Các giải pháp Công nghệ xanh của Tập đoàn Ajinomoto
Tuấn Sơn
12/03/2026, 16:09
“Khoa học về Axit amin” là nền tảng cho những thành tựu trong lĩnh vực Công nghệ xanh của Tập đoàn Ajinomoto, mang đến các giải pháp thực phẩm và nông nghiệp bền vững.
“Khoa học về Axit amin” (“AminoScience”) của Tập đoàn Ajinomoto đang mở ra nhiều hướng tiếp cận mới, kết hợp giữa khoa học, nông nghiệp và thực phẩm nhằm hướng tới phát triển bền vững. Theo đó, Tập đoàn đặt mục tiêu đóng góp vào việc giảm 1,6 triệu tấn khí thải nhà kính, thông qua các sáng kiến liên quan đến thực phẩm, nông nghiệp và công nghệ sinh học.
“AMINOSCIENCE”– NỀN TẢNG CHO CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SINH HỌC
"Khoa học về axit amin" (“AminoScience”) là "Một thuật ngữ chỉ các vật liệu, chức năng, công nghệ và dịch vụ khác nhau được phát triển từ quá trình nghiên cứu và ứng dụng tập trung vào khai phá tiềm năng vô hạn của axit amin".
“AminoScience” là lợi thế cạnh tranh cốt lõi của Tập đoàn Ajinomoto, đồng thời là cơ sở để Tập đoàn phát triển bốn lĩnh vực tăng trưởng gồm: Chăm sóc sức khỏe, Thực phẩm & Sức khỏe, Công nghệ thông tin & Truyền thông, Công nghệ xanh.
Trong đó, lĩnh vực Công nghệ xanh được xem là một trong những hướng phát triển quan trọng, khi kết hợp khoa học sinh học với các giải pháp sản xuất và tiêu dùng bền vững.
PROTEIN VI SINH – HƯỚNG ĐI MỚI CHO NGUỒN DINH DƯỠNG BỀN VỮNG
Một trong những sáng kiến đáng chú ý là Protein vi sinh Solein®, loại protein vi sinh được sản xuất thông qua quá trình lên men của vi sinh vật. Điểm đặc biệt của sản phẩm là nguồn nguyên liệu chính bao gồm oxy, hydro và carbon dioxide được chiết xuất từ không khí và nước thông qua một hệ thống được vận hành bằng năng lượng tái tạo, gồm năng lượng mặt trời và năng lượng gió.
Nhờ đó, quá trình sản xuất Solein® không chỉ giảm thiểu tác động đến môi trường nhờ sử dụng ít tài nguyên mà còn mang lại giải pháp protein bền vững. Đây được xem là một giải pháp tiềm năng cho bài toán an ninh lương thực và giảm tác động môi trường trong tương lai.
Trong những năm gần đây, protein vi sinh này đã được ứng dụng trong sản xuất một số sản phẩm thực phẩm tại Singapore, như bánh trung thu và kem, cho thấy tiềm năng mở rộng của các nguồn protein bền vững trong ngành thực phẩm.
GIẢI PHÁP DINH DƯỠNG GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI
Bên cạnh thực phẩm cho con người, khoa học axit amin còn được ứng dụng để tối ưu hóa dinh dưỡng cho vật nuôi. Một ví dụ là giải pháp cung cấp axit amin Lysine trong chăn nuôi bò.
Do đặc điểm hệ tiêu hóa của bò gồm 4 ngăn, phần lớn Lysine trong thức ăn thông thường có thể bị vi sinh vật trong dạ cỏ của bò phân hủy trước khi cơ thể hấp thu. Thông qua công nghệ sản xuất axit amin, đặc biệt là tạo hạt bao vi mô của Tập đoàn Ajinomoto, Lysine được bảo vệ để đi qua dạ cỏ và hấp thu trực tiếp tại ruột non, giúp vật nuôi sử dụng hiệu quả nguồn dinh dưỡng, nhờ đó giúp năng suất chăn nuôi được cải thiện.
THÚC ĐẨY NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM
Tại Việt Nam, Ajinomoto Vietnam cũng đang triển khai nhiều giải pháp dựa trên khoa học axit amin trong lĩnh vực nông nghiệp.
Ngoài việc cung cấp các nguyên liệu bổ sung axit amin cho thức ăn chăn nuôi, doanh nghiệp còn phát triển các dòng phân bón sinh học hỗ trợ cây trồng phát triển khỏe mạnh.
Bên cạnh cung cấp sản phẩm, Ajinomoto Việt Nam đang triển khai Dự án “Khoai mì bền vững”, trong đó phân bón sinh học AmiAmi-α được ứng dụng thay thế bón hóa học trong canh tác.
Dự án không chỉ cải thiện quy trình canh tác, phòng ngừa bệnh khảm lá trên cây khoai mì, từ đó tăng gấp đôi sản lượng, cải thiện thu nhập cho người nông dân, mà còn góp phần bảo vệ môi trường thông qua việc giảm phát thải CO₂ so với phương pháp canh tác truyền thống.
Đồng thời, Dự án cũng tạo ra nguồn nguyên liệu tinh bột khoai mì ổn định, hình thành một vòng tuần hoàn sinh học khép kín trong quá trình sản xuất bột ngọt AJI-NO-MOTO®.
