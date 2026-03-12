Thứ Năm, 12/03/2026

Trang chủ Doanh nghiệp

Khởi tố vụ án tàu xà lan đâm hỏng nhịp cầu Ghềnh (Đồng Nai) gây thiệt hại đường sắt

Tuế Nguyệt

12/03/2026, 11:17

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ tàu xà lan Thành Đạt 86 đâm vào cầu Ghềnh (cầu Gành) trên sông Đồng Nai, gây hư hỏng kết cấu cầu và làm gián đoạn hoạt động tuyến đường sắt Bắc Nam trong nhiều ngày.

Hiện trường sà lan NB-8437 (phương tiện Thành Đạt 86) tông cầu Ghềnh tại Biên Hòa, Đồng Nai sáng 06/3/2026. Ảnh: Phú Ngân
Hiện trường sà lan NB-8437 (phương tiện Thành Đạt 86) tông cầu Ghềnh tại Biên Hòa, Đồng Nai sáng 06/3/2026. Ảnh: Phú Ngân

Vụ việc không chỉ gây thiệt hại cho ngành đường sắt mà còn đặt ra yêu cầu siết chặt công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại các khu vực giao cắt với hạ tầng giao thông quan trọng.

Khởi tố vụ án để điều tra trách nhiệm

Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” theo quy định tại điểm c, khoản 3, điều 272 Bộ luật Hình sự để điều tra vụ tàu xà lan Thành Đạt 86 va chạm với cầu Ghềnh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 10h18’ ngày 06/3/2026, Phạm Thanh Bình (26 tuổi, quê Ninh Bình) điều khiển tàu Thành Đạt 86 di chuyển trên sông Đồng Nai theo hướng từ thượng lưu về hạ lưu. Khi đến khu vực giao cắt với tuyến đường sắt Bắc Nam tại cầu Ghềnh (thuộc phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), phương tiện này đã va chạm trực tiếp vào khoang số 5, nhịp số 2 của cầu.

Cú va chạm mạnh khiến kết cấu nhịp cầu bị biến dạng, cong vênh; hệ thống đường ray trên cầu bị lệch khỏi vị trí ban đầu, gây nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cho hoạt động đường sắt.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tổ chức cứu nạn và tiến hành khám nghiệm hiện trường, kiểm tra phương tiện để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng làm việc với người điều khiển phương tiện cùng các bên liên quan nhằm làm rõ trách nhiệm.

Việc khởi tố vụ án được xem là bước cần thiết để làm rõ các dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy và xử lý theo quy định của pháp luật.

Gây gián đoạn tuyến đường sắt Bắc Nam

Sự cố tàu xà lan đâm vào cầu Ghềnh đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận tải đường sắt trên tuyến Bắc Nam. Theo ngành đường sắt, ngay sau khi xảy ra va chạm, các đoàn tàu khách và tàu hàng qua khu vực Biên Hòa - Dĩ An buộc phải dừng chạy để bảo đảm an toàn.

Nhiều chuyến tàu xuất phát từ ga Sài Gòn và các ga khác phải tạm ngưng hoặc thay đổi hành trình. Hành khách đi tàu được bố trí trung chuyển bằng xe buýt giữa ga Biên Hòa và ga Dĩ An để tiếp tục hành trình.

Theo đánh giá ban đầu của ngành đường sắt, cú va chạm đã khiến các dầm thép của cầu và đường ray bị biến dạng, trong đó độ lệch của kết cấu cầu có nơi lên tới khoảng 50cm. Đây là mức hư hại nghiêm trọng, đòi hỏi phải kiểm tra kỹ thuật và triển khai các biện pháp khắc phục trước khi cho phép tàu chạy trở lại.

Cầu Ghềnh là một công trình quan trọng trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh, có chiều dài hơn 239 m với ba nhịp thép lớn. Công trình này được đưa vào khai thác năm 2016 để thay thế cây cầu cũ từng bị sập sau một vụ va chạm tương tự trước đó.

Sau sự cố lần này, ngành đường sắt đã phải tạm dừng khai thác tuyến qua cầu trong nhiều ngày để kiểm tra mức độ hư hại và triển khai các phương án sửa chữa. Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất gia cố tạm thời và kiểm tra an toàn, tuyến đường sắt qua cầu Ghềnh mới có thể khôi phục hoạt động trở lại.

Ngoài thiệt hại đối với kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia, vụ việc còn gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa, làm gián đoạn chuỗi vận chuyển trên tuyến đường sắt quan trọng bậc nhất cả nước.

Đặt ra yêu cầu siết chặt an toàn giao thông đường thủy

Vụ tàu xà lan Thành Đạt 86 đâm vào cầu Ghềnh tiếp tục gióng lên cảnh báo về nguy cơ mất an toàn tại các khu vực giao cắt giữa đường thủy và hạ tầng giao thông như cầu đường sắt, cầu đường bộ.

Theo các chuyên gia giao thông, trên nhiều tuyến sông lớn ở khu vực phía Nam, mật độ tàu thuyền vận tải ngày càng tăng trong khi luồng chạy tàu dưới cầu thường có không gian hạn chế. Nếu việc điều khiển phương tiện không tuân thủ quy định an toàn hoặc thiếu quan sát, nguy cơ va chạm với công trình cầu rất dễ xảy ra.

Đặc biệt, các cây cầu có kết cấu thấp hoặc có nhịp thông thuyền hạn chế cần được bố trí hệ thống báo hiệu, dẫn luồng và kiểm soát giao thông chặt chẽ hơn nhằm giảm thiểu rủi ro.

Việc khởi tố vụ án liên quan đến tàu Thành Đạt 86 không chỉ nhằm làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan mà còn là bước đi cần thiết để tăng cường kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường thủy.

Trong bối cảnh hệ thống giao thông quốc gia ngày càng phát triển và lưu lượng vận tải tăng nhanh, việc bảo đảm an toàn cho các công trình hạ tầng trọng yếu như cầu đường sắt, cầu đường bộ trên các tuyến sông lớn trở thành yêu cầu cấp thiết. Sự cố tại cầu Ghềnh là bài học cảnh báo về việc phải nâng cao ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông, đồng thời tăng cường công tác quản lý và giám sát hoạt động vận tải đường thủy để hạn chế những sự cố tương tự trong tương lai.

Đến sáng 11/3/2026, đoàn tàu hàng số hiệu H4501 bắt đầu lăn bánh qua cầu Ghềnh sau hơn 5 ngày tuyến đường sắt Bắc Nam bị ảnh hưởng vì sự cố. Đây là bước quan trọng nhằm khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải trên tuyến đường sắt Bắc Nam sau nhiều ngày gián đoạn do sự cố tàu xà lan gây ra.

