẫn nghĩ ưu tiên mua và nắm giữ một số lượng cổ phiếu kiểm soát tốt ở vài nhóm ngành được đánh giá là lợi thế, triển vọng, mức định giá hấp dẫn với tầm nhìn dài. Hai là chiến lược khá được nhiều nhà đầu tư quan tâm đó là giao dịch mua bán thế nào trong ngắn hạn. Vẫn có cổ phiếu biến động mạnh và tăng giá tốt trong giai đoạn vừa qua như nhóm dầu khí, hóa chất, tiện ích, năng lượng….nhưng vẫn có cổ phiếu đơn lẻ thuộc lĩnh vực tài chính, dịch vụ công nghiệp vẫn là địa chỉ cho hoạt động giao dịch ngắn hạn với lực cầu mua lên tốt với nhiều thông tin hỗ trợ.