Trang chủ Chứng khoán

VN-Index giảm sâu, nhà đầu tư cẩn trọng trước diễn biến mới

Hà Anh

15/03/2026, 18:48

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 16-20/3/2026.

Theo VCBS, với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư đang có tỉ lệ tiền mặt cao nên kiên nhẫn chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường.
Trong tuần, VN-Index giảm 71,6 điểm, tương đương 4,05% xuống 1.696,24 điểm. Cùng chiều Hnx-Index giảm 7,8 điểm, tương đương 3,08% xuống 245,84 điểm.

VN-Index tiếp tục điều chỉnh do ảnh hưởng từ nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục điều chỉnh do ảnh hưởng từ nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và đóng cửa tuần dưới mức 1.700 điểm. Chỉ số đang thiết lập nền giá mới phía trên đường trung bình động 200 ngày, tương ứng vùng 1.635-1.655 điểm. VN-Index nhiều khả năng sẽ hình thành vùng dao động mới, trong khoảng từ 1.635-1.655 điểm đến 1.735-1.750 điểm trong ngắn hạn.

Nhà đầu tư vẫn nên duy trì trạng thái tiền mặt trên 50% ở thời điểm hiện tại. Đối với các hoạt động mua trading nên ưu tiên mua lướt trên các vị thế có sẵn tại các thời điểm thị trường rung lắc mạnh trong phiên”.

VN-Index vẫn đang tìm điểm cân bằng trong vùng 1.650 – 1.730 cùng với tâm lý thị trường chưa ổn định

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1.688 – 1.717 trước khi đóng cửa tại mốc 1.696,24 điểm, giảm hơn 13 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 12/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dầu khí giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Hóa chất,… Ở chiều ngược lại, ngành Ô tô & phụ tùng, Xây dựng & vật liệu ghi nhận tích cực.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. VN-Index vẫn đang tìm điểm cân bằng trong vùng 1,650 – 1,730 cùng với tâm lý thị trường chưa ổn định (thể hiện ở biên độ dao động lớn). Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong giai đoạn này".

VN-Index rung lắc mạnh trong thời gian tới với biên độ dự đoán là 1.650-1.730 (+/-10) điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Tín hiệu từ cung cầu thể hiện sự phân hóa ở thời điểm hiện tại. Trong đó, nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Vật liệu và đặc biệt là Dầu khí vẫn chịu tác động từ lực bán. Ngược lại, nhóm Bất động sản giữ được lực cầu ổn định. Sự phân hóa này sẽ khiến VN-Index rung lắc mạnh trong thời gian tới với biên độ dự đoán là 1.650-1.730 (+/-10) điểm. Các vị thế ngắn hạn nên được giữ tỷ trọng ở mức thấp (thăm dò) bởi tín hiệu tạo đáy vẫn chưa được xác nhận”.

VN-Index tiếp tục điều chỉnh trong một số phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 13,4 điểm (-0.8%), đóng cửa tại mức 1,696.2 điểm. Chỉ số tiếp tục điều chỉnh với áp lực bán tập trung chủ yếu ở nhóm Hóa chất - Dầu khí cùng một số cổ phiếu vốn hóa lớn như TCX, VCB, MWG, ...

Với diễn biến thị trường hôm nay, chúng tôi duy trì nhận định VN-Index tiếp tục điều chỉnh trong một số phiên tới. Thị trường tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực từ giá dầu đang tăng trở lại và diễn biến chiến sự phức tạp tại khu vực Trung Đông. Trong ngắn hạn, xu hướng điều chỉnh này có thể đưa VN-Index quay lại kiểm định đáy ngắn hạn quanh mức 1,650 +/-, tương đương hỗ trợ tại MA200 ngày. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị NĐT duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn, tạm thời không nên mở mua mới trước khi thị trường tạo đáy”.

Xác suất cao thị trường sẽ sớm có nhịp phục hồi kĩ thuật trở lại với kháng cự gần nhất quanh khu vực 1.750

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên cuối tuần với nến Doji quanh khu vực 1.700. Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD tiếp tục hướng xuống tuy nhiên đã ở vùng quá bán mạnh xấp xỉ -30, thêm vào đó việc VN-Index đang nằm khá xa đường trung bình động MA20 cho thấy xác suất cao thị trường sẽ sớm có nhịp phục hồi kĩ thuật trở lại với kháng cự gần nhất quanh khu vực 1750.

Trên khung đồ thị giờ, hầu hết các chỉ báo đều cho xu hướng trung lập nhưng chỉ báo CMF vẫn đang đi lên thể hiện cho việc thanh khoản mua chủ động vẫn đang gia tăng trong ngắn hạn chứ chưa rút ra khỏi thị trường.

Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư đang có tỉ lệ tiền mặt cao nên kiên nhẫn chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường. Các nhà đầu tư nên chủ động cơ cấu lại danh mục, bán giảm những mã cổ phiếu có xu hướng yếu hơn VN-Index, chỉ nên duy trì tỉ trọng với những cổ phiếu vẫn thu hút được dòng tiền và giữ vững được hỗ trợ cũng như xu hướng sideway – tích lũy thuộc các nhóm ngành như ngân hàng, bán lẻ, hóa chất”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Dòng tiền “đảo hướng” vào cổ phiếu vừa và nhỏ

15:33, 13/03/2026

Dòng tiền “đảo hướng” vào cổ phiếu vừa và nhỏ

VN-Index giảm nhẹ, nhà đầu tư thận trọng trước kháng cự 1.750

07:41, 13/03/2026

Cầu bắt đáy chống đỡ tốt, biên độ giảm không mở rộng

15:34, 12/03/2026

Cầu bắt đáy chống đỡ tốt, biên độ giảm không mở rộng

Từ khóa:

chứng khoán Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán VN-Index

Đọc thêm

Xu thế dòng tiền: Tâm lý bắt đầu “trơ” với biến động giá dầu?

Xu thế dòng tiền: Tâm lý bắt đầu “trơ” với biến động giá dầu?

Sau phiên giảm sốc 115 điểm đầu tuần qua với 233 mã giảm hết biên độ, thị trường đã phục hồi dần, bất chấp xung đột vẫn rất căng thẳng và giá dầu thế giới neo cao trên mức 100 USD/thùng – những yếu tố vốn đã gây nên cú sốc ban đầu.

Nền định giá cổ phiếu dầu khí hiện khá cao nhưng dư địa tăng vẫn còn?

Nền định giá cổ phiếu dầu khí hiện khá cao nhưng dư địa tăng vẫn còn?

Khi giá dầu neo cao làm tăng mức định giá đối với các cổ phiếu dầu khí, có thể cao hơn 15% – 20% so với khi giá dầu ở mức thấp.

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 8-14/3/2026: Giá dầu leo thang trong chiến sự, Mỹ điều tra thương mại

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 8-14/3/2026: Giá dầu leo thang trong chiến sự, Mỹ điều tra thương mại

Xung đột quân sự leo thang và lan rộng ở Vùng Vịnh đã đẩy giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng trong tuần này...

Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau báo cáo lạm phát và GDP, giá dầu vẫn tăng

Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau báo cáo lạm phát và GDP, giá dầu vẫn tăng

Nguồn áp lực giảm điểm chính đối với chứng khoán Mỹ vẫn là giá dầu tăng cao...

Giá vàng lao dốc dưới sức ép của đồng USD mạnh, SPDR Gold Trust vẫn bán ròng

Giá vàng lao dốc dưới sức ép của đồng USD mạnh, SPDR Gold Trust vẫn bán ròng

Giới đầu tư trên thị trường vàng đang lo ngại rằng giá dầu ở ngưỡng ba con số sẽ làm gia tăng áp lực lạm phát trên toàn cầu, nhất là ở Mỹ...

Multimedia

Multimedia
Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Thế giới

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Thế giới

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hàng loạt bãi rác quá tải, Quảng Trị gấp rút tìm giải pháp xử lý

Kinh tế xanh

2

Giá vật liệu trong sản xuất chip leo thang

Kinh tế số

3

Thiệt hại tấn công tiền điện tử giảm gần 90% trong tháng 2

Kinh tế số

4

Cử tri miền Trung hân hoan đi bỏ phiếu bầu cử

Dân sinh

5

Hà Nội thực hiện 10 thủ tục về bảo hiểm toàn trình từ 16/3

Dân sinh

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

