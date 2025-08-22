Chủ Nhật, 24/08/2025

VnEconomy
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Sản phẩm - Thị trường

Các nhà mạng lắp thêm hàng nghìn trạm phát sóng di động cho sự kiện A80

Hạ Chi

22/08/2025, 07:25

Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ ngày lễ lớn của đất nước…

Các nhà mạng lắp đặt nhiều trạm BTS trong ngày lễ - Ảnh: BQN.
Các nhà mạng lắp đặt nhiều trạm BTS trong ngày lễ - Ảnh: BQN.

Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (sự kiện A80), Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông tăng cường các phương án đảm bảo thông tin liên lạc, xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, viên chức, người lao động trực đảm bảo thông tin liên lạc trong kỳ nghỉ Lễ.

Bên cạnh đó, các nhà mạng cần xây dựng kế hoạch mở rộng dung lượng đường truyền, băng thông kết nối trong nước và quốc tế đảm bảo không bị nghẽn mạng tại các thời điểm có lượng thuê bao truy cập lớn. 

Nhất là tăng cường các xe BTS lưu động đến các khu vực tập trung đông người như quảng trường, công viên, vườn hoa, phố đi bộ, các khu vực bắn pháo hoa, tổ chức Lễ kỷ niệm, đặc biệt là tại các khu vực tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành của các lực lượng để sẵn sàng bổ sung lưu lượng phát sinh, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, không bị nghẽn mạng, đáp ứng tối đa nhu cầu liên lạc của người sử dụng dịch vụ viễn thông.

Bên cạnh đó, các nhà mạng cần sẵn sàng các phương án xử lý sự cố, ứng cứu thông tin, ứng cứu lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trên cùng địa bàn khi cần thiết (roaming, chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng ...) nhằm đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu phát sinh về dịch vụ viễn thông của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ.

Phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông và Internet để gửi, phát tán thông tin có nội dung trái pháp luật, phát tán vi rút phá hoại các cổng/trang thông tin điện tử. Sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn, cảnh báo người sử dụng dịch vụ về các hành vi lừa đảo trên không gian mạng của các đối tượng lợi dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để chủ động phòng, tránh.

Được biết, để chuẩn bị cho Đại lễ, ngay từ đầu tháng 8, MobiFone đã lắp đặt hơn 200 trạm phát sóng lưu động tại các điểm tập trung đông người. Bên cạnh đó, MobiFone còn đưa vào khai thác công nghệ 5G hiện đại tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm quản lý và tối ưu lưu lượng mạng theo thời gian thực. 

Trong khi đó, Viettel cho biết đã xây dựng hơn 2.400 giải pháp kỹ thuật, trong đó phát sóng mới 500 trạm BTS 5G. Đặc biệt, lần đầu tiên tại Việt Nam 1.200 trạm nhỏ 5G (smallcell 5G) được triển khai dọc các tuyến đường giúp nâng cao dung lượng và tốc độ internet tại các điểm tập trung đông người, chia sẻ tải cho mạng 4G. Bên cạnh đó, 700 trạm 4G tạm thời, 25 xe phát sóng cơ động cũng được Viettel huy động.

Hệ thống được thiết kế để tự động ưu tiên kết nối vào mạng 5G khi có sẵn. Bằng cách chủ động "hút" những người dùng có nhu cầu dữ liệu cao nhất sang làn 5G, mạng 4G trở nên thông thoáng hơn rất nhiều. Tất cả mọi người dù dùng 4G hay 5G đều có trải nghiệm tốt hơn. 

Trước thềm Đại lễ, VNPT cũng đã hoàn tất rà soát, tối ưu toàn bộ hệ thống, triển khai các phương án bảo đảm an toàn thông tin ở mức cao nhất. Các kịch bản kỹ thuật đã được chuẩn bị sẵn sàng. 

Bên cạnh đó, VNPT đã triển khai 5.500 trạm phát sóng di động 3G/4G/5G trên địa bàn các phường có địa điểm diễn ra sự kiện, cùng hàng loạt giải pháp kỹ thuật để nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ khách hàng tăng cao tại các địa điểm sự kiện.

Nhà mạng này cũng phát sóng bổ sung 1.100 cell 4G, phát sóng lưu động/dã chiến 3G/4G/5G tại 106 điểm; tăng cường phát sóng indoor lắp đặt hệ thống IBS/Smallcell tại các vị trí chiến lược như Trung tâm Triển lãm quốc gia, nhà ga T2 Nội Bài.

Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các nhà mạng đảm bảo tốt an ninh, an toàn, phòng - chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị trong dịp nghỉ Lễ. Sẵn sàng các phương án đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn nếu xảy ra thiên tai, thảm họa đột xuất trong dịp nghỉ Lễ.

Doanh thu ngành viễn thông ước đạt hơn 70 nghìn tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025 

Doanh thu ngành viễn thông ước đạt hơn 70 nghìn tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025 

Quy hoạch kho số viễn thông, tài nguyên Internet phù hợp quốc tế

Quy hoạch kho số viễn thông, tài nguyên Internet phù hợp quốc tế

Tập đoàn viễn thông hàng đầu Hàn Quốc đề xuất thành lập Trung tâm Phát triển Toàn cầu tại Việt Nam

Tập đoàn viễn thông hàng đầu Hàn Quốc đề xuất thành lập Trung tâm Phát triển Toàn cầu tại Việt Nam

Từ khóa:

digital economy kinh tế số MobiFone nhà mạng Viettel VinaPhone Vneconomy

Đọc thêm

Nvidia cho tạm ngừng sản xuất chip H20 sau áp lực từ Trung Quốc

Nvidia cho tạm ngừng sản xuất chip H20 sau áp lực từ Trung Quốc

Nvidia vừa yêu cầu một số đối tác tạm ngưng các khâu sản xuất liên quan đến dòng chip đồ họa H20, sau khi Trung Quốc siết chặt kiểm soát sản phẩm bán dẫn của Mỹ…

Ấn Độ cấm hoàn toàn một ngành công nghiệp trị giá 23 tỷ USD

Ấn Độ cấm hoàn toàn một ngành công nghiệp trị giá 23 tỷ USD

Quốc hội Ấn Độ vừa thông qua Luật Phát triển và Quản lý trò chơi trực tuyến 2025. Đáng chú ý, Luật này đã cấm hoàn toàn trò chơi "ăn tiền", dù dựa trên kỹ năng hay may rủi…

Các nhà mạng lắp thêm hàng nghìn trạm phát sóng di động cho sự kiện A80

Các nhà mạng lắp thêm hàng nghìn trạm phát sóng di động cho sự kiện A80

Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ ngày lễ lớn của đất nước…

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Ngành công nghiệp bán dẫn đã bước vào một kỷ nguyên mới được định nghĩa bởi trí tuệ nhân tạo, được thúc đẩy bởi nhu cầu không ngừng nghỉ từ các trung tâm dữ liệu, cũng như những tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ bộ nhớ. Tuy nhiên, khi những căng thẳng địa chính trị, hạn chế xuất khẩu và thuế quan thương mại đang phủ bóng đen lên tương lai của ngành công nghiệp chip, những đột phá sáng tạo vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức.

Nhà trắng mở tài khoản TikTok

Nhà trắng mở tài khoản TikTok

Nhà Trắng vừa chính thức gia nhập TikTok (nền tảng video ngắn với hơn 170 triệu người dùng tại Mỹ) vào tối thứ ba…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
AI tái định hình ngành công nghiệp chip

eMagazine

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Thế giới

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Đầu tư

2

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Đầu tư

3

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Tài chính

4

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành

Start-up

5

Giải pháp giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: